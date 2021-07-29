Итоги 6-го дня Олимпиады в Токио - 29 июля 2021 года: белорусы без медалей, для защиты каноэ австралийка использовала презерватив, канадская пловчиха не увидела, что стала чемпионкой

Лучница Карина Деминская завершила свое участие за борьбу за награду. Фото: НОК Беларуси

29 июля в столице Японии завершился итоговый шестой медальный день Олимпиады-2020. В крупном турнире было разыграно 17 комплектов наград. «Комсомолка» собрала интересные факты соревновательного дня с участием белорусских и зарубежных спортсменов.

БЕЛОРУСЫ НА ОЛИМПИАДЕ

В финале B белорусские гребцы завершили свое участие в академической гребле. Мужская двойка (Сергей Володько и Дмитрий Фурман) заняла 8-ое место в итоговом протоколе, а женская двойка (Елена Фурман и Инна Никулина) – 11-ое место.

Мужская двойка (Сергей Володько и Дмитрий Фурман) заняла 8-ое место в итоговом протоколе. Фото: НОК Беларуси

Неудачный старт взял белорусский дзюдоист Никита Свирид (100 кг). В первом поединке белорус потерпел поражение от Карла-Рихарда Фрея из Германии.

Карина Козловская и Карина Деминская завершили свое участие в индивидуальном турнире по стрельбе из лука. Борьбу за награду в личном первенстве 30 июля продолжит лучница Анна Марусова в рамках 1/8 финала.

Белорусские легкоатлетки Мария Жодик, Анна Михайлова и Кристина Мулярчик не смогут выступить на ОИ в Токио. Независимый орган (Athletics Integrity Unit, AIU) запретил белорусским девушкам участвовать в эстафете из-за недостаточного количества допинг-проб. Кстати, проект "Олимпиада 2020" совместно с Parimatch - это не только отличное средство снять стресс и вырваться из ежедневной рутины. Это возможность почувствовать себя экспертом и приобщиться к грандиозному событию. Специально к старту XXXII летних Олимпийских игр компания Parimatch приготовила супер-предложение: бонус до 100 рублей на первый депозит.

После первого дня квалификационного раунда по стрельбе из пневматического пистолета на 10 м Виктория Чайка набрала 291 очко и заняла 8-ое место. Завтра соревнования будут продолжены, где восемь лучших спортсменок по итогам квалификации будут бороться за олимпийские медали.

Очередные квалификационные заплывы неудачно провели наши пловцы. У мужчин Евгений Цуркин (100 м баттерфляем) показал 42-ой результат – 52,90 сек. В смешанной эстафете 4*100 м белорусская сборная (Никита Цмыг, Илья Шиманович, Анастасия Кулешова и Анастасия Шкурдай) заняла последнее место в своем заплыве и лишилась участия в медальном старте.

Белорусские пловцы лишились участия в медальном старте. Фото: belta.by

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ И ИТОГИ ШЕСТОГО ДНЯ

В общем медальном зачете лидерство захватила сборная Китая с 31 наградой (15-золото, 7-серебро, 9-бронза). Вторую позицию занимают спортсмены из Японии - 25 медалей (15-4-6). Тройку замыкает делегация из США - 38 наград (14-14-10).

В стендовой стрельбе в трапе были установлены два олимпийских рекорда. В мужской категории Чешский стрелок Иржи Липтак и представительница Зузана Регак-Штефечекова набрали по 43 очка, что стало новым олимпийским рекордом, и стали обладателями золотой награды.

В мужском финальном заплыве Зак Стаблети-Кук (200 м брассом) из Австралии завоевал золотую медаль с олимпийским рекордом в плавании – 2 мин 06,38 сек.

Еще один олимпийский рекорд произошел во время женского финального заплыва на 200 метров баттерфляем. Китайская пловчиха Чжан Юйфэй преодолела дистанцию за 2 мин 03,86 сек и завоевала высшую награду..

Перед финальным заездом в гребном слаломе на каноэ-одиночках австралийка Джесссика Фокс на своей странице в TikTok поделилась видео, где использовала необычный метод для защиты каноэ. На нос лодки представительница Австралии надела презерватив, тем самым обеспечила дополнительную защиту. В итоге Джесссика Фокс стала олимпийской чемпионкой в гребном слаломе.

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Громкий инцидент произошел в мире тенниса, где итальянца Фабио Фоньини обвинили в гомофобии. Во время поединка с Даниилом Медведевым итальянский теннисист пять раз выкрикивал слово «frocio», что в перевод означает как «мужчина нетрадиционной ориентации», только это было озвучено в более грубой форме. После того как поднялась волна недовольства из-за его слов, Фабио Фоньини принес извинения за чушь и признался в любви к ЛГБТ-сообществу.

Впервые личную бронзовую медаль для Сан-Марино завоевала Алессандра Перилли в стендовой стрельбе в трапе. Это первая награда для карликового государства на летних Олимпийских играх.

Сборную Австралии по легкой атлетике отправили на карантин после контакта с зараженным спортсменом, после которого были изолированы 63 человека. Австралийские атлеты сдали тесты на COVID-19 и теперь ждут результатов.

Защитник сборной Словении по баскетболу Лука Дончич снова установил новый рекорд в истории Олимпиады. В первом матче с аргентинцами словенский баскетболист набрал 48 очков. Во втором поединке с японцами Дончич оформил 25 очков. Общая сумма за два матча 73 очка – новый рекорд Олимпийских игр.

Необычный случай произошел во время плавания. Канадская пловчиха Маргарет Макнил (100 м баттерфляем) завоевала золото. На финише Макнил не знала, кто стал олимпийской чемпионкой. Из-за плохого зрения канадка не смогла разглядеть табло с результатами. Зато потом ее ждал очень приятный сюрприз.

30 июля на летних Олимпийских играх в Токио будет разыграно 22 комплекта медалей.

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