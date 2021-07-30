Первая медаль белоруски, но не для Беларуси: Анна Прокатень завоевала серебро в гребле на Олимпиаде в Токио-2020

Прокатень завоевала серебро в академической гребле. Фото: Reuters

Традиции Екатерины Карстен в академической гребле продолжила в гонке одиночек на дистанции 2000 м белоруска Анна Прокатень.

В начале дистанции она шла последней, но затем прибавила, вышла на второе место и удержала его. Выиграла с явным преимуществом новозеландка Эмма Твигг. Прокатень отстала от нее на 3,5 сек. Эта первая олимпийская награда России на этой дистанции за 40 лет.

Прокатень родилась в Минске в 1992 году и первый успех к Анне пришел на юниорском уровне в 2010 году, когда она стала бронзовым призером чемпионата мира в четверке парной. Тогда она была известна под девичьей фамилией Сычева. Фамилия Прокатень от мужа, с которым она уже в разводе.

До 2017 года Сычева выступала за Беларусь в четверках и восьмерках, но выйти на уровень медалей взрослых чемпионатов мира и Европы ей не удавалось.

Как рассказывала Анна российским СМИ, в 2017-м она переехала в Россию, потому что исчерпала себя в Беларуси и успеха не добьется.

На пьедестале Анна расплакалась от счастья. Фото: Reuters

Но при этом она подчеркивает, что ее дом в Минске, там, где она выросла и где ее ждут родные и друзья.

Анна переквалифицировалась с командной гребли на одиночку перед Олимпиадой и неожиданно для всех и для себя самой стала побеждать. В этом году она выиграла чемпионат Европы и Люцернскую регату. И вот пока высшая точка в карьере.

«Этот сезон для меня лучший в карьере, все о чем я могу мечтать. Это наши Олимпийские игры! – цитирует Анну gazeta.ru. - Я села в одиночку только полгода назад, так решил тренер. Это получилось вообще случайно. Даже не знаю, может, мне надо было пройти свой путь в крупных экипажах, чтобы сейчас стоять здесь и радоваться серебру».