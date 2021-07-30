Коронавирус в Беларуси, последние новости на 30 июля 2021 года: коронавирус атакует Олимпиаду, Беларусь получила кредит на борьбу с пандемией и прививает иностранцев

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 30 июля 2021 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По данным Минздрава Беларуси на 29 июля в стране выявлено 1 033 новых случая коронавирусной инфекции, умерли 11 пациентов.

Из больниц выписали 1 147 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, выполнено 17 602 теста.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 443 864 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 438 050 человек.

Темпы распространения COVID-19 в мире увеличиваются. За последние сутки число зараженных выросло на 601 479 человек, зафиксировано 10 522 случая смерти. Больше всего от коронавируса за минувшие сутки умерло в Индонезии – 1893 человека, в Бразилии – 1366 человек, в России – 799 человек.

Беларусь получила кредит ОПЕК – 20 миллионов долларов для поддержки здравоохранения

Беларусь получила кредит в 20 миллионов долларов от Фонда международного развития для поддержки сферы здравоохранения, об этом сообщили в Министерстве финансов Беларуси.

Заем рассчитан на 18 лет и предназначен, в первую очередь, для снижения распространения и риска заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как отметил глава Минздрава, эти средства должны быть использованы для погашения расходов из бюджета на борьбу с COVID-19.

Сколько иностранцев сделали прививку от коронавируса в Беларуси, рассказали в Минздраве

Уже почти 200 иностранцев получили в Беларуси первую дозу вакцины от коронавируса. С 15 июля 2021 года по 31 декабря 2022 года для иностранцев, желающих сделать прививку от COVID-19 предусмотрен безвизовый въезд в страну. Граждане Литвы, Латвии, Эстонии и Украины уже сделали прививку в Беларуси на платной основе.

Согласно указу, без визы посещать Беларусь могут граждане 73 государств с 15 июля 2021 года на срок до пяти суток для вакцинации от COVID-19.

+24 новых случая: коронавирус продолжает атаковать Олимпиаду

На Олимпийских играх в Токио продолжают выявлять все новые случаи заражения коронавирусом. За последние сутки положительный результат показали 24 теста.

Общее число выявленных случаев COVID-19 с начала проведения Игр – 198. Двоих человек с выявленным коронавирусом госпитализировали в тяжелом состоянии.

В ВОЗ оценили выявленный в России штамм коронавируса и его глобальную опасность

В России в январе 2021-го года выявили отдельный вариант коронавируса - штамм АТ.1. ВОЗ добавила штамм в перечень для отслеживания. В конце июля в ВОЗ рассказали, что выявленный в России штамм не несет в себе глобальной опасности, и исключили его из списка эпидемиологического наблюдения.

На данный момент в списке мониторинга ВОЗ находятся 16 штаммов SARS-CoV-2, выявленных на протяжении пандемии в разных страна.

Пыльца растений может переносить коронавирус, считают ученые

В Минздраве рассказали, что пыльца растений может способствовать распространению коронавируса - это подтверждено 130 исследованиями на пяти континентах.

Врачи также отметили, что «если не носить масок и респираторов, которые не пропускают пыльцу – это тоже фактор риска заражения. Особенно это касается пыльцы деревьев».

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