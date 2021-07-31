Итоги 8 дня Олимпиады в Токио - 31 июля 2021 года: первое золото Беларуси, Эльвира Герман в полуфинале в беге с барьерами и допинговый скандал

Эльвира Герман выступит в полуфинале в беге с барьерами на 100 м. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

31 июля 2021 на летних Олимпийских играх в Токио состоялся восьмой медальный день. Спортсмены разыграли 21 комплект наград. «Комсомолка» предлагает вам ознакомиться с интересными событиями с участием белорусских спортсменов.

БЕЛОРУССКИЕ УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ

Первую золотую медаль принес Беларуси Иван Литвинович в прыжках на батуте на Олимпиаде в Токио. Уроженец Вилейки в напряженной борьбе сумел обойти опытного китайца Дун Дуна и Дилана Шмидта из Новой Зеландии. Белорусский олимпийский чемпион заработал 61,715 балла. После победы Иван Литвинович признался, что был удивлен первому месту, а также свою высшую награду он посвятил ушедшей из жизни своей бабушке. Другой наш белорусский участник и олимпийский чемпион в Рио-2016 Владислав Гончаров в общем протоколе занял четвертое место с результатом - 60,565 балла. Хотя главный тренер национальной команды по прыжкам на батуте Ольга Власова отметила, что белорусские батутисты могли претендовать на две медали.

Иван Литвинович завоевал золотую награду в прыжках на батуте. Фото: НОК Беларуси

В полуфинале Олимпиады в беге с барьерами на 100 метров выступит Эльвира Герман. Белорусская легкоатлетка преодолела квалификационный забег, заняв 4-ое место со временем 12,95 сек. Полуфинальные старты пройдут 1 августа.

Мария Мартынова не сумела пройти в финал по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений. Белоруска заняла 17-ое место с результатом 1166 очков. Вашему вниманию представляем проект "Олимпиада 