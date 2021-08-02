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Общество2 августа 2021 8:00

Автоцентр Geely на Маяковке отметил свою первую годовщину: за это время уже продано 1000 автомобилей

А еще в автосалоне показали новинку этого лета: новый флагманский Geely Atlas Pro
Автоцентр Geely на Маяковке отметил свою первую годовщину.

Автоцентр Geely на Маяковке отметил свою первую годовщину.

Компания «Лакшери Моторос плюс» открыла свой второй автоцентр Geely год назад. Новый автоцентр Geely на Маяковского, 2 стал первым в Минске, построенным именно под марку Geely и в соответствии с новейшим дизайн-проектом автопроизводителя. Здесь есть даже грузовой лифт, который поднимает автомобили с подземной парковки прямо в шоурум! На момент открытия аналогичных автоцентров не было ни Беларуси, ни в России, ни в Китае.

29 июля команда автоцентра принимала гостей – навестить свой любимый автоцентр пришли около ста человек.

29 июля команда автоцентра принимала гостей – навестить свой любимый автоцентр пришли около ста человек.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса открытие нового автоцентра Geely не смогли провести массово и громко: все-таки, здоровье сотрудников и клиентов – на первом месте. Зато теперь, год спустя, автоцентр Geely на Маяковке торжественно встретил свой первый день рождения. 29 июля команда автоцентра принимала гостей – навестить свой любимый автоцентр пришли около ста человек – клиенты, партнеры, представители автоиндустрии. Многие пришли с подарками. Представители шоу-бизнеса подарили собравшимся свои музыкальные номера, а «заправлял» вечеринкой известный телеведущий Георгий Колдун.

- С самого открытия «Лакшери Моторс плюс» сделал ставку на построение отношений с клиентами. Как для постоянных, так и для новых наших друзей у нас есть особые предложения, скидки, подарки, - говорит директор автоцентра Павел Садовников. - За время работы мы получили большой опыт, нарастили клиентскую базу. И поняли, что необходимо расширяться. В первую очередь это связано с необходимостью обеспечить всем нашим клиентам качественное и своевременное техническое обслуживание. Но мы не забываем и о продажах. Несмотря на падение рынка новых авто, мы чувствует себя уверенно. И новый автоцентр поможет нам еще больше укрепить позиции марки Geely.

Представители шоу-бизнеса подарили собравшимся свои музыкальные номера.

Представители шоу-бизнеса подарили собравшимся свои музыкальные номера.

Планы удалось воплотить в жизнь: за год автоцентр Geely на Маяковке продал тысячу новых автомобилей. Прямо в первый день рожденя автосалона ключи тожерственно передали тысячному покупателю – им оказался тезка известного советского поэта и музыканта – Владимир Высоцкий, который пришел на церемонию с супругой и сыном. Они выбрали Geely Coolray – яркий и стильный кроссовер, появившийся на белорусском рынке в прошлом году.

- Мы выбирали по целому ряду факторов – цена, качество, удобство, выгодный кредит, - рассказал Владимир. – В результате долго сравниванили и выбрали Geely Coolray. Надеемся, не подведет!

Действительно, марка Geely пользуется огромной популярностью у белорусов. По итогам продаж новых автомобилей в Беларуси в прошлом году и первой половине текущего года, марка Geely уверенно занимает второе место, уступив только российской «Ладе».

Сегодня в автоцентре на Маяковского представлено пять моделей Geely.

В первый день рожденя автосалона ключи тожерственно передали тысячному покупателю - семье Высоцких.

В первый день рожденя автосалона ключи тожерственно передали тысячному покупателю - семье Высоцких.

Хит продаж - Geely Atlas, это самый популярный автомобиль марки. Да и в целом, среди абсолютно всех продаваемых легковушек он занял почетное третье место. Только за прошлый кризисный год в Беларуси было продано 3236 автомобилей Geely Atlas. Спрос не снижается – за первое полугодие уже этого, 2021 года, более 770 белорусов стали обладателями такого автомобиля. Цены на Geely Atlas сейчас начинаются от 54 тысяч рублей. Этим летом в Беларуси был представлен новый Geely Atlas Pro, – но о нем ниже.

Яркая новинка 2020 года – молодежный и яркий Geely Coolray. Еще тогда, накануне широкой презентации новинки, корреспондент «Комсомолки» одним из первых среди журналистов провел краткий тест-драйв нового кроссовера. Автомобиль оставил очень приятные впечатления. Цены на Coolray - от 49.300 рублей. Модель тоже нравится белорусам: по итогам продаж прошлого года Coolray вошел в ТОП-10 самых продаваемых в Беларуси новых легковушек. В этом году спрос на новинку стал еще выше: по итогам первого полугодия 2021 года Coolray и вовсе вошел в ТОП-5 продаж.

Все желающие могли лично испытать новый Geely Atlas Pro.

Все желающие могли лично испытать новый Geely Atlas Pro.

Еще одна яркая новинка-2020 – стильный Geely Tugella: прошлым летом «Комсомолка» испытала эту машину. Как оказалось, Geely снова показала интересную и современную машину, а откровенно слабых мест у нового кросс-купе не нашлось вовсе. Кстати, Geely Tugella часто сравнивают с BMW X4, однако он сильно выигрывает в цене.

А теперь о новинках-2021. Весной показали городской кросс-хэтчбек Geely GS, его цена в Беларуси - от 43.900 рублей.

А самая последняя новинка от Geely – новый Geely Atlas Pro – второе поколение флагманской, и самой любимой среди белорусов модели у Geely. Месяц назад прошла заводская презентация новинки, и теперь она добралась до автосалонов. Представители автоцентра Geely на Маяковске уверены: эта модель станет следующим флагманом.

Какой день рождения без праздничного торта!

Какой день рождения без праздничного торта!

- Когда Atlas только выводили на рынок – это было в конце 2017 года, у нас была доля сомнений в том, сможет ли эта модель завоевать рынок и полюбиться белорусам, - говорит начальник отдела продаж автомобилей Владимир Бондарчук. – Но время показало: Geely Atlas стал настоящим бестселлером. Новый Atlas Pro мы назывем не рестайлингом, а новым поколением. Несмотря на то, что внешне машины очень похожи, на новом Atlas Pro нет ни одной прежней кузовной детали. Но самое интересное у новинки внутри – это новая линейка двигателей, еще более экономичных, и огромное количество электронных ассистентов и помощников. За счет этого Atlas стал еще более комфортным и современным. Среди опций – новая мультимедийная система, адаптивный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и камеры кругового обзора.

Цена на новый Geely Atlas Pro несколько выше, чем на машину предыдущего поколения: за новинку придется выложить не меньше 62.900 рублей. Однако эта цифра выглядит совсем иначе, если держать в уме очень сладкие условия по кредиту, которые предлагают сразу четыре белорусских банка для покупки автомобилей Geely. Кстати, кредиты на покупку Geely очень популярны: по статистике в основном белорусы покрывают кредитом большую часть стоимости автомобиля Geely. Как правило, 15—20 тысяч рублей белорусские покупатели выделяют из личных сбережений или занимают у близких, а порядка 30 тысяч рублей берут в банке. Ознакомиться с условиями кредитов и записаться на тестдрайв нового Geely Atlas Pro можно на сайте www.geely.by или в автоцентре Geely на Маяковского, 2 в Минске. Автоцентр работает без выходных c 08.00 до 20.00. Телефон +375 29 130 29 83.

БИЗНЕС-ПРЕСС