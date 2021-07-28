Как краснопольские женщины научили мужей фитнесу: где еще в Беларуси работает система дополнительного образования взрослых

Open-air "Продвижение неформального образования".

В Беларуси обязательным считается базовое образование, а вот учиться ли после окончания школы, а тем более университета, каждый решает сам. Понятие «образования на протяжении всей жизни», о котором говорят во многих странах, у нас применимо, скорее, к большим городам. В деревнях и небольших населенных пунктах найти возможности обучения непросто. Но регионы, в которых образование для взрослых организовано, показывают, что спрос на него есть.

Согласно данным исследования «Дополнительное образование взрослых в Республике Беларусь: Вопросы управления и финансирования», которое провела компания Satio, лишь каждый седьмой житель Беларуси в возрасте от 25 до 64 лет получает образование. Эта цифра в разы ниже, чем, например, в странах Евросоюза и США, однако выше, чем, к примеру, в Румынии. Авторы исследования предполагают, что такая статистика может говорить об отсутствии предложения и ограниченном доступе к дополнительному образованию взрослых в Беларуси.

- Степень востребованности образования взрослыми белорусами оценить достаточно сложно, так как в нашей стране очень мало исследований и, соответственно, статистических данных, посвященных вопросу участия взрослых людей в образовании и обучении, - комментирует ситуацию эксперт в сфере образования взрослых, глава Представительства Немецкой ассоциации народных университетов (DVV International) в Беларуси Галина Веремейчик.

Презентация итогов деятельности Представительства за год, в центре глава Представительства Галина Веремейчик.

По ее словам, до недавнего времени мы располагали всего лишь двумя цифрами описывающими участие граждан Беларуси в обучении. Во-первых, это количество учреждений, имеющих программы повышения квалификации и переподготовки. А во-вторых - процент учащихся по этим программам.

- Однако жизнь и потребность в обучении гораздо шире и богаче статистики, - отмечает Галина Веремейчик. - И все больше организаций и людей приходят к пониманию, что эти потребности не получится удовлетворить только формальным образованием взрослых (повышением квалификации). Они участвуют в неформальном образовании - семинары, тренинги, курсы, конференции, онлайн-обучение… Во всем том многообразии, которое практически никак не учитывается в образовательной политике и не отражается в статистике.

«Инвалиды-колясочники в Витебске смогут получить специальность кассира и трудоустроиться»

Один из аспектов, на который важно обратить внимание при обсуждении образования взрослых, - это вопрос его доступности. Это касается и доступности для людей с инвалидностью и, например, территориальной доступности. DVV International уделяет этому вопросу особое внимание.

- Территориальная доступность является системной проблемой в Беларуси, - констатирует глава Представительства DVV International. - Так как чем дальше проживает человек от столицы и областных центров, тем меньше у него возможностей участия в организованном образовании и обучении взрослых. Да, безусловно, бурно развивающееся онлайн-обучение уже начало решение данной проблемы. Но здесь следует отметить, что невозможно удовлетворить все потребности онлайн-обучением. Оно не решает задачу развития социальных навыков и целого ряда софт скиллз, не решает задачу институционального развития собственной системы образования взрослых в регионах… К тому же следует понимать, что контент большинства курсов имеет универсальный характер (это и хорошо, и плохо одновременно). Плохо, потому что изначально он не построен на интересах и потребностях конкретного человека, хорошо - потому что нам дают возможность быть в струе, так сказать, не отставать от мира.

Два центра образования взрослых - в Быхове и в Краснополье Могилевской области - доказывают, что спрос на образование в небольших населенных пунктах есть.

- По итогам исследования по изучению образовательных потребностей жителей района, центр пользуется популярностью, - комментирует руководитель быховского центра «Баркулаб» Роман Мельников. - Но, с другой стороны, люди не готовы платить за дополнительное образование. Стереотип о том, что на курсы они едут бесплатно, достаточно крепко засел в сознании.

