«Очень волновался. Взлетал - и понимал: ошибок быть не должно». Олимпийский чемпион белорус Иван Литвинович свою победу посвятил бабушке

Иван Литвинович - олимпийский чемпион. Фото: REUTERS

20-летний парень из Вилейки хладнокровно расправился со всеми конкурентами и выиграл Олимпиаду в прыжках на батуте.

Иван был лучшим и в квалификации, и в финале.

Это второе подряд золото белорусов на Олимпиадах. В 2016-м выиграл витеблянин Владислав Гончаров, который сейчас в Токио-2020 занял обидное четвертое место.

После победы Иван Литвинович сказал:

- Этот успех посвящаю бабушке. Она, к сожалению, уже ушла из жизни, но именно ей хочу посвятить эту медаль. Самый ли сегодня счастливый день для меня сегодня? Нет! Наверное, таковым является тот, когда я пришел в зал к Ольге Анатольевне Власовой (тренер. Ред.), - цитирует чемпиона noc.by. - Что же касается по финалу. Очень волновался. Взлетал - и понимал: ошибок быть не должно.

Иван отдал должное соперникам:

"Удивлен первому месту. Признаюсь, рассчитывал на второе-третье, на первом видел китайца Гао Лея (чемпион мира не попал в финал. Ред.). А первые эмоции... Сейчас сложно объяснить. Эмоции захлестнули, когда увидел, что первый", - сказал Иван Team By

Отметим, что Иван из спортивной семьи. Его мама - тренер по прыжкам на батуте в Вилейской СДЮШОР.

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