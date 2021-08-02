Автоцентр Geely на Маяковке отметил свою первую годовщину: за это время уже продано 1000 автомобилей

Автоцентр Geely на Маяковке отметил свою первую годовщину.

Компания «Лакшери Моторос плюс» открыла свой второй автоцентр Geely год назад. Новый автоцентр Geely на Маяковского, 2 стал первым в Минске, построенным именно под марку Geely и в соответствии с новейшим дизайн-проектом автопроизводителя. Здесь есть даже грузовой лифт, который поднимает автомобили с подземной парковки прямо в шоурум! На момент открытия аналогичных автоцентров не было ни Беларуси, ни в России, ни в Китае.

29 июля команда автоцентра принимала гостей – навестить свой любимый автоцентр пришли около ста человек.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса открытие нового автоцентра Geely не смогли провести массово и громко: все-таки, здоровье сотрудников и клиентов – на первом месте. Зато теперь, год спустя, автоцентр Geely на Маяковке торжественно встретил свой первый день рождения. 29 июля команда автоцентра принимала гостей – навестить свой любимый автоцентр пришли около ста человек – клиенты, партнеры, представители автоиндустрии. Многие пришли с подарками. Представители шоу-бизнеса подарили собравшимся свои музыкальные номера, а «заправлял» вечеринкой известный телеведущий Георгий Колдун.

- С самого открытия «Лакшери Моторс плюс» сделал ставку на построение отношений с клиентами. Как для постоянных, так и для новых наших друзей у нас есть особые предложения, скидки, подарки, - говорит директор автоцентра Павел Садовников. - За время работы мы получили большой опыт, нарастили клиентскую базу. И поняли, что необходимо расширяться. В первую очередь это связано с необходимостью обеспечить всем нашим клиентам качественное и своевременное техническое обслуживание. Но мы не забываем и о продажах. Несмотря на падение рынка новых авто, мы чувствует себя уверенно. И новый автоцентр поможет нам еще больше укрепить позиции марки Geely.

Представители шоу-бизнеса подарили собравшимся свои музыкальные номера.

Планы удалось воплотить в жизнь: за год автоцентр Geely на Маяковке продал тысячу новых автомобилей. Прямо в первый день рожденя автосалона ключи тожерственно передали тысячному покупателю – им оказался тезка известного советского поэта и музыканта – Владимир Высоцкий, который пришел на церемонию с супругой и сыном. Они выбрали Geely Coolray – яркий и стильный кроссовер, появившийся на белорусском рынке в прошлом году.

- Мы выбирали по целому ряду факторов – цена, качество, удобство, выгодный кредит, - рассказал Владимир. – В результате долго сравниванили и выбрали Geely Coolray. Надеемся, не подведет!

Действительно, марка Geely пользуется огромной популярностью у белорусов. По итогам продаж новых автомобилей в Беларуси в прошлом году и первой половине текущего года, марка Geely уверенно занимает второе место, уступив только российской «Ладе».

Сегодня в автоцентре на Маяковского представлено пять моделей Geely.

В первый день рожденя автосалона ключи тожерственно передали тысячному покупателю - семье Высоцких.

Хит продаж - Geely Atlas, это самый популярный автомобиль марки. Да и в целом, среди абсолютно всех продаваемых легковушек он занял почетное третье место. Только за прошлый кризисный год в Беларуси было продано 3236 автомобилей Geely Atlas. Спрос не снижается – за первое полугодие уже этого, 2021 года, более 770 белорусов стали обладателями такого автомобиля. Цены на Geely Atlas сейчас начинаются от 54 тысяч рублей. Этим летом в Беларуси был представлен новый Geely Atlas Pro, – но о нем ниже.

Яркая новинка 2020 года – молодежный и яркий Geely Coolray. Еще тогда, накануне широкой презентации новинки, корреспондент «Комсомолки» одним из первых среди журналистов провел краткий тест-драйв нового кроссовера. Автомобиль оставил очень приятные впечатления. Цены на Coolray - от 49.300 рублей. Модель тоже нравится белорусам: по итогам продаж прошлого года Coolray вошел в ТОП-10 самых продаваемых в Беларуси новых легковушек. В этом году спрос на новинку стал еще выше: по итогам первого полугодия 2021 года Coolray и вовсе вошел в ТОП-5 продаж.

Все желающие могли лично испытать новый Geely Atlas Pro.

Еще одна яркая новинка-2020 – стильный Geely Tugella: прошлым летом «Комсомолка» испытала эту машину. Как оказалось, Geely снова показала интересную и современную машину, а откровенно слабых мест у нового кросс-купе не нашлось вовсе. Кстати, Geely Tugella часто сравнивают с BMW X4, однако он сильно выигрывает в цене.

А теперь о новинках-2021. Весной показали городской кросс-хэтчбек Geely GS, его цена в Беларуси - от 43.900 рублей.

А самая последняя новинка от Geely – новый Geely Atlas Pro – второе поколение флагманской, и самой любимой среди белорусов модели у Geely. Месяц назад прошла заводская презентация новинки, и теперь она добралась до автосалонов. Представители автоцентра Geely на Маяковске уверены: эта модель станет следующим флагманом.

Какой день рождения без праздничного торта!

- Когда Atlas только выводили на рынок – это было в конце 2017 года, у нас была доля сомнений в том, сможет ли эта модель завоевать рынок и полюбиться белорусам, - говорит начальник отдела продаж автомобилей Владимир Бондарчук. – Но время показало: Geely Atlas стал настоящим бестселлером. Новый Atlas Pro мы назывем не рестайлингом, а новым поколением. Несмотря на то, что внешне машины очень похожи, на новом Atlas Pro нет ни одной прежней кузовной детали. Но самое интересное у новинки внутри – это новая линейка двигателей, еще более экономичных, и огромное количество электронных ассистентов и помощников. За счет этого Atlas стал еще более комфортным и современным. Среди опций – новая мультимедийная система, адаптивный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и камеры кругового обзора.

Цена на новый Geely Atlas Pro несколько выше, чем на машину предыдущего поколения: за новинку придется выложить не меньше 62.900 рублей. Однако эта цифра выглядит совсем иначе, если держать в уме очень сладкие условия по кредиту, которые предлагают сразу четыре белорусских банка для покупки автомобилей Geely. Кстати, кредиты на покупку Geely очень популярны: по статистике в основном белорусы покрывают кредитом большую часть стоимости автомобиля Geely. Как правило, 15—20 тысяч рублей белорусские покупатели выделяют из личных сбережений или занимают у близких, а порядка 30 тысяч рублей берут в банке. Ознакомиться с условиями кредитов и записаться на тестдрайв нового Geely Atlas Pro можно на сайте www.geely.by или в автоцентре Geely на Маяковского, 2 в Минске. Автоцентр работает без выходных c 08.00 до 20.00. Телефон +375 29 130 29 83.