В Беларуси данные с электросчетчиков будут снимать автоматически: вот когда и как это произойдет

В ближайшие 1,5 года в Беларуси заменят на современные модели 1,5 миллиона электросчетчиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 2023 году «Белэнерго» завершит программу модернизации средств расчетного учета электрической энергии. Это значит, что за ближайшие 1,5 года в тамбурах квартир будут установлены еще около 1,5 миллиона современных электрических счетчиков. Индукционные приборы учета постепенно меняют на электронные за счет средств энергоснабжающих организаций.

- С 2016 года, когда началась программа по замене счетчиков, и до 2023 года мы заменим на современные модели около 3,5 миллиона таких приборов, - рассказал начальник управления сбыта энергии ГПО «Белэнерго» Виктор Житкевич. - Впоследствии все счетчики будут объединены в автоматизированную систему контроля и учета электрической энергии, что позволит в том числе автоматически снимать с них показания.

Сейчас автоматически показания можно снять с 70% счетчиков, расположенных в тамбурах подъездов белорусских многоквартирных жилых домов. Тогда почему до сих к жильцам приходят контролеры из энергоснабжающих организаций, спросила «Комсомолка» у Виктора Житкевича.

- Существует необходимость хотя бы раз в два года прийти и проверить счетчик, а вдруг там сорвана пломба и проходит хищение электроэнергии, - ответил Виктор Житкевич.

КСТАТИ

Все счетчики, которые производятся и эксплуатируются в Беларуси - многотарифные и с большим запасом памяти для хранения информации по энергопотреблению в разрезе дня, месяца, года. Наши производители сейчас выпускают электронные приборы учета электрической энергии с классом точности 1. Это значит, что на каждые 100 кВт потребленной электрической энергии погрешность ее учета составляет плюс-минус 1%.

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