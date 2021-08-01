«Дымный привкус шоколада означает, что какао-бобы сушили на кострах в сезон дождей»: белорусский дегустатор шоколада - о качестве и секретах десерта

Чтобы шоколад или конфеты были вкусными, нужны качественные какао-бобы, тростниковый сахар и больше ничего Фото: Святослав ЗОРКИЙ

29-летний Александр Рокач – едва ли не единственный в Беларуси дипломированный дегустатор шоколада. Два года назад он получил сертификат в международном Институте шоколада, созданном итальянцами и англичанами.

Шоколад из масс-маркета

Это тот, что мы видим на прилавках наших супермаркетов от известных отечественных и импортных фабрик.

- Александр, а вы можете попробовав такую плитку шоколада понять, где росли какао-бобы из которых она сделана?

- А мне и пробовать не надо (улыбается). В 90% случаев это будут африканские какао-бобы из Ганы или Кот Д'ивуара. Весь масс-маркет у нас и в Европе сидит на них. Там выращивается самый дешевый сорт какао-бобов который хорошо плодоносит и не требует особого ухода. Не будут производители, чья плитка стоит 3-4 рубля, делать шоколад из какао-бобов, которые стоят 30 долларов за килограмм. Они сырье закупают огромными объемами. Из добавок – ароматизаторы и ванилин.

Это неплохой, обычный, среднестатистический шоколад. Никакого вкусового профиля, когда явно чувствуется кислинка, или выраженный сливочно-ореховый вкус и еще до сотни других, в таком шоколаде нет.

Шоколад ручной работы (крафтовый)

- Его часто подают как шоколад авторский, эксклюзивный, но надо понимать, что в 90% случаев он изготавливается из бельгийского, французского сырья, которое можно купить в интернете за 30-50 руб. за 1 кг, - поясняет Александр. - Такое сырье растапливают, темперируют, разливают по формам, щедро посыпают орехами, сублимированными ягодами, красиво запаковывают - и вуаля. Но надо понимать, что изготавливался этот шоколад примерно из такого же сырья, из которого изготавливается шоколад из масс-маркета – из тертого какао, сахара, какао-масла и ароматизаторов. И происхождение сырья – Бельгия, Франция, Швейцария – далеко не всегда залог высокого качества.

Разбежка цен в крафтовом шоколаде велика, но в среднем плитка стоит 10 -16 руб., набор конфет – 25 руб.

Александр Рокач – один из немногих в Беларуси дипломированных дегустаторов шоколада. Он практик, делает до 7-10 килограммов авторского шоколада в день. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шоколад по технологии bean to bar (от боба к плитке)

Такой шоколад весьма популярен в США, Англии, Италии. На просторах бывшего СССР тоже есть небольшие фабрики по его производству, но их немного. В Беларуси на таком шоколаде специализируется семейная мастерская Prime chocolate и занимаются им дома еще может быть несколько энтузиастов.

- Эта технология требует полного цикла, то есть закупаются ароматические какао-бобы, обжариваются, дробятся, чтобы получилась какао-крупка, которая перетирается в меланжере (специальная мельничка для какао-бобов, орехов, зерен и семян – Ред.) от двух до четырех суток. Потом такой шоколад зреет в винном шкафу при температуре 17-18 градусов в среднем от нескольких недель до полугода, в зависимости от сорта какао-бобов, - рассказывает шоколатье. - Много здесь не надо - качественное сырье, тростниковый сахар.

Шоколад, который произведен из ароматических какао-бобов, в идеале должен полежать, как хороший сыр. Сразу в нем могут быть одни нотки, через неделю-другую другие, через месяц – третьи (например, яркие цветочные, потом терпкие, потом опять цветочные). Специалисты ждут момента, когда вкус устоится. Для этого раз в неделю снимают пробу. Да, это время, но мне, как специалисту, это интересно. Интересно творчество, а небольшое производство дает для этого возможность. Например, и в бочке из-под виски мы выдерживали шоколад (и с этим шоколадом побеждали на престижных международных конкурсах), и в трюфели, срок годности которых не более 5-7 дней, добавляем козий сыр.

