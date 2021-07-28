Итоги 5-го дня Олимпиады в Токио - 28 июля 2021 года: наша легкоатлетка получила травму, пловчихи не вышли в полуфинал, а «нетрадиционных» олимпийцев - втрое больше

Анастасия Шкурдай не смогла пробиться в полуфинал Олимпиады в Токио. Фото: НОК Беларуси

28 июля в Токио прошел пятый медальный день Олимпиады-2020, где участники масштабного соревнования разыграли 23 комплекта медалей. «Комсомолка» продолжает рассказывать об успешных выступлениях белорусских спортсменов и об интересных фактах игрового дня.

БЕЛОРУСЫ НА ОЛИМПИАДЕ

В гонке с раздельным стартом белорусская велосипедистка Алена Омелюсик заняла 16-ое место. Ей понадобилось 33 мин 21,41 сек, чтобы преодолеть дистанцию в 21,1 км.

Белорусские гребцы женской (Елена Фурман и Инна Никулина) и мужской (Дмитрий Фурман и Сергей Володько) двойки не сумели выйти в медальный финал по академической гребле. Таким образом, они выступят в финале В, где спортсмены разыгрывают места с 7-го по 12-е.

Мужская двойка (Дмитрий Фурман и Сергей Володько) по греблене смогла попасть в медальный финал. Фото: НОК Беларуси

Свое участие на олимпийском теннисном турнире завершил Илья Ивашко. В рамках 1/8 финала наш теннисист уступил хозяину соревнования Кеи Ншикори – 6:7, 0:6. Кстати, компания Parimatch приготовила супер-предложение для новых клиентов: бонус до 100 рублей на первый депозит. Так, чтобы каждый желающий смог почувствовать себя не просто наблюдателем, а экспертом и непосредственным участником масштабного действа!

Пловчихи Анастасия Шкурдай (100 м вольным стилем) и Алина Змушко (200 м брассом) не сумели выйти в полуфинал Олимпиады. В итоге Шкурдай заняла 28-ое место, а Змушко – 26-ое место.

В индивидуальном турнире по стрельбе из лука Анна Марусова успешно прошла в 1/8 финала. Ранее наша лучница преодолела Лизу Унрух из Германии и Азуси Ямаучи из Японии.

Неприятная новость случилась в мире легкой атлетики. Наша спортсменка Дарья Борисевич не сможет принять участие на дистанции 1,5 км из-за травмы. Срок восстановления немалый, легкоатлетка покидает Токио без борьбы.

Дарья Борисевич из-за травмы не примет участия на ОИ. Фото: belta.by

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ И ИТОГИ ПЯТОГО ДНЯ

После пяти медальных дней сборная Японии удерживают лидерство в общем зачете медалей – 22 награды (13- золото, 4-серебро, 5-бронза). Вторую позицию заняли спортсмены из Китая – 27 наград (12-6-9). На третьей строчке расположились олимпийцы из США – 31 медаль (11-11-9).

В академической гребле в четверках у женщин и мужчин золотую медаль завоевали гребцы из Австралии, установив при этом новые олимпийские рекорды. У женщин время прохождения составило - 6:15.37, у мужчин - 5:42.76.

Еще одна спортсменка из Австралии Эриарн Титмус установила новый олимпийский рекорд. В плавании на 200 метров вольным стилем австралийка преодолела дистанцию за 1.53,50 мин и стала чемпионкой ОИ.

Китайский тяжелоатлет Чжиюнь Ши взял золотую медаль в весовой категории до 73 кг с мировым рекордом. Спортсмен оформил результат 364 кг (в рывке - 166 кг, в толчке - 198 кг).

Американские фехтовальщики отказались выходить на поединок за 7-8 место с командой из России. Это связано с травмами саблисток из США. Таким образом, американцам засчитано техническое поражение.

После теннисного матча журналист из Чили задал провокационный вопрос Даниилу Медведеву, назвав российскую команду «мошенниками». Российский теннисист отказался отвечать на вопрос и потребовал выгнать журналиста. Напомним, россияне выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Российский теннисист Даниил Медведев был возмущен вопросом от журниласта из Чили. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В финальном матче по регби мужская сборная Фиджи во второй раз стала олимпийским чемпионом, победив команду из Новой Зеландии – 27:12.

Мужская сборная США разгромила Иран во время второго матча группового турнира по баскетболу. Американцы обыграли со счетом 120:66.

Американский сайт outsports.com составил список представителей сексуальных меньшинств, которые попали в заявки на Олимпиаду в Токио. Всего насчитано 168 спортсменов. По сравнению с прошлыми играми в Рио-де-Жанейро-2016 «нетрадиционных» людей стало втрое больше (в основном из Северной Америки, Западной Европы и Австралии).

29 июля на летних Олимпийских играх в Токио участники разыграют между собой 17 комплектов наград.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бабушки и внуки Олимпиады в Токио: 13-летняя японка выиграла золото, а 66-летняя австралийка за него поборется

Разница между самой юной и самой возрастной участницами Олимпиады в Токио больше 50 лет (подробнее)