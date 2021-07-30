«Я не представляла его спортсменом!»: поговорили с первой учительницей Максима Недосекова, который вошел в финал олимпийских соревнований по прыжкам в высоту

Первая учительница не думала, что Максим Недосеков станет успешным спортсменом. А он стал! Фото: СТВ.

За белорусского спортсмена Максима Недосекова 1 августа, когда он будет сражаться за олимпийские медали в финале соревнований по прыжкам в высоту, кроме поклонников, друзей и родственников, будет болеть и его первая учительница – преподаватель начальных классов витебской СШ №4 Светлана Клецко. «Комсомолка» спросила у Светланы Владимировны, каким был Максим в начальной школе.

- В школу Максим пришел уже подготовленным – умел читать, считать, - рассказала Светлана Клецко. – У него были очень ответственные родители, всегда следили, что происходит в школе, поддерживали связь с учителями. Максим в начальных классах был хорошим, веселым мальчиком, но неусидчивым. Он много читал, особенно книги на военную тематику, на уроки английского языка, помню, бегом бежал. Вообще он все делал быстро, бегом, никогда не сидел, не корпел ни над чем.

- А вы видели в нем будущего спортсмена?

- Нет, хотя физкультура у Максима тоже была одним из любимых предметов. Но я не предполагала, что он станет успешным спортсменом, хотя точно знала, что и «ботаником» он не будет.

Одноклассники тоже вспоминают Максима как веселого, общительного мальчика. А девочки до сих пор не могут разгадать фокус, который Недосеков показал как-то в классе.

- Как-то во время классного часа мы говорили о том, какие у кого есть способности, кто хотел, мог их продемонстрировать. Максим вышел и сказал: «Я могу сделать так, что мое лицо за секунду станет бордового цвета!». И правда, раз – и его лицо стало бордовым. Мы так испугались! Так и не знаем, что это было – или фокус с задержкой дыхания, или Максим как-то незаметно позу изменил? – гадают девочки.

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