На упаковке такого шоколада обязательно будет обозначен вкусовой профиль. Так, например, если он изготовлен из какао-бобов из Перу, – кислинка, но сливочная или более терпкая в зависимости от плантации. Если в Венесуэле – то он будет жирным, тягучим, ореховым, ближе ко вкусу классического шоколада. И стоить такая плитка шоколада будет в среднем 18-25 рублей.

Дымный привкус в шоколаде – это не эксклюзив, а дефект

- Александр, вы все время упираете на качество сырья, но ведь и вы, для своей шоколадной мастерской, какао-бобы не выращиваете, а покупаете. Неужели никогда осечки не было?

- За 4 года пока мы занимаемся шоколадом – всякое бывало, но для проверки покупаем вначале очень небольшие партии. Удостоверившись в качестве, берем уже побольше. Из тех ароматических какао-бобов, с которыми мы когда-то начинали работать, осталось немного. Какие-то перестали возить к нам, что-то перестало нравиться. Многое зависит не только от сорта какао-бобов и плантации, а их в мире около 300, наверное, но даже от сезона!

- До учебы в Институте шоколада вы два года самостоятельно рыли интернет, работали, перетирали, темперировали шоколад. Чему научили вас профи?

- Больше узнал об изъянах, недостатках какао-бобов, прокачал вкусы, ароматику. Например, дымный привкус в шоколаде – это не эксклюзив, как иногда подают, а его дефект, которого быть не должно. Этот привкус говорит о том, что сушились такие какао-бобы на кострах, например, в Доминикане в сезон дождей. И что фермеры бросали в тот костер – непонятно, а бобы они все в себя вбирают… Еще - кокосовый привкус – это не фишка такая, такой привкус имеют самые дешевые африканские какао-бобы.

Что же до вкусовой линейки, то профессиональному дегустатору надо постоянно пробовать что-то новое, запоминать вкусы, пытаться расширить вкусовой ассоциативный ряд. На нашем потоке училось человек двадцать. Из них были те, кто хотел вести в Инстаграм свой блог, были и кофейники, и было человек 5 производителей, как я.

В таком вот меланжере какао-крошка, чтобы стать элитным шоколадом, перетирается от 2 до 4 суток. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Голова не поехала во вкусовом плане?

- Дни напролет с утра до вечера пробовать разные вкусы, записывать – это действительно непросто (улыбается). Но каша из кукурузной муки (полента) и вода были нам в помощь. Такая пресная каша хорошо и быстро очищает рецепторы. Попробовал новый кусочек шоколада, записал ноты, описал цвет, запах, ломкость, первое впечатление, как раскрывается вкус, текстуру определил, послевкусье почувствовал, запил водой, чуть кашки - и по новой. Все наши записи оценивались профессионалами и сравнивались с оригинальным вкусовым профилем.

- А кроме шоколада вы что-то готовите?

- Я с кулинарией на «ты». Соусы, мясо, курица в сливках, в последнюю - базовые беспроигрышные вкусы: тимьян, чеснок, паприка. Салат порубил – и ужин для семьи готов. Правда, по супам и борщам я не спец.

ПРОВЕРКА СЛУХА

А ваш шоколад щелкнул?

Говорят, что если при отламывании шоколад щелкает, то он качественный. Шоколатье Александр Рокач опроверг эту расхожую теорию. По его словам «щелчок» говорит лишь о том, что шоколад хорошо оттемперирован (нагрет и потом охлажден – Ред.), но на качество шоколада это никак не влияет.

Вот так в винном шкафу от нескольких недель до полугода зреет шоколад в шоколадной мастерской. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КАК ВКУШАТЬ?

Настоящий шоколад кофе не запивают

Плитку шоколада, изготовленного по технологии bean to bar, съесть за раз не получится, потому что шоколад этот очень сытный. 1-2 конфеты, кусочек шоколада и желательно не запивать кофе или какао, чтобы не перебить вкус.

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