Финал Чемпионата Беларуси по World of Tanks Blitz превратится в яркое музыкальное шоу

Победители получат почетные титулы и денежные призы от организаторов — Белорусской ассоциации компьютерного спорта, компаний А1 и Wargaming. Для гостей главным подарком станет концерт с программой кавер-версий из саундтрека к World of Tanks от Lipnitsky Show Orchestra.

Специальная концертная программа от Lipnitsky Show Orchestra начнется в 18:00. Хорошо знакомые каждому любителю World of Tanks атмосферные композиции для разных карт игры в собственной интерпретации коллектива прозвучат не просто по-новому – музыканты оркестра под руководством джазмена Александра Липницкого превратят их в коктейль самых неожиданных музыкальных эмоций.

Команды-финалисты чемпионата – Legends и TwisterSquadBY – встретятся друг с другом в 15:00. Решающая серия игр будет вестись по схеме best-of-9 (до 5 побед) на картах «Форт», «Балтийский щит», «Эль-Аламейн» и «Карьеры» со сменой сторон, а также на карте «Жемчужный город» (право выбрать сторону получит команда, которая окажется выше в сетке).

Пока финалисты будут определять судьбу чемпионского титула, гостей турнира ожидают тематические развлечения и фотозона. Тем поклонникам игры, которые не смогут присутствовать на финальном матче лично, видеосервис VOKA по традиции предоставит возможность наблюдать за ходом финала посредством онлайн-трансляции.