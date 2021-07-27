«Цена падает и до 5 копеек, но это не наш человек»: жители Ольшан о нашумевшем видео, где фермер давит урожай огурцов из-за низкой цены в 10 копеек за кило

Жители Ольшан известны на всю страну как настоящие хозяева в своих хозяйствах. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Последние недели закупочная цена на огурцы падала. И дошла до 10 копеек. Но, пишет ресурс «Медиа-Полесье», после нашумевшего видео цены в Ольшанах снова стали расти. Тем временем «Комсомолка» спросила у местных владельцев подсобных хозяйств и в сельисполкоме, что там думают по поводу скандального ролика и как сражаются в сезон с извечной огуречной «болью».

«Никакой катастрофы в этом нет»

- Это явно не наш человек. Автобус из Гомельской области - это же видно по номерам. Лично мы таких людей не знаем, да и случаев таких не наблюдали и о них не слышали. Но если следователи вдруг найдут этого человека и мы с ним будем знакомы, обязательно вам расскажу, - сказал «Комсомолке» председатель Ольшанского сельского совета Юрий Гапко.

Кадр того самого видеофакт, где из-за низкой закупочной цены фермер якобы из Ольшан давит собственноручно выращенные огурцы.

Кстати, по его словам, такая ситуация с пониженным спросом на огурцы и низкой ценой - совсем не новость для ольшанцев в июле.

- В самый разгар сезона всегда заминки с огурцами: цена падает и до 10, и до 5 копеек. Еще до деноминации тоже иногда брали огурцы по 100 рублей. Так что никакой катастрофы в этом году нет. Наши крупные фермеры давно поняли, что это дело неблагодарное и невыгодное. Огурцами не занимаются. Помидоры, капуста, свекла, голубика - это да... Огурцы только на личных подсобных хозяйствах у нас, - отмечает председатель сельсовета.

«Вечно наснимают такого, говорят, что с Ольшан это люди. А мы и не в курсе»

Огурцы - бизнес непредсказуемый, утверждает и владелец местного подсобного хозяйства Василий Гриб. Он уже 14 лет с семьей занимается выращиванием огурцов и другой «гародніны”, по весне садит тюльпаны. С 10 соток иногда собирает 300, иногда и 500 кг колючего овоща. В этом году урожай хороший - жара никак не повлияла на растения.

- Такого видео своими глазами видеть не видел и слышать не слышал про такое. Интернет - черный ящик. Вечно наснимают такого, говорят, что с Ольшан это люди. А мы и не в курсе, - недоумевает Василий Иванович.

Замечает, что цена сейчас немного выросла: огурцы продает по 30-40-50 копеек. Все зависит от качества.

- Ну, малый спрос в этом году. Кому надо, тому и продаю. Местным нашим белорусам в основном, а россияне не хотят брать особо. Ну так всегда: год на год не приходится, - замечает собеседник.

Ольшаны славятся как огуречная столица и экспортер этого продукта, но местные жители говорят. что теперь заняты выращиванием других культур, а огурцы - для приусадебных хозяйств. Фото: Дмитрий БРУШКО

- А не думали бросить это все: труд тяжелый, нестабильный в плане прибыли и неблагодарный?

- Ну а чем еще заниматься? Крутимся. Огурцы, помидоры, баклажаны… Всего потрошку. Капуста вот добро идет - по 80 копеек берут. Цена хорошая. Тюльпаны садим. Тоже шли нормально по весне. Четыре тысячи продали по рублю. Тоже цена добрая была, - говорит Василий Иванович. И добавляет, что в целом заработка хватает, чтобы с трудом от сезона до сезона продержаться.

«Здравомыслящий человек так не сделает”

С детства в огуречном деле и Михаил Чиникайло. С семьей сажает 30 соток огурцов в сезон, иногда привлекает на помощь соседей. Злополучный ролик в интернете видел. Говорит, что не первый раз такое летом наблюдает в сети.

- Здравомыслящий человек так не сделает. Точно не из Ольшан, я ж тут своих знаю. Наверное, сорвал целую машину, день не продал, второй не продал, а на третий уже плохие только давил. Ну, свои ж труды, зачем так? Пускай люди и дешево берут, - говорит Михаил Николаевич.

Даже в самые неудачные времена психануть и так сделать у него никогда не возникало желания.

- Цена плохая - я тогда их бочку и солю. Зимой продаю. Два года добра шли. Иногда и по рублю, и по 50 копеек. Все же не по 10 копеек отдавать. В прошлом году получше шел огурец. По 70 копеек, так и солить не надо было, - замечает хозяин.

Не только огурцы: выращенные в Ольшанах яблоки польских сортов едут в Россию. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Признается, что себестоимость выращивания килограмма огурцов 20-30 копеек.

- Тут вырасти, соседям в сезон заплати, так ничего же не останется. А недели две, и зуcім таго огурца не останется. Огуречник от жары сохнет. Сезон скоро пройдет, - делится Михаил Николаевич. Пока хозяин из Ольшан еще не определился, будет ли сажать новую партию огурцов на осень.

- С такой ценой пока няма желания сажать, - заключает он.

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