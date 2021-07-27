Итоги 4-го дня Олимпиады в Токио - 27 июля 2021 года: белоруса подвела болезни лошади, теннисист Илья Ивашко в 1/8 финала, победный старт нашего боксера Смягликова

Боксер Владислав Смягликов удачно стартовал на олимпийском турнире. Фото: НОК Беларуси

24 июля в столице Японии состоялся четвертый медальный день Олимпиады-2020. В этот день спортсмены разыграли 22 комплекта наград. «Комсомолка» собрала для вас главные результаты белорусских спортсменов и итоги масштабного события в мире спорта.

КАК ДЕЛА У БЕЛОРУССКИХ СПОРТСМЕНОВ

Хороший старт получился у белорусского боксера Владислава Смягликова (91 кг).В первом поединке наш спортсмен победил представителя Самоа Ато Леау. 30 июля Смягликов встретится с Дэвидом Нюка из Новой Зеландии.

Наш единственный представитель Беларуси на олимпийских теннисных кортах Илья Ивашко сумел пробиться в 1/8 финала, где сыграет с японцем Кеи Нишикори. Стоит отметить, японского теннисиста тренирует белорусский специалист Максим Мирный.

Всадник Александр Фоминов пропустил турнир в конном троеборье. Главная причина – серьезное заболевание лошади Мартини. Вместо Фоминова выступил Александр Зеленко на лошади Карло-Гранде. Кстати, вместе с компанией Parimatch любой болельщик и просто любитель спорта может стать экспертом и непосредственным участником спортивного события. По этому случаю компания Parimatch приготовила супер-предложение для новых клиентов: бонус до 100 рублей на первый депозит.

Белорусские спортсмены Юрий Щербацевич и Мария Мартынова не сумели выйти в финал по стрельбе из пневматической винтовки (10 м). По итогам турнира белорусский дуэт занял 23-место.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ И ИТОГИ

Сборная Японии лидирует в общем зачете после четвертого медального дня с 18 наградами (10-золото, 3-серебро, 5-броназ). На второй позиции расположились американцы – 25 медалей (9-8-8). Тройку замыкает сборная Китая с 21 наградой (9-5-7).

Интересный случай произошел с олимпийским чемпионом по плаванию Евгением Рыловым (100 м на спине) во время церемонии награждения. Организаторы турнира запретили российскому пловцу выходить на пьедестал в маске с изображением котика. Отметим, спустя 25 лет Рылов стал первым россиянином, который завоевал золото в плавании. При этом пловец установил новый рекорд Европы с результатом 51,98 сек.

Тяжелоатлетка Ко Синь-Чжунь (59 кг) из Китайского Тайбэя стала обладательницей золотой медали и рекорда. Штангистка набрала рекордную сумму в истории Олимпиад по тяжелой атлетике – 236 кг (103 кг в рывке + 133 кг в толчке).

В женских соревнованиях по маунтинбайку три призовых места заняли велогонщицы из Швейцарии.

Красивая романтика случилась во время прямого эфира, когда саблистка Мария Белен Перес Морис из Аргентины давала интервью. Ее тренер Лукас Сауседо встал за ее спиной с табличкой «Не хочешь за меня замуж?». Когда спортсменка обернулась и увидела листок с надписью, Мария вскрикнула и ответила согласием.

Фаворитка Наоми Осака неожиданно проиграла в соревнованиях теннисного турнира Олимпийских игр. В третьем круге японская теннисистка уступила чешке Маркет Вондроушовой (1:6,4:6).

Впервые на летних играх прошел турнир по серфингу. Первым победителем в истории Олимпиады стал Итало Феррейра из Бразилии. В женском турнире золотую награду завоевала Карисса Мур из США.

Необычный инцидент произошел во время боя, где марокканский боксер Юнес Баала слегка укусил за ухо Давида Ньике из Новой Зеландии. Слава богу, Давид не пострадал, а судья этот момент не заметил.

Представительница Туркменистана Полина Гурьева в тяжелой атлетике (59 кг) завоевала первую в истории серебряную медаль для своей страны. Ранее спортсмены Туркменистана ни разу не становились олимпийскими призерами.

28 июля на летних Олимпийских играх в Токио будет разыграно 23 комплекта наград.

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