До стартов Олимпиады в Токио не добрались пять белорусских спортсменок: одни отказались сами, другие «стали заложниками ситуации»

Дарья Борисевич получила травму и в Токио-2020 не выступит. Фото: noc.by

Перед началом Игр в Токио-2020 (игры, напомним, должны были пройти в прошлом году и перенесены из-за пандемии) было заявлено, что в соревнованиях примут участие 109 спортсменов. Это самая малочисленная команда от Беларуси на летних Играх. Но постепенно это число уменьшается - уже минус пять.

Первой, за неделю до старта Игр, о своем неучастии заявила Виктория Азаренко: «У меня много прекрасных воспоминаний, когда я выигрывала золото олимпийского турнира и представляла Беларусь на предыдущих играх. Но, несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся в связи с пандемией, в глубине души я знаю, что это правильное решение для меня и моей команды», - написала Азаренко в Инстаграме.

На Азаренко рассчитывали в одиночном разряде, а еще больше на ее пару с Ариной Соболенко.

27 июля о возвращении домой из Токио сообщила легкоатлетка Дарья Борисевич: «Я лечу домой! К сожалению, ОИ пройдут без меня. Проделана огромная работая, набрана потрясающая форма и... травма. Серьезная травма, при которой мое участие в беге на 1500м оказалось невозможным. Тяжело передать мои чувства и эмоции, да и не хотелось бы чтобы кто-то испытал их. Спасибо всем, кто находился рядом, поддерживал и поддерживает каждую минутку! Определенная часть пути пройдена, она уже позади, но впереди ещё много радостных событий. Я желаю всей белорусской команде удачного выступления, буду болеть за каждого! Ведь прекрасно знаю через какой труд и боль ( во всех смыслах понимания) нужно пройти, чтобы отобраться и подготовиться к ОИ. Всем большой удачи и спасибо!».

Отметим, что в топ-листе этого сезона Дарья Борисевич имеет 69-й результат - 4:06.91. Лидер сезона – Фаит Кипьегон - 3:51.07. На чемпионате мира в Дохе-2019 Борисевич дошла до стадии полуфиналов, показав 21-е время среди 24 участниц.

29 июля стало известно, что в Токио-2020 не выступят еще три легкоатлетки: прыгунья в высоту Мария Жодик, а также Анна Михайлова и Кристина Мулярчик, которые должны были показать себя в эстафете 4х400 м.

Мария Жодик была готова выступить на Олимпиаде, но ее мечта пока не исполнится. Фото: Инстаграм

Главный тренер сборной легкоатлетов Юрий Моисевич так в видеокомментарии НОК объяснил произошедшее:

- Потери связаны прежде всего с тем, что антидопинговое агентство для стран, которые входят в группу А (так называемую группу риска) на таких крупных соревнованиях как Олимпиада, организуют прохождение внесоревновательного допингового контроля с условием: на протяжении 10 месяцев должны взять три допинг-теста с разницей между ними в 21 день. Мария Жодик в июне (25-го. - Ред.) совершила большой скачок в своих результатах – добавила к личному рекорду 10 см (с 187 см до 196 см. - Ред.). Это колоссальная добавка. Она выполнила олимпийский норматив, вскочив в последний вагон. Но за этот срок (который оставался до Олимпиады. - Ред) невозможно было пройти три допинг-контроля. Также пострадали две наших атлетки, которые входят в эстафетную команду – Анна Михайлова и Кристина Мулярчик. Та же ситуация, мы можем только развести руками. Они на командном чемпионате Европы выиграли эстафету. Это был прорыв. Мы стали заложниками ситуации.

Тренер еще отметил, что у топ-атлетов такие проблемы возникнуть не могли бы: «У них постоянно берут допинг-тесты».

Результат Жодик, который поразил тренера (196 см), действительно высокий – он входит в топ-9 сезона. Смогла бы Мария его повторить в Токио-2020 или нет, можно только предполагать, но борьба за медали пойдет на куда больших высотах. Пять человек в этом году прыгали от 200 до 203 см.

В Токио-2020 в секторе для прыжков в высоту выступит Карина Демидик – в июне этого года она показала те же 196 см, что и Жодик.

Что касается эстафеты 4х400 то наши там не лидеры, но на финал могли бы рассчитывать. А это такая дисциплина, что из-за потерь палочки и дисквалификаций могут быть любые неожиданности. Однако равноценных замен в нашей команд нет. В любом случае придется формировать новый состав эстафеты. БФЛА сообщила, что вероятно в команду включат Эльвиру Герман, которая специализируется в беге на 100 метров с барьерами.

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