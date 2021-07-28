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Спорт28 июля 2021 21:10

Кто такой Георгий Кондратьев, которого утвердили главным тренером сборной Беларуси по футболу

До этого он был помощником Михаила Мархеля, который покинул сборную после разгромного поражения от Бельгии
Алексей БЕЛОУСОВ
Кондратьева удача обошла стороной. Фото: vse-sat.ru

Кондратьева удача обошла стороной. Фото: vse-sat.ru

Сегодня, 28 июля, в Доме футбола на заседании исполкома Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Георгий Кондратьев был утвержден в должности главного тренера национальной сборной Беларуси, которой в сентябре предстоят матчи квалификации чемпионата мира-2022 года против Чехии, Уэльса и Бельгии.

Впрочем, это назначение уже было дело решенным с апреля месяца, когда в отставку ушел Михаил Мархель, а его место в качестве и.о занял Георгий Кондратьев.

Поводом для отставки Мархеля стало рекордное поражение в истории белорусской сборной от Бельгии 0:8. Этот результат в очередной раз подтвердил, что за выход на чемпионат мира команда борется лишь формально, играю роль безнадежного аутсайдера.

Георгий Кондратьев, который уже тренировал сборную в 2011-2014 годах, со стыда не сгорит, как бы команда не сыграла – к поражениям ему не привыкать.

В 2014-м году он ушел после поражения от Словакии. Тогда он говорил:

«Вы думаете, придет другой специалист и что-то изменит? - обратился Георгий Петрович к прессе. - Мы к чему шли 25 лет, к тому и пришли… Юноши всем проигрывают. В России выступают два человека, остальные - в глубоком запасе. Мы уже отстали почти навсегда от ведущих стран. Словакия - не ах какая футбольная держава, но и ей мы уже уступаем. Посмотрите, как с мячом работаем мы и как это делают словаки».

На тот момент в последних официальных встречах сборная Беларуси под началом Кондратьева выиграла лишь 1 раз из 11.

В общем, Кондратьев пришел и мы не думаем, следуя его словам, что что-то изменится.

СПРАВКА «КП»

Георгий Кондратьев родился 7 января 1960 года в деревне Любаничи (Витебская обл.). Болельщикам известен, прежде всего, как результативный нападающий, чемпион СССР 1982 года в составе минского «Динамо». Он также выступал за одесский «Черноморец», московский «Локомотив», сборную СССР. Тренерскую карьеру начал в 1999 году. Работал с минским «Динамо», витебским «Локомотивом», «Сморгонью», «Минском», «Белшиной», «Неманом».

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Раз результата нет, тренер должен уйти. Я обещал - я уйду, - говорил Георгий Кондратьев

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