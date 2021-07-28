Кто такой Георгий Кондратьев, которого утвердили главным тренером сборной Беларуси по футболу

Кондратьева удача обошла стороной. Фото: vse-sat.ru

Сегодня, 28 июля, в Доме футбола на заседании исполкома Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Георгий Кондратьев был утвержден в должности главного тренера национальной сборной Беларуси, которой в сентябре предстоят матчи квалификации чемпионата мира-2022 года против Чехии, Уэльса и Бельгии.

Впрочем, это назначение уже было дело решенным с апреля месяца, когда в отставку ушел Михаил Мархель, а его место в качестве и.о занял Георгий Кондратьев.

Поводом для отставки Мархеля стало рекордное поражение в истории белорусской сборной от Бельгии 0:8. Этот результат в очередной раз подтвердил, что за выход на чемпионат мира команда борется лишь формально, играю роль безнадежного аутсайдера.

Георгий Кондратьев, который уже тренировал сборную в 2011-2014 годах, со стыда не сгорит, как бы команда не сыграла – к поражениям ему не привыкать.

В 2014-м году он ушел после поражения от Словакии. Тогда он говорил:

«Вы думаете, придет другой специалист и что-то изменит? - обратился Георгий Петрович к прессе. - Мы к чему шли 25 лет, к тому и пришли… Юноши всем проигрывают. В России выступают два человека, остальные - в глубоком запасе. Мы уже отстали почти навсегда от ведущих стран. Словакия - не ах какая футбольная держава, но и ей мы уже уступаем. Посмотрите, как с мячом работаем мы и как это делают словаки».

На тот момент в последних официальных встречах сборная Беларуси под началом Кондратьева выиграла лишь 1 раз из 11.

В общем, Кондратьев пришел и мы не думаем, следуя его словам, что что-то изменится.

СПРАВКА «КП»

Георгий Кондратьев родился 7 января 1960 года в деревне Любаничи (Витебская обл.). Болельщикам известен, прежде всего, как результативный нападающий, чемпион СССР 1982 года в составе минского «Динамо». Он также выступал за одесский «Черноморец», московский «Локомотив», сборную СССР. Тренерскую карьеру начал в 1999 году. Работал с минским «Динамо», витебским «Локомотивом», «Сморгонью», «Минском», «Белшиной», «Неманом».

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