Важный аспект в образовании взрослых - это вопрос его доступности - в том числе и для людей с инвалидностью.

А вот как оценивает ситуацию администратор Краснопольского центра дополнительного образования Ольга Басаримова:

- Мы рады, что в прошлом году с привлечением профессиональных тренеров нам удалось провести три курса: «Красота. Здоровье. Спорт», «Ландшафтный дизайн» и «Основы индивидуального предпринимательства». Благодаря курсам свыше 35 человек получили дополнительное образование в данных сферах. Для некоторых слушателей курсы прошли с максимальной пользой. После «Основ индивидуального предпринимательства» кто-то открыл свое дело. После курса «Ландшафтный дизайн» слушатели творчески подошли к проектированию территории своего приусадебного участка и уже похвалились фотографиями своих проектов. Ну, а слушатели курса «Красота. Здоровье. Спорт» получили новые знания и компетенции в области ухода за своим телом и здоровьем. Кроме того, отрадно было узнать, что женщины продолжили самостоятельные занятия фитнесом, обучили несложным упражнениям своих детей, родителей, а в некоторых случаях и мужей.

- Эти примеры очень показательны, - комментирует Галина Веремейчик. - За этими регионами тянется и ряд других - особенно это актуально для тех районов, где нет учреждений профессионально-технического образования и взрослый человек лишен возможности даже пойти в училище, лицей или колледж на курсы. Центры образования взрослых показывают, что спрос есть. По ряду программ люди готовы платить - например, компьютерные курсы, программы по здоровому образу жизни, курсы, которые будут приносить доход (это может быть ногтевой сервис или продвижение в Инстаграме для ремесленников). И мы видим на примере некоторых районов, что в развитии образования для взрослых очень помогла бы поддержка местных органов власти.

Отдельно стоит отметить проект «Инклюзивный кассир», который стартует в Витебске. В Витебском государственном политехническом профессиональном лицее открываются образовательные курсы по профессиональному обучению инвалидов-колясочников. Обучение будет длиться пять месяцев - за это время можно будет получить профессию контролера-кассира. И в следующем году первые 12 выпускников уже смогут работать.

Кстати, проблема территориальной доступности образования для взрослых характерна не только для Беларуси.

- Проблема доступности образования в сельской местности характерна и для Германии, и для других стран, - говорит Галина Веремейчик. - Но в Беларуси проблеме уделяется мало внимания, она практически не обсуждается.

И в Беларуси, и в Германии похож портрет взрослого, который получает дополнительное образование.

- Большая доля людей, которые активно продолжают обучение во взрослом возрасте, - это люди с высшим образованием, - говорит Галина Веремейчик. - А чем выше уровень первоначального образования - тем охотнее человек учится во взрослой жизни. Но какими бы ни были цифры взрослых белорусов, занимающихся своим образованием сегодня, я думаю, что в ближайшие десятилетия мы увидим рост учащихся взрослых, потому что у нас меняется структура населения: растет доля людей со средним специальным и высшим образованием.

БУДЬ В КУРСЕ

- По сути, все, что делает наша организация, направлено на повышение участия граждан Беларуси в обучении. При этом мы концентрируем свои усилия на разных уровнях: от поддержки пилотных проектов по обучению людей, по той или иной причине выпадающих из традиционной (формальной системы образования - ПК и ПК), как, например, осужденные, люди с инвалидностью, пожилые и т. д., так и действия, направленные на дальнейшую профессионализацию системы образования взрослых, - рассказывает Галина Веремейчик. - Мы много лет поддерживали различные программы по обучению кадров для системы образования взрослых. Это и множественные тренинги для тренеров, для специалистов, обучающих те или иные целевые группы, дискуссии о необходимости появления новой педагогической квалификации, учебные визиты в другие страны и т. д. И вот пару лет назад было принято решение - в Беларуси появилась новая профессия - андрагог. Получить ее можно в рамках программы переподготовки на базе Республиканского института профессионального образования (сейчас, кстати, как раз обучается первая группа).