Первое золото: белорус Иван Литвинович выиграл Олимпиаду в Токио-2020 в прыжках на батуте

Литвинович завоевал серебряную медаль в индивидуальных пряжках, а в командных – золото. При этом на чемпионате Европы-2020 он был только 22-м. Гончаров же на мировом первенстве 2019-го занял в индивидуальной программе 13-е место.

В олимпийский финал вышли 8 спортсменов и наши были фаворитами уже не только по заслугам, но и по текущим результатам.

В финальных прыжках некоторые спортсмены не выдерживали напряжения и вылетали с батута.

Лидерство захватил олимпийский чемпион Лондона-2012 китаец Дун Дун – 61.235.

Наши, как занявшие более высокие места в квалификации, выступали последними.

Владислав Гончаров получил только 60.565 и занял промежуточную третью позицию, уступив китайцу и новозеландцу Шмидту.

На старт вышел Иван Литвинович. И он показал лучшую сумму - 61.715. Иван Литвинович - олимпийский чемпион!!! Второй раз подряд белорусы берут золото в этом виде программы на Олимпиаде.