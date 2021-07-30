«В народе это называют солитер»: рыба в Свислочи в центре Минска поднимается к поверхности воды - специалист объясняет, в чем дело

Такую картину видели минчане у моста через Свислочь. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

«Что с рыбой, которая запечатлена на фото и видео 29 июля 2021 года у моста через Свислочь у площади Победы? Она чем-то больна?» - этот вопрос мы адресовали рыболову-спортсмену, участнику нескольких чемпионатов мира по спортивной ловле рыбы Александру Евмененко.

В этом месте Свислочи заметили необычную рыбу. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- С большой долей вероятности эти подлещики заражены лигулезом, в народе его называют солитер, - сделал предположение Александр. - В жаркие годы количество рыбы, зараженной этим паразитом, возрастает значительно. На этой акватории рыбы, в том числе и крупной, довольно много, и если бы это были заморные факторы, то есть нехватка кислорода в воде, то, поверьте мне, не 2 - 3 подлещика, а намного больше рыбы плавало бы брюхом кверху.

Рыба на поверхности Свислочи в Минске. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Вообще, вода в Свислочи цветет, жарко, как следствие - рыба поднимается к поверхности воды и старается держаться в комфортном температурном и кислородном слое воды.

Рыба на поверхности Свислочи в Минске. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Но рыбу, зараженную этим паразитом, в пищу употреблять не надо. И вообще рыбу из водоема в центре большого города лучше не есть, потому что тут и соли тяжелых металлов, и стоки с дорог, которые попадают в воду после ливней. Эта часть Свислочи, конечно, чище, чем Чижовское водохранилище, но не на столько, чтобы быть абсолютно безопасной.

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