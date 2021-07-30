Майлз Дэвис, Аукцыон и Макс Корж: композиторы World of Tanks собрали свои любимые песни в плейлист для A1 Xplore Music от Deezer

В него вошли любимые песни 10 композиторов, пишущих музыку для вселенной World of Tanks.

Авторы тех самых мелодий, знакомых миллионам игроков по всему миру, выбрали музыку, которая чаще всего звучит у них в наушниках. Получился неожиданный и разнообразный микс, где можно найти и популярные хиты вроде «Малый повзрослел» Макса Коржа, и «Катюшу» в исполнении оперного певца Дмитрия Хворостовского, и получасовую инструментальную дорожку знаменитого джазмена Майлза Дэвиса. Metallica, «Петля Пристрастия», Лана Дель Рей, «Аукцыон», Фарелл Уильямс, Белла Порч – вот что вдохновляет людей, которые создают звук в популярной танковой вселенной.

Любой пользователь A1 Xplore Music от Deezer после регистрации на платформе получит возможность не только сохранить себе этот плейлист, но и поделиться им с другими фанатами World of Tanks.

Финал чемпионата Беларуси по World of Tanks Blitz пройдет 31 июля в пространстве LIDBEER DVOR в офлайн-формате и завершится живым концертом, где кавер-версии саундтреков игры World of Tanks исполнит Lipnitsky Show Orchestra. Турнир начнётся в 15:00, а музыкальная программа – в 18:00.