«В лучших традициях Джорджио Армани»: историк моды высказалась о форме белорусских олимпийцев в Токио в 2021 году

Фото: НОК Беларуси

- Меня очень порадовала парадная форма наших олимпийцев, которую можно было увидеть на церемонии открытия игр в Токио, - поделилась с «Комсомолкой» историк и эксперт моды Татьяна Терешкович. – Я считаю, что парадная форма белорусской и греческой делегаций были самыми лучшими.

Фото: НОК Беларуси

По словам Татьяны Анатольевны, наши дизайнеры очень хорошо обыграли василек, особенно бледно-голубой цвет, как мелкие лепестки в середине цветка.

Фото: НОК Беларуси

- И на пиджаках и жакетах тоже маленький кусочек воротничка в полоску – очень элегантно, в лучших традициях великого Джорджио Армани, который, кстати, разрабатывал форму для своих соотечественников, спортсменов итальянской сборной, для Олимпиады в Лондоне в 2012 году.

Фото: соцсети / instagram.com/sabalenka_aryna

Если учесть, что текущий тренд – это скандинавский мягкий колорит с его пастельными цветами и полутонами, то дизайнеры, работая над формой белорусской сборной, в него попали идеально. Я была совершенно счастлива, когда увидела наших спортсменов на церемонии открытия Игр.

Фото: соцсети / instagram.com/sabalenka_aryna

КСТАТИ

Спортивную экипировку белорусским олимпийцам раньше заказывали за границей, например, в Германии, Италии, Китае, Литве. В этом году ее дизайн и пошив – дело рук белорусских специалистов. Форму изготовили на частном предприятии «Соло-Пинск».

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