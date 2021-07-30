Картины Нади Ходасевич-Леже нельзя вывезти из Зембина – пришлось бы сломать стены: что посмотреть на родине белорусской француженки в 70 км от Минска

Галерея работ Нади Леже - главная достопримечательность Зембина. Фото: Раиса ЮДИНА

Всплеск интереса к поселку Зембин у многих белорусов появился в 2019 году после выставки работ художницы Надежды Леже в Национальном художественном музее. Деревенская девчонка из многодетной семьи, покорившая Париж, очаровавшая известного французского художника Леже, подруга Фурцевой и Пикассо – личность самой Нади не менее интересна, чем ее творчество. При чем тут Зембин? Именно здесь жила семья Ходасевич (девичья фамилия Надежды) после переезда из затерянной среди лесов деревушки. И здесь, в местном музее хранится самая большая коллекция произведений Нади Леже.

В технике мозаики Надя Леже изобразила Ленина и Пикассо. Фото: Раиса ЮДИНА

В столицу они не перекочевали (и вряд ли это случится в ближайшее время) по причине своей монументальности. Ведь картины французской художницы белорусского происхождения весят килограмм под 300 каждая. Выполнены они в технике мозаики из мальтийского камня и смальты и прочно вмурованы с стены. Чтобы их отсюда забрать, пришлось бы разрушить музей. В Зембине хранится шесть мозаичных панно, среди которых портреты Марка Шагала и Пабло Пикассо.

Портрет Марка Шагала. Фото: Раиса ЮДИНА

«Ее мечта казалась смешной, но она и художницей стала, и в Париже жила»

В том, что они находятся именно здесь, есть своя прелесть. Потому что, здесь о знаменитой землячке рассказывают душевно, как о хорошей знакомой или родственнице.

- Она с детства мечтала стать художницей. Прочитала где-то, что настоящие художники живут в Париже. Хоть мечта ее казалась смешной, но художницей она стала и в Париже жила, - говорит экскурсовод Галина Игнатович. Она подробно рассказывает о тернистом пути Нади к Парижу. Будущая художница училась в Смоленске, потом продолжила учебу в варшавской Академии художеств. Ради средств на жизнь здесь ей пришлось поработать и гувернанткой, и модисткой.

Только одна из шести работ Нади в Зембинском музее - абстракция. Фото: Раиса ЮДИНА

- Ехала в Варшаву, у нее было две картошины и селедка какая-то - и вот едет, не зная языка, не имея денег - вообще поразительно, - продолжает экскурсовод. – Здесь она знакомится со Станиславом Грабовским, студентом той же академии. Они полюбили друг друга, поженились очень молодыми. Его родители были против – он из зажиточной семьи, а Надя ничего не имела.

Да, но зато у Нади был пробивной характер. Это она уговорила мужа ехать в Париж, узнав, что там известный художник Фернан Леже набирает учеников. В Париже у молодых родилась дочь Ванда, но несмотря на это их брак распался, муж уехал в Испанию, а Надя осталась одна с ребенком. Чтобы выжить, она начала убирать в пансионе, где сама жила, готовить обеды для постояльцев. Но занятия живописью не оставляла.

Надя увековечила и своего мужа Фернана Леже (его портрет в центре). Фото: Раиса ЮДИНА

«Я выбрал тебя, потому что верю - ты можешь распорядиться тем, что я имею»

В 1940-м, когда во Францию пришли фашисты, коммунист Леже уехал в США, звал с собой и свою ученицу. Но Надя не просто осталась, а вступила в Движение Сопротивления в Париже, помогала чем могла военнопленным, собирая доя них одежду и обувь. А потом приютила у себя девочку-беженку из Англии. Когда в Париже стало совсем опасно, с двумя детьми скиталась по пригороду, по деревням, нанималась на работу, чтобы как-то прожить.

- В 1944-м фашистов изгнали из Парижа, Фернан Леже вернулся, и Надя стала работать у него ассистенткой. В 1951-м у него умерла жена. Он остался совершенно одиноким, человек уже в возрасте. И, как многие художники, в быту вообще не приспособленный, - рассказ Галины Игнатович подходит к тому моменту, когда жизнь Нади в корне изменилась. - Надежда ему помогала и в быту, и когда со здоровьем проблемы были. Через год он ей сделал предложение. Он сказал: «Я выбрал тебя, потому что верю - ты можешь распорядиться тем, что я имею». И не ошибся. В 1955 году Фернан умер от инфаркта. А Надя, чтобы сохранить его наследие, построила музей на юге Франции. В 70-м передала его государству, теперь это национальное достояние Франции. Вот видите, на фотографии с открытия музея рядом с ней министр культуры Франции. А вот Морис Торез, генсек французской компартии.

Под стеклом в музее много фотографий из семейного архива родственников Нади Леже. Фото: Раиса ЮДИНА

«Чем дороже на мне шуба, тем дороже я картину продам»

Фотографий, переданных музею родственниками Надежды, много. На них можно увидеть рядом с Надей и министра культуры СССР Екатерину Фурцеву, и знаменитую балерину Майю Плисецкую, с которыми художница дружила, и других известных людей того времени. На многих фотографиях Надежда в мехах. Много-много разных шубок и манто.

Свою любовь к шубкам Надя не скрывала. Фото: Раиса ЮДИНА

- Да, шубы она очень любила, - соглашается экскурсовод. - Сама в туфельках, а на плечах шубы. Когда ее спросили, почему она их так любит, Надя сказала: «Чем дороже на мне шуба, когда я продаю свои картины, тем дороже я картину продам».

