Батумское «Динамо» с разгромным счетом выбило БАТЭ из Лиги конференций. Вот как это произошло

Борисовский БАТЭ уступил "Динамо" из Батуми и покидает Лигу Конференции. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

29 июля в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги конференций-2021/22 БАТЭ принимал «Динамо» из Батуми. Ответный матч проходил на стадионе «Борисов-Арена». Напомним, первая игра состоялась в Грузии, где «желто-синие» одержали минимальную победу 1:0. Единственный мяч оформил Павел Нехайчик на 83-ей минуте. Перед вторым поединком задача борисовчан немного упростилась, чтобы пройти дальше в Лиге конференций. На матче присутствовало около 6 тысяч болельщиков.

Стартовый свисток прозвучал на поле ровно в 20:00.

Начало матча прошло в равной борьбе. Хотя хозяева поля больше владели мячом, но по-настоящему опасных моментов не создали у ворот «Динамо» из Батуми. На 13-ой минуте первый удар матча в створ ворот нанес Кулатадзе, белорусский голкипер на месте. Спустя три минуты ударом по центру ворот отметился игрок БАТЭ Евгений Яблонский.

Павел Нехайчик рвется к воротам соперника. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Много борьбы было в центре поля. Игроки обеих команд старались не давать свободу сопернику. Но за срыв атаки желтые карточки успели получить три игрока грузинской команды в течении семи минут.

Грузинские игроки были более опасны. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Впервые опасный голевой момент создали гости на 32-ой минуте. Во время контратаки футболисты «Динамо» провели хорошую комбинацию, где Зария отправил мяч в дальный нижний угол. Вратарь не смог вытащить этот удар, зато Яков Филипович вынес ногой мяч на линии ворот. Но на этом атака гостей не закончилась. На подборе оказался Джигаури, который мощно пробил по воротам. Чичкан вытащил этот неприятный удар.

На матче было около 6 тысяч болельщиков. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В матче было очень много борьбы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стоит отметить, игроки Батуми смотрелись опаснее перед окончанием первого тайма. Сначала Зария со стандарта угодил в перекладину, а затем сильнейшим ударом пробил издали, где Чичкану пришлось потрудиться. После серии провалов борисовчане неожиданно забили гол во время окончания добавленного времени - 1:0. Счет открыл Евгений Яблонский. После этого команды ушли на перерыв.

Евгений Яблонский открывает счет в матче. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Радость борисовчан до перерыва. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Второй тайм начался крайне неудачно для подопечных Виталия Жуковского. Арбитр матча поставил пенальти в ворота «желто-синих» после игры рукой. Мамучашвили реализует одиннадцатиметровый и сравнивает счет игры - 1:1. На этом останавливаться гости не намеревались. Спустя несколько минут Фламарион хладнокровно забивает Чичкану, пробив в верхний угол ворот - 1:2. На 74-ой минуте Азаров увеличивает счет игры - 1:3.Чичкан оказался не готов к такому повороту событий.

Чичкану приходилось часто вступать в игру. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поддержка зрителей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игроки борисовского БАТЭ расклеились после пропущенных мячей, кардинальных изменений в игре не последовало. Ближе к концу матча хозяева пытались спасти игру и заставить ошибиться соперника, но перевернуть ход игры не смогли. Перед финальным свистком грузинская команда окончательно громит борисовчан. В итоге матч завершился со счетом 1:4 в пользу батумского «Динамо». Это означает, что коллектив Михиала Жуковского завершил свое выступление в квалификационном раунде Лиги конференции 2021/22.

Николай Сигневич в окружении игроков "Динамо" из Батуми. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После первого тайма грузинская команда максимально реализовала свои моменты. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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