Прыжки на батуте и тяжелая атлетика: рассказываем, когда белорусы возьмут первые медали Олимпиады в Токио и кто это сделает

Рассчитываем, что батутисты завоюют первую медаль Токио-2020 для Беларуси. Фото: twitter.com/ont

Перед началом Олимпиады мы сделали прогноз финалов, где белорусы могут реально претендовать на медали. Полный расклад по дням, видам спорта и спортсменам можете прочитать вот здесь.

Мы не без оснований полагали, что до 31 июля только в одном финале наши могут при удачном стечении обстоятельств попасть на пьедестал. Речь шла о групповой велогонке у женщин, где выступала Елена Омелюсик. Не получилось у Елены – 17-е место.

Несмотря на участие в финалах пловцов Анастасии Шкурдай (8-е место в 100 м баттерфляем) и Ильи Шимановича (8-й на 100 м брассом), они были очень далеки от наград. И здесь мы не ошиблись.

Да, мы несколько недооценили женскую сборную по стрельбе из лука. Девушки приятно удивили, заняв 4-е место, но до бронзы в перестрелке с немками все же не дотянулись.

Первым днем, когда мы будем ждать первую медаль именно от нашего фаворита, будет суббота 31 июля. Это было очевидно до начала Игр.

31 июля в прыжках на батуте (7.00) за медали поборются вице-чемпион мира Иван Литвинович и олимпийский чемпион Владислав Гончаров. А в тяжелой атлетике на помост выйдет (13.00) чемпион мира Евгений Тихонцов.

А в воскресенье 1 августа хорошие шансы на медали имеют лидер сезона в прыжках в высоту Максим Недосеков и призер Олимпиады-2016 тяжелоатлетка Дарья Наумова. Есть шансы и у Алены Дубицкой в толкании ядра.

Так что ближайшие выходные наши спортсмены должны порадовать.

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