Сверим время! «Луч» и А1 организовали мастер-класс по сборке часов

То самое ни с чем не сравнимое чувство гордости ,когда собрал часы своими руками.

Минский часовой завод «Луч» любит эксперименты. Выпускали оригинальные часы в стиле супрематизма, ежегодно празднуют Дзень роднай мовы (так, в рамках коллекции, например, создали часы «Янка Купала», вдохновленные творчеством великого поэта).

Особым хитом сейчас являются однострелочники «Луч», а также часы, идущие в обратную сторону. Поначалу покупатели ломали голову, как определять по ним время, а потом распробовали – и понравилось.

Участникам мастер-класса показали весь процесс производства часов. В таких машинах обрабатывают корпус

Лимитированная серия часов была посвящена благотворительной акции «100 гадзін з А1»

На днях предприятие предложило новый эксперимент – попробовать себя в сборке часов. Участниками мастер-класса на заводе стали сотрудники А1 и журналисты, а главной темой для вдохновения – завершившаяся на днях благотворительная акция «100 гадзін з А1». За 50 дней участники провели на тренировках 58 842 часа, благодаря чему компания А1 перечислила 50 000 рублей Международной общественной организации «SOS-Детские деревни».В ближайшее время сертификаты на мастер-класс «Создай свои часы» появятся в продаже, и вы сможете их пробрести. Следите за новостями Минского часового завода!

Мастер-класс прошел под чутким контролем специалистов.

Желающих приобщиться к часовому делу провели по современным сборочным цехам Минского часового завода «Луч». Вы, наверное, думаете, что цеха находится в главном корпусе на проспекте Независимости, рядом с башней с часами? На самом деле, нет. Пару лет назад завод переехал в современное здание неподалеку – на улице Натуралистов, 3.

Производство часов - работа тонкая и кропотливая

На Минском часовом заводе, как выяснилось, довольно высока доля ручной работы. Нам показали весь процесс производства часов, начиная от шлифовки корпуса, покраски стрелок и печати циферблатов до непосредственно сборки. Ну а потом началось самое интересное! Тем, кому доверили собирать будильники, можно сказать, повезло – детали там покрупнее. На каждый будильник, тем не менее, ушло около получаса кропотливой работы. Самым сложным оказалось синхронизировать стрелку будильника и часовые стрелки, чтобы часы звонили точно в указанное время. Приходилось несколько раз снимать стрелки и вновь устанавливать их в определенной позиции.Коллегам же, которые собирали наручные часы, пришлось еще сложнее – без специальной лупы, которая цепляется на глаз, там и не разглядишь механизм в подробностях, а ведь в часах важна максимальная точность.

Главная задача сборщиков - установить стрелки так, чтобы будильник звонил точно в заданное время

Часы, над которыми мы трудились – от стрелок до ремешков – имели визуальную отсылку к корпоративным цветам компании А1 и дизайнам, разработанным специально для благотворительной акции «100 гадзін з А1». Корпус обеих моделей выполнен из белого металла. Логотип благотворительной инициативы и фирменный логотип А1, а также оригинальный паттерн нашли свое отражение на циферблатах.

Участники мастер-класса потратили до получаса на будильник. Мастера собирают его гораздо быстрее

Параллельно узнали немало интересного про завод. Оказывается, работают тут десятилетиями! На стенах художественные портреты старожилов завода – есть даже те, кто работает с самого основания завода по сей день! Кстати, интересный факт – «Луч» празднует два дня рождения. Первый – 22 сентября 1953 года, когда начало заводу было положено на бумаге, и второй — 14 декабря 1955 года, когда с конвейера сошли первые часы.

Сверяем часы!

Сейчас 80% акций «Луча» принадлежат швейцарской компании Franck Muller, иностранцы вложили немало денег в модернизацию производства, что отразилось на внешнем виде часов и на их качестве. Вместе с тем, на заводе с большим уважением относятся к традициям. Вы наверняка хотя бы раз бывали в симпатичной кофейне при заводе «Луч» с загадочным названием «1801». Думаете, это время? На самом деле это номер одного из самых успешных механизмов часов «Луч» - механизм 1801, который выпускается до сих пор. Даже швейцарцы, чьи часы традиционно считаются лучшими в мире, приобретали их себе.

Стрелки нужно устанавливать параллельно друг другу чтобы во время работы они не соприкасались.

Часы «Луч» раньше были настолько популярны, что десятками тысяч разлетались не только по всему Советскому Союзу, но и миру. Интересная история произошла в 2018 году, когда в честь 65-летия завода решили выпустить лимитированную коллекцию часов «Луч-65». Создавать ее решили на базе механизма 2209, который во времена СССР был самым тонким и очень дорогим в производстве. Его прекратили изготавливать еще в 1982 году. И вот, чтобы не возобновлять создание этого механизма, завод решился на оригинальный шаг – на вторичном рынке нашли те самые часы, которые хранились у людей дома, и отреставрировали их до идеала. Было выпущено 65 экземпляров, ровно под дату юбилея. Получается, каждый экземпляр часов «Луч-65» — это самая настоящая реставрация. Самое интересное в таких часах – прозрачная задняя крышка, за которой виден механизм 2209 в золотом цвете. И что вы думаете, как только часы поступили в продажу (а стоили они совсем недешево, у каждого экземпляра был свой номер), понадобилось всего три часа, чтобы весь выпуск раскупили не только коллекционеры, но и простые люди..

Для сбора часов важны точность и терпение

Большая часть сборки часов производится вручную

Интересную историю рассказали и про часы на башне – однажды после дождя они остановились, и на заводе решили, что в спешной починке смысла нет, ведь узнать время каждый может в своем смартфоне. Но не тут-то было – уже через 5 минут после поломки на завод начали звонить минчане и возмущаться тому, что часы на башне стоят. Так что часы в итоге не просто быстро починили, но и назначили мастера, который теперь их обслуживает.

Вот такие наручные часики в итоге получились у участников мастер-класса

Об этом и еще о многом другом можно узнать и лично. Для этого вам достаточно записаться на экскурсию по заводу. А еще – заглянуть в музей предприятия, где хранится более 200 экспонатов со своей историей. Некоторые завод даже выкупал у обладателей раритетов. Здесь есть и уникальные медицинские часы для измерения пульса, и часы для шахтеров, и даже первые водонепроницаемые часы «Луч Фаворит Амфибия». В экспозиции музея нам показали и первую женскую модель часов, выпущенную в 1955 году, – это один из самых ценных экспонатов. Да-да, до этого года в Советском Союзе не существовало производства женских часов – были только мужские. Часы «Заря» для женщин стали «первой ласточкой» Минского часового завода.

Проверка сделанной работы

Выглядят симпатично!

Команда, участвовавшая в мастер-классе. А вообще, в музей завода «Луч» может попасть любой желающий.

Наверняка вам будет приятно увидеть среди экспонатов ваши детские или первые часы. Многие из нас их нашли.