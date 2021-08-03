«9 из 10 прогнозов оправдываются»: в Белгидромете рассказали, как делают прогноз погоды и где отслеживают грозы и ливни

Нынешним жарким летом минчане ждут дождя, надеясь на прохладу. Но именно облачность и осадки прогнозировать синоптикам сложнее всего. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

На разных погодных сайтах порой можно увидеть прогнозы, сильно отличающиеся друг от друга. Как прогнозы составляют, как часто корректируют и кто официально отвечает в Беларуси за погоду?

Единственная организация в Беларуси, которая занимается составлением прогноза погоды – Белгидромет.

- Наши специалисты составляют прогнозы погоды на ближайшие сутки и на 2-3 суток вперед, - рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский. - Прогноз на ближайшие сутки обновляется дважды в день, и может корректироваться, в случае необходимости, предупреждениями о неблагоприятных и опасных явлениях, таких как грозы, шквалы, ливни, град. Прогнозы на 2-3 дня вперед уточняются суточными прогнозами ежедневно.

- На сайте pogoda.by всегда дается прогноз погоды на ближайшие 6 дней, но с оговоркой: «Прогноз рассчитан автоматически без контроля и корректировки синоптика». Какова вероятность того, что такой прогноз сбудется?

- Чем больше срок заблаговременности прогноза (например, на пятый или шестой день), тем меньше точность и вероятность того, что он сбудется. За неделю трижды могут измениться факторы, которые влияют на погоду. И самый сложный прогноз – это прогноз облачности.

В 6 утра в Белгидромете готов скорректированный прогноз погоды на текущий день. К 12 часам дня составляется прогноз на завтрашний и последующие за ним два дня. На этом процесс не заканчивается, и синоптики продолжают отслеживать ситуацию и при необходимости вносить коррективы в прогноз.

- Точность прогнозов погоды в Белгидромете оценивается по температуре воздуха (минимальной и максимальной), количеству осадков (отдельно за ночь и день) и наличию или отсутствию явлений (сильный ветер, туман, гроза, град и т. д.), - подчеркнул специалист. - Каждый день мы анализируем, насколько фактическая погода вчерашнего дня соответствовала нашему прогнозу. Из 10 прогнозов 9 оправдываются.

- Как строится прогноз погоды вашими специалистами?

- Это довольно сложный и трудоемкий процесс. Вообще прогноз погоды - высокоинтеллектуальный и наукоемкий продукт, который требует умения анализировать и принимать решение на основе большого объема информации. Современное прогнозирование погоды представляет собой синтез синоптического метода, основанного на анализе синоптических карт (фактических и прогностических), и численного метода прогнозирования (это когда компьютер рассчитывает прогноз на основании исходных данных, таких как температура, направление и скорость ветра, влажность, давление, облачность).

- Какое оборудование помогает белорусским синоптикам в работе?

- С 2018 по 2020 года была проведена модернизация Белгидромета. Мы активно развивали сеть автоматических метеорологических станций, установив 31 новую станцию. Построили Метеорологическую станцию в Минске, в Уручье.

Помогают нашим специалистам в составлении прогноза погоды также 3 новых доплеровских метеорологических радиолокатора в аэропортах Витебска, Гродно и Бреста, а всего таких локаторов на территории Беларуси пять (они все расположен в аэропортах). Информация, которую они нам предоставляют, - огромное подспорье в составлении сверхкраткосрочных прогнозов о стремительно развивающихся опасных явлениях, таких как грозы, шквалы, ливни, град. Спрогнозировать их заблаговременно – крайне сложно и не только нам, но и синоптикам всех стран мира. А эта информация важна не только для простых людей, но и для гражданской авиации.

Еще хочу отметить, что в последнее время была выполнена модернизация суперкомпьютера Белгидромета, на который установлена новая версия численной модели прогноза погоды.

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