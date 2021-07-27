Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/8 финала олимпийского турнира в Токио и сыграет с соперником, которого тренирует Максим Мирный

Илья Ивашко на корте в Токио. Фото: instagram.com/ilyaivashka

Минчанин Илья Ивашко продолжил свое участие на Олимпиаде-2020, обыграв в непростом матче представителя Казахстана Михаила Кукушкина - 6:7, 6:3, 6:3.

Соперник сумел навязать Ивашко равную борьбу в первом сете, где все решалось на тай-брейке. Здесь сильнее и удачливее оказался Михаил Кукушкин.

Во втором и третьем сете Илья сыграл более уверенно. Это позволило ему одержать итоговую победу и продолжить свое участие на Олимпийских играх.

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. Белорус отметился 11 эйсами, допустил 4 двойных ошибки и 14 невынужденных.

В следующем поединке Илья Ивашко сыграет с японцем Кеи Нишикори, которого тренирует наш земляк и олимпийский чемпион 2012 года в смешанном разряде Максим Мирный.

Напомним, во втором раунде покинули олимпийский турнир в Токио Арина Соболенко и Егор Герасимов.

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