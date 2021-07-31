Коронавирус в Беларуси, последние новости на 31 июля 2021 года: Лукашенко сказал, будет ли вакцинация обязательной, а в Минске начали давать деньги тем, кто привился

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 31 июля 2021 года: в Беларуси начали давать деньги тем, кто вакцинировался от COVID-19!

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 30 июля, за сутки в стране зарегистрировали новых 1184 пациентов с COVID-19. В то же время выписаны из больниц за сутки 1112 человек. Всего же, с начала пандемии, в стране подтвердили 445 тыс. 048 человек с положительным тестом на ковид. Из них выздоровели 439 тыс. 162 пациента.

Снова сообщается об девяти умерших за сутки. А за весь период распространения инфекции на территории страны, официально, число умерших приближается к 3,5 тысячам человек. Точное их число сейчас, согласно официальной информации - 3 тыс. 445 пациентов.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру снова увеличиваются. Сейчас число ежедневных случаев – около 573 тысяч зараженных в сутки. Число смертей в среднем за сутки - около 8,8 тысяч. Рекордсмен – Индонезия, там за сутки от коронавируса умерло 1893 человека. На втором месте Бразилия, на третьем – Россия: в нашей восточной стране-соседке за сутки умерли от коронавируса 799 человек. А всего в мире от ковида уже умерли 4,22 миллиона человек! Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 75 259 человек, в Литве – 4 413, в Латвии – 2 556, в Украине – 52 930 человек.

ВОЗ: штамм «дельта» не отличается повышенным уровнем смертности

ВОЗ не обнаружила повышенный уровень смертности от штамма «дельта». Об этом сегодня на брифинге заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

Эксперт отметила, что штамм «дельта» действительно вызывает у специалистов обеспокоенность, поскольку он более заразен, чем вариант коронавируса «альфа». Рядом лабораторных исследований было подтверждено, что «дельта» распространяется быстрее.

– В то же время мы не зарегистрировали повышенный уровень смертности, – сказала ван Керкхове.

Она также отметила, что самым действенным способом для защиты от заражения, в том числе и штаммом «дельта», является вакцинация.

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 31 июля 2021 года: в Беларуси начали давать деньги тем, кто вакцинировался от COVID-19! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Медики: наличие астмы и аллергического ринита не осложняет течение COVID-19

Наличие у пациента астмы и аллергического ринита не является фактором, который может осложнить течение COVID-19, рассказал главный внештатный детский аллерголог Минздрава Дмитрий Буза.

– Если у человека есть аллергопатология, связанная с поражением дыхательной системы, нужно соблюдать рекомендации врача касательно базисной терапии. Если астма или аллергический ринит находятся под контролем, то протекание коронавирусной инфекции не будет отличаться от тех случаев, когда этих заболеваний нет, – рассказал Буза.

С началом пандемии врачи опасались, что пациенты с различными формами аллергии будут тяжелее болеть коронавирусом, но таких данных нет. Наоборот, пациенты, которые контролируют течение бронхиальной астмы (носят маски, соблюдают все правила защитных мероприятий), переносят коронавирус легче, чем люди с другими хроническими заболеваниями, такими как диабет или онкология.

Во время пресс-конференции также отметили, что во время обострения аллергии нельзя делать прививку от коронавируса – нужно переждать пик и потом вакцинироваться.

Лукашенко – о вакцинации: «Это будет добровольно, по желанию человека»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 июля, в пятницу, проводит встречу с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Он прокомментировал ситуацию с вакцинацией в стране.

- Мы с вами пережили полтора года пандемии коронавируса. На данный момент на повестке дня стоит вопрос о вакцинации. В Беларуси были созданы все условия для тех, кто хочет обезопасить себя и своих близких, - подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что в стране хватает вакцин.

- У нас вакцин хватает. Но это будет добровольно, по желанию человека, - отметил президент.

В Беларуси начали давать деньги тем, кто вакцинировался от COVID-19! Вот на каком предприятии уже платят

В Беларуси начали выплачивать премии тем, кто вакцинировался от COVID-19. Первым это начало практиковать ОАО «МТЗ». Администрация в официальном телеграм-канале предприятия сообщила, что принято решение выплачивать каждому, кто привился, материальное поощрение.

Размер премии за вакцинацию – 80 белорусских рублей. Чтобы ее получить, нужно принести в отдел кадров сертификат о вакцинации. Деньги выдадут только тем, кто прошел полный курс – сделал два укола.

Те работники ОАО «МТЗ», кто привился до того, как было принято решение о премировании, тоже получат деньги, предъявив сертификат, уточнили на предприятии.

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