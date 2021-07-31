Сломал себе челюсть, любит пироги, а сачковать не давала мама-тренер. Кто такой Иван Литвинович, который выиграл Олимпиаду в прыжках на батуте

Иван - человек высокого полета. Фото: noc.by

В белорусском спорте новая звезда – 20-летний Иван Литвинович, выигравший индивидуальный турнир в прыжках на батуте в Токио-2020. Позади он оставил олимпийских чемпионов и чемпионов мира разных лет. С нервами, которые в битве равных решают многое, у парня оказалось все в порядке.

Сразу же заметим, что в Беларуси лучшая школа прыжков на батуте. На чемпионате мира-2019 наши мужчины выиграли командный турнир, а Иван завоевал серебро в индивидуальных прыжках. На прошлой Олимпиаде-2016 золото взял Владислав Гончаров. Сейчас он занял 4-е место. Жаль, что на Играх нет командных соревнований, иначе бы наши взяли бы медаль и в этом виде программы. Во главе всей этой системы стоит витебский тренер Ольга Власова.

На чемпионате мира 2019 года Иван Литвинович завоевал серебряную медаль, расположившись между двух китайцев. Золото было за Гао Леем, который сейчас провалили квалификацию и в финал не вышел, а бронза - у Дун Дуна. Выходит Иван обыграл Дун Дуна на втором подряд крупном турнире.

«Зал стал моим вторым домом чуть ли не с рождения, - рассказывал "Спортивной панораме" Иван sportpanorama.by. - Я там и ходить научился. Но занимался сначала прыжками на акробатической дорожке. А когда в школу пошёл, мама (она тренер по прыжкам на батуте. Ред.) поставила перед фактом, что теперь перехожу на батут к Петру Ивановичу Зайцеву. А он жёсткий был, мог накричать на учеников, что мне, ребёнку, не нравилось. Я боялся его, о чём маме и сказал: мол, не пойду к нему. Но она настояла на своём. А когда стало что-то получаться, появился интерес. Хотя, признаться, до сих пор Петра Ивановича побаиваюсь. У него очень суровый взгляд. Порой так посмотрит, что сразу начинаешь вспоминать, где накосячил».

Строга и Ольга Власова. В интервью "Звяздзе" zviazda.by он так отозвался о главном тренере сборной:

«Любое слово Ольги Анатольевны — закон, а сейчас уже можно где-то поспорить, правда, она все равно быстро поставит на место. Но, возможно, прислушается. Ольга Анатольевна прямолинейная, ничего не боится сказать в глаза, и это очень классно, настойчивая, может быть и мягкой, и жесткой, иногда кажется, что она видит мир по-другому».

Как вы уже поняли, с детства Иван попал в обстановку, когда его путь в спорт был предопределен. Когда он подумывал отлынивать от тренировок, мама-тренер брала его за руку и вели в секцию.

В акробатических полетах можно и травму получить. «Однажды я сломал челюсть своим же коленом. Признаюсь, не ожидал, все обычно ломают руки, ноги. Я просто делал элемент, расслабился, опустил голову и увидел, что колено летит в лицо. Сначала улыбался, а челюсть не соединялась — прикольно. Потом увидел маму в слезах, она плакала и смеялась одновременно», - вспоминал Владислав.

Еще Владислав рассказывал Mlyn.by mlyn.by, что времени на встречи с друзьями у него почти нет. А когда все-таки находится…

«Основательно засиживаемся, играем на компьютере и приставке. Смотрим фильмы. Любим «Трансформеров», «Хоббита» и «Властелина колец». Олимпийский чемпион любит посидеть в «Макдональдсе», сходить в пиццерию. Любит пироги и домашние пельмени: «Тренер ругает за лишние килограммы, но для меня сбросить вес за денек-другой — не проблема». При росте 170 см Иван весит 60 кг.

Кстати, в команде есть психолог, который работал с парнями и в Токио-2020. После успеха в команде на чемпионате мира-2019, Литвинович вспоминал, что эмоции были настолько сильные, что не мог уснуть, плохо себя чувствовал и на следующий день, но со стрессом помогла справится психолог Ирина Конон, которая помогла ему настроится на индивидуальное выступление и взять серебро.

Ивану лишь 20 лет, но по его словам и заявлениям чувствуется, что это уверенный в себе и чрезвычайно амбициозный парень. Он так и говорит: «Хотелось бы выиграть всё».

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