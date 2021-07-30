Итоги 7 дня Олимпиады в Токио - 30 июля 2021 года: Максим Недосеков борется за медаль, белоруска завоевала серебро для России и крик души бегуньи Тимановской

Максим Недосеков обеспечил себе место в финале в прыжках в высоту. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

30 июля 2021 на летних Олимпийских играх в Токио состоялся седьмой медальный день. Участники турнира разыграли 22 комплекта наград. По традиции, «Комсомолка» приводит несколько довольно любопытных фактов с участием белорусских спортсменов и соперников из других стран.

БЕЛОРУССКИЕ УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ

Максим Недосеков пробился в финал в прыжках высоту. Белорусский легкоатлет отметился результатом – 2 м 28 см. В финальной стадии (1 августа) за медали будут бороться 12 участников. Другой белорус Дмитрий Набоков завершил свое участие на Олимпиаде с отметкой – 2 м 25 см.

Боксер Владислав Смягликов в четвертьфинале не сумел переиграть Дэвида Ньика из новой Зеландии. Судьи единогласным решением отдали победу новозеландскому боксеру (5:0).

Владислав Смягликов (справа) завершил свое участие на Олимпиаде. Фото: НОК Беларуси

В финале С, где были разыграны 13-18 места, белорусская спортсменка Татьяна Климович заняла первое место по академической гребле. Белоруска показала результат -7 мин 39,53 сек. После итогового протокола Климович заняла 13-ую позицию.

Лучница Анна Марусова уступила опытной сопернице Лучелле Боари из Италии по стрельбе из лука. Представительница Беларуси долгое время лидировала, но заключительную часть провалила – 5:6. Кстати, вместе с компанией Parimatch любой болельщик и просто любитель спорта может стать экспертом и непосредственным участником грандиозного спортивного события. По этому случаю компания Parimatch приготовила супер-предложение для новых клиентов: бонус до 100 рублей на первый депозит.

Лучница Анна Марусова уступила итальянке. Фото: НОК Беларуси

На Олимпийских играх по дзюдо Марина Слуцкая (более 78 кг) во втором поединке уступила сопернице из Республики Корея Хан Ми Джин.

Толкательница ядра Алена Дубицкая по предварительным итогам сумела попасть в финал с результатом - 18 м 89 см.

Крик души выдала белорусская бегунья Кристина Тимановская, которая выступает на дистанции 100 и 200 метров по легкой атлетике. В своем инстаграме легкоатлетка сообщила, что вместо двух дистанций ее заявили в три, ей придется выступать и в третьей дисциплине – 4 по 400 метров. Также Кристина отметила, что руководство «накосячило с девушками, у которых не хватает нужного количества тестов для участия на первую Олимпиаду», имея в виду бегуний, которые и должны были бежать 400 м. И, мол, почему эти проблемы должна решать она?

Пост Кристины Тимановской в инстаграме. Фото: соцсети

Опытная спортсменка в стрельбе из пневматического пистолета на 25 м Виктория Чайка не сумела пробиться в финал. В итоге белоруска с 571 очком расположилась на 36-ом месте.

Неудачно для некоторых наших спортсменов прошел квалификационный день по легкой атлетике. Бегунья Кристина Тимановская (100 м) в предварительном забеге финишировала 4-ой с результатом - 11,47 сек. А метатель диска Евгений Богуцкий отправил снаряд на 58 м 65 см и занял итоговое 13-ое место.

МЕДАЛЬ БЕЛОРУСКИ ДЛЯ ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА РОССИИ

Минчанка Анна Пракатень, которая сейчас выступает за российскую сборную, в академической гребле в гонке одиночек (2000 м) завоевала серебряную медаль. На дистанции Пракатень шла последней, но перед финишем сумела прибавить и стать призером на летних Олимпийских играх-2020 в Токио. Напомним, в 2017 году Анна переехала жить в Россию.

Анна не смогла сдержать эмоции. Фото: REUTERS

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ И ИТОГИ СЕДЬМОГО ДНЯ

В общем медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 39 наград (19-золото, 10-серебро, 11-бронза). На втором месте — Япония, которая завоевала 28 медалей (17-4-7). Замыкает тройку лидеров сборная США с 41 наградой (14-16-11).

Пловчиха из Австралии завоевала золотую награду на ОИ в Токио. На дистанции 100 метров вольным стилем Эмма Маккеон установила новый олимпийский рекорд - 51,96 сек.

Олимпийской чемпионке по плаванию Татьяне Шенмейкер (200 м брассом) удалось поставить новый мировой рекорд - 2 мин 19,92 сек.

На стадии 1/4 финала по дзюдо двукратный олимпийский чемпион француз Тедди Ринера (свыше 100 кг) завершил свое участие на Олимпиаде. Великий и почти непобедимый француз за свою карьеру на высшем уровне проиграл три схватки. Четвертое поражение 11-кратному чемпиону мира нанес Тамерлан Башаев из России, который завоевал бронзовую медаль в Токио.

В мужском разряде по теннису серб Новак Джокович неожиданно уступил немецкому теннисисту Александру Звереву (6:1, 3:6, 1:6). До старта олимпийского турнира по теннису среди мужчин главным фаворитом высшей награды являлся серб. Кстати, первый номер мирового рейтинга Новак Джокович ни разу не выходил в финал Олимпиаде в своей карьере. Теперь Александр Зверев разыграет золото с Кареном Хачановым из России.

Новак Джокович (на фото) неожиданно проиграл в полуфинале немцу Александру Звереву. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Громкий скандал случился вокруг иранского стрелка Джавады Форугхи. Олимпийский чемпион по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м установил новый олимпийский рекорд - 224,8 очка, и добыл своей стране первое золото в стрельбе за всю историю Игр. Однако правозащитники из организации United for Navid призвали МОК лишить медали иранского спортсмена, они утверждают, что Джавада Фортухи состоит в террористической организации. Чем закончится скандальная история, пока непонятно.

Новый антирекорд на Олимпиаде в Токио установили американские теннисисты. Впервые за 101 год США остались без медалей в олимпийском турнире по теннису.

31 июля на летних Олимпийских играх в Токио спортсмены разыграют 25комплектов наград.

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