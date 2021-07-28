Коронавирус в Беларуси, последние новости на 28 июля 2021 года: в Евросоюзе уже привили 70% взрослого населения, а в Минске решилась на вакцинацию 99-летняя женщина

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 28 июля 2021 года: в Европе уже привили 70% взрослого населения, а в Минске – 99-летнюю женщину.

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 27 июля, за сутки в стране зарегистрировали новых 525 пациентов с COVID-19. В то же время выписаны из больниц за сутки 468 человек. Такие низкие цифры обусловлены прошедшими выходными, во время которых, как правило, активность по выявлению новых случаев в стране снижается. Всего же, с начала пандемии, в стране подтвердили 441 тыс. 881 человек с положительным тестом на ковид. Из них выздоровели 435 тыс. 882 пациента.

Несмотря на низкое количество выявленных новых зараженных, снова сообщается об девяти умерших за сутки. А за весь период распространения инфекции на территории страны, официально, число умерших приближается к 35 тысячам человек. Точное их число сейчас, согласно официальной информации - 3 тыс. 413 пациентов.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру снова немного увеличиваются. Сейчас число ежедневных случаев – около 529 тысяч зараженных в сутки. Число смертей в среднем за сутки - около 8,2 тысяч. Рекордсмен – Индонезия, там за сутки от коронавируса умерло 1488 человек. На втором месте – Россия: в нашей восточной стране-соседке за сутки умерли от коронавируса 727 человек. А всего в мире от ковида уже умерли 4,2 миллиона человек! Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 75 249 человек, в Литве – 4 411, в Латвии – 2 552, в Украине – 52 876 человек.

Глава Еврокомиссии рассказала, что в Евросоюзе уже привито от коронавируса 70% взрослого населения

- Евросоюзе свое слово сдержал и выполнил обязательство. Наша цель состояла в том, чтобы в июле защитить 70% взрослого населения ЕС хотя бы одной прививкой от коронавирусной инфекции. И сегодня можно сказать о том, что мы достигли своей цели. На данный момент 57% взрослого населения уже имеют защиту двойной вакцинацией, - написала в своем Twitter-аккаунте глава Еврокомиссии.

Она добавила, что это значит, что Европа находится в числе мировых лидеров вакцинации.

Ляйен также призвала каждого, кто может, вакцинироваться, так как дельта-штамм COVID-19 очень опасен.

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 28 июля 2021 года: в Европе уже привили 70% взрослого населения, а в Минске – 99-летнюю женщину. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске привили от коронавируса 99-летнюю женщину

Главный врач 21-ой центральной районной поликлиники Наталья Мысливчик рассказала, как проходит вакцинация на дому нетранспортабельных пациентов.

- Что касается прививочной компании на дому, то нам очень помогают сотрудники Территориального центра социального обслуживания населения Заводского района. Речь идет о вакцинации нетранспортабельных пациентов, которые в силу возраста и заболевания не могут привиться в поликлинике или пункте вакцинации, - рассказала Мысливчик.

По ее словам, сотрудники центра обзванивают пожилых людей, инвалидов I, II группы с ограниченным возможностями и интересуются, кто из них хочет сделать прививку. После этого составляются списки желающих и передаются медицинским работникам.

- Для оперативной работы с информацией нами была создана специальная группа в Viber. На сегодняшний день, 26 июля, на дому было привито уже около тысячи человек. К слову, пациентам очень нравится, что им звонят и интересуются, хотят ли они сделать прививку. Они чувствуют, что о них заботятся, - отметила Мысливчик.

Она добавила, что вакцинация проводится на данный момент вакциной «Спутник V», которая была произведена в России и разлита на предприятии «Белмедпрепараты». Мысливчик сказала, что ранее прививали еще и китайской вакциной.

Что касается возрастных ограничений, то их, по словам Мысливчик, нет.

- Недавно мы привили от коронавирусной инфекции женщину 1922 года рождения. Ей 99 лет! Она сама захотела сделать прививку. И родственники согласились. Мы все были удивлены, - рассказала Мысливчик.

ВОЗ исключила штамм коронавируса AT.1 из списка для отслеживания

Всемирная организация здравоохранения больше не будет следить за обнаруженной в России мутацией коронавируса. Этот штамм исключили из списка для отслеживания, следует из данных мониторинга ВОЗ.

Отметим, что в июне организация внесла в реестр для дальнейшего мониторинга (Alerts for Further Monitoring) штамм AT.1 (его впервые обнаружили в России в январе 2021 года). В настоящее время его нет ни в одном из разделов реестра. Из списка удалили также все мутации коронавируса, обнаруженные раньше марта 2021-го.

Когда «российскую» мутацию включили в реестр, то там было 12 вариантов SARS-CoV-2. Теперь их 16. Кроме того, в ВОЗ составили перечни вариантов коронавируса, представляющих интерес (VOI) и опасность (VOC).

Семь новых случаев коронавируса выявлено на Олимпиаде в Токио

Стало известно о том, что на Олимпиаде в Токио выявлены еще семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так сообщается, что по меньше мере у 7 человек за последние сутки тест на COVID-19 оказался положительным. Уточняется, что все инфицированные - это люди, задействованные в проведении летних Олимпийских игр в Токио.

Двое из заразившихся за сутки «ковидом» - спортсмены, которые живут в Олимпийской деревне. Местный ресурс агентство Дзидзи сообщило, что два заразившихся атлета - это теннисисты сборной Нидерландов.

Таким образом, с начала Игр общее число случаев коронавируса среди участников и организаторов Олимпиады уже достигло 160 человек.

Напомним, с 12 июля в Токио введен режим ЧС из-за ухудшения эпидситуации в столичной префектуре. Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей с 23 июля по 8 августа.

ВОЗ: в Европе COVID-19 выходит на максимум

В Европе заболеваемость коронавирусной инфекцией в целом ряде стран стремится к максимуму за последние шесть месяцев. Причем скачок заболеваемости фиксируют и в странах, находящихся на популярных курортных направлениях.

Так, в Греции уровень заболеваемости – самый высокий с начала пандемии. Максимальные показатели за полгода отмечены в Испании и Португалии. В Великобритании инфицируются более 40 тысяч человек в сутки, такого не было с марта. Испания снова на февральском уровне – до 25 тысяч новых заболевших в сутки. В Италии каждый день заболевает не более пяти тысяч человек, это в 10 раз больше, чем было в начале лета. Более 16 тысяч инфицированных каждый день фиксируется во Франции, а в Германии ежедневно заболевает более двух тысяч человек.

Такие популярные курорты, как Кипр, Черногория, Болгария и Турция по ковиду тоже заметно «подросли».

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