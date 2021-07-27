«Для каждого гостя подготовили кисти, краски и мольберт»: в усадьбе под Минском 31 июля пройдет арт-вечеринка для тех, кто хочет рисовать

В усадьбе под Минском 31 июля пройдет арт-вечеринка для тех, кто хочет рисовать. Фото: pixabay.com

В усадьбе под Минском 31 июля, в субботу, пройдет арт-класс, во время которого можно будет любоваться пшеничным полем с красками в одной руке и с кистью в другой. Принять участие может любой желающий совершенно бесплатно по предварительной регистрации.

Единственное, о чем просят организаторы – указать причины, почему ему важно принять участие в данном мастер-классе. Среди тех, кто это сделает, жюри выберет 30 человек и пригласит на мероприятие.

Арт-терапия получила название «Каласы на палатне маiм». Ее организатором выступила компания «Лидское пиво». Предстоящее мероприятие – отличная возможность в конце июля выбраться за город и рисовать то, что откликается в сердце каждого белоруса – золотые пшеничные поля в сезон жатвы.

Организаторы обращают внимание, что опыт в рисовании совершенно не важен. Художники движения Drink&Draw помогут новичку нарисовать выразительную картину.

- Для каждого из гостей мы приготовили кисти, краски и мольберт, - рассказали организаторы.

Усадьба находится в 20 километрах от города. Всех участников доставят на автобусе, а во время поездки расскажут подробнее об особенностях мастер-класса. Отправление из центра Минска 31 июля в районе 16 часов. Продолжительность мастер-класса с учетом дороги туда-обратно составит около 3,5 часов.

Желающие смогут свои картины забрать домой.