Красавицей Надежду не назовешь, но чувствуется, что женщина была с харизмой, которая и привлекала к ней мужчин. Даже тех, кто спустя годы после ее смерти исследовал творчество художницы.

- Жан Шатене, владелец Музея-фермы Фернана Леже во Франции, когда вместе с ее внуком приезжал в Беларусь, сказал: «Я влюблен в Надю. И своей жене изменяю с ней по вечерам, на выходных и в отпуске», - рассказала Галина Игнатович.

Надя Леже работала продуктивно, и в какой-то момент решила поделиться своими работами с родиной. В 60-х-70-х она прислала в Советский Союз 60 своих работ – целый вагон. Чиновники долго решали, что с ними делать, пока не отправили 20 работ в подмосковную Дубну. Мозаичные портреты Майи Плисецкой, Владимира Маяковского, Зои Космодемьянской и других известных людей там разместили в парке под открытым небом. Сейчас их там осталось 14, в конце 80-х шесть работ из Дубны прибыли в Зембин. Где находятся остальные, неизвестно.

В своих работах Надя Леже использовала мальтийский камень и смальту. Фото: Раиса ЮДИНА

Что случилось с частью коллекции репродукций, которую Надя Леже подарила в 1967 году Зембинской школе, тоже никто не знает – 12 работ исчезли в лихие 90-е. Сегодня в Зембине можно полюбоваться качественными копиями картин Ван Дейка, Ренуара, Мане, Моне, Писсаро и других выдающихся мастеров. Белорусские художники – Голуб, Кищенко, Щемелев и другие – в подлинниках.

Коллекция репродукций, подаренных Надей Леже Зембинской школе, впечатляет. Здесь и знаменитые "Подсолнухи" Ван Гога. Фото: Раиса ЮДИНА

В коллекции репродукций - работа Камиля Писсаро. Фото: Раиса ЮДИНА

Работам белорусских художников отведен отдельный зал. Фото: Раиса ЮДИНА

Здесь можно увидеть и работы Леонида Щемелева. Фото: Раиса ЮДИНА

Достопримечательности агрогородка: руины миквы и костела, православная церковь

В Зембине сохранился дом брата Нади Леже, куда она приезжала в последние годы жизни в гости. Точнее, полдома напротив церкви. Он на замке, двор ухоженные - родственники не живут здесь постоянно, используют его как дачу. История членов семьи Нади Леже драматична. Одного из них, Александра, в 1937-м расстреляли как врага народа. Когда в 1957 году его реабилитировали и Надя получила доступ к документам, она не нашла в них ничего преступного. Но упоминалось, что он поддерживал связь с сестрой, живущей в капиталистической стране. А его дочке именно это спасло жизнь.

Дом, в который приезжала в гости Надя Леже, сейчас закрыт. Фото: Раиса ЮДИНА

Жена Александра была еврейка. Когда в 1941-м в Зембин вошли немцы, они сразу подписали смертный приговор евреям. Хася, жена Александра, отправила дочку в полицию, где работал бывший учитель немецкого - иди, мол, скажи, что твой отец не еврей и враг народа. Так девочка осталась в живых. Позже она уехала в Израиль.

Перед зданием музей - памятник героям Великой Отечественной войны. Фото: Раиса ЮДИНА

У Владимира, второго брата, жена тоже была еврейка, было двое детей. Но вернувшись с войны, он не застал в живых никого…

- Зембин был до войны еврейским местечком, - рассказывает экскурсовод. – Немцы сразу в 1941-м создали гетто, переселили туда всех евреев. И сразу стали водить копать яму в лесу. Говорили, что туда будут свозить разбитую технику. Когда выкопали эту яму, 18 августа сказали всем евреям собраться на площади. С собой иметь деньги, драгоценности, потому что их отправят в Иерусалим. А повели их на эту яму. По 10-15 человек к ней подводили, приказывали спуститься, а потом стреляли. К трем часам дня 927 евреев положили в эту яму… Их потомки сделали на том месте мемориал – памятник, место стеной обнесено.

Все, что осталось от здания миквы. Фото: Раиса ЮДИНА

Из еврейского прошлого в Зембине осталось заброшенное кладбище, да остатки миквы, которая постепенно разрушается, несмотря на табличку «Охраняется государством». Синагогу, разрушенную во время войны, местные жители разобрали на кирпичи, из которых делали печки.

Костел сегодня выглядит так. Фото: Раиса ЮДИНА

Костел Вознесения Девы Марии начала XIX века в Зембине - тоже развалины, хоть и живописные.

Верующие католики не теряют надежды на возрождение храма. Фото: Раиса ЮДИНА

...А птицы облюбовали верх храма. Фото: Раиса ЮДИНА

А вот церковь Святого Архангела Михаила, построенная в начале ХХ века в центре Зембина выглядит очень хорошо.

Православный храм начала ХХ века. Фото: Раиса ЮДИНА

Зембин - местечко тихое. Фото: Раиса ЮДИНА

СПРАВКА «КП»

Надежда Ходасевич (Леже) родилась в 1904 году в деревне Осетище Витебской губернии (сейчас Докшицкий район Витебской области). Художница, график, мозаистка. Большую часть жизни прожила во Франции – с 1924 по 1982 год. Похоронена на Лазурном Берегу в селении Кальян.

ЧТО ПОЧЕМ?

Расстояние от Минска до Зембина - 70 километров (смотря из какого района выезжать). По деньгам на бензин выйдет около 20 рублей. Время в пути – около часа.

По дороге к Зембину невозможно не обратить внимание на живописные окрестности! Фото: Раиса ЮДИНА

Цена входного билета в музей – 1,5 рублей. Экскурсия – 7,5 рублей, причем ее могут провести даже для одного человека.

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