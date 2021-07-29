Коронавирус в Беларуси, последние новости на 29 июля 2021 года: врачи рассказали, какие витамины пить при коронавирусе и почему переболевшие набирают лишний вес

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 29 июля 2021 года Фото: Виктор ДРАЧЕВ

По данным Минздрава Беларуси на 28 июля в стране зарегистрировано почти в два раза больше новых случаев заболевания коронавирусом – 950, чем сутками ранее (за 27 июля было выявлено 525 новых случаев заражения). Увеличилось и количество смертей – днем ранее их было десять, а теперь – 11.

Из больниц выписаны 1061 пациент, проведено 20 965 тестов.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 442 831 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 436 903 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Темпы распространения COVID-19 в мире увеличиваются. За последние сутки число зараженных выросло на 569 324 человека, зафиксировано 8 753 случая смерти. Больше всего от коронавируса за минувшие сутки умерло в Индонезии – 1824 человека, в Бразилии – 1320 человек, в России – 798 человек.

Белорусские врачи рассказали, какие витамины пить при коронавирусе

Витамин D, витамин C, цинк, а также жирные кислоты омега-3 – белорусские врачи посоветовали принимать эти витамины для поддержки иммунной системы при коронавирусе.

Витамин D компенсирует отсутствие солнечного света, поэтому подходит людям, находящимся на самоизоляции, также он является самым иммуномодулирующим витамином. Витамин C является мощным антиоксидантом, цинк играет важную роль в образовании лейкоцитов, а жирные кислоты омега-3 защищают и поддерживают кровеносные сосуды.

После первой дозы вакцины от AstraZeneca повышается вероятность образования тромбов: опубликовано заявление компании

Вероятность образования тромбов у тех, кто получил первую дозу вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, значительно выше, чем у людей, не делавших прививку.

После получения второй дозы тромбы появлялись у 2,3 человека на один миллион привитых. И этот показатель сравним с теми, которые наблюдаются у людей, не делавших прививку от COVID-19.

Ученые проводили это исследование на основе данных AstraZeneca о побочных эффектах вакцины, которые были собраны по всему миру.

Больше 130 стран: в ВОЗ сказали, как быстро продвинулся штамм «дельта» за неделю

За неделю число стран с выявленным штаммом коронавируса «дельта» увеличилось со 124 до 132, об этом заявили в ВОЗ. Помимо «дельты» активно продолжают распространяться еще четыре штамма – «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» продолжает расширяться.

ВОЗ выражает обеспокоенность быстрыми темпами распространения всех четырех штаммов, входящих группу variants of concern.

Медики заметили, что переболевшие ковидом набирают лишний вес и объяснили, почему

Врачи заметили, что переболевшие коронавирусом люди начинают больше есть и набирают лишний вес. Эндокринологи высказали мнение, что коронавирус приводит к системному воспалению в организме, что меняет внутриклеточные сигнальные пути и вызывает дисбаланс в организме. Как одно из последствий дисбаланса, в организме может снизиться чувствительность к инсулину, а из-за этого повышается аппетит. Человек начинает есть чаще и больше, и получает ожирение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ученые изучили, что делает ковид с интеллектом человека: вам это не понравится

В Минске привили от коронавируса 99-летнюю женщину

ВОЗ: в Европе COVID-19 выходит на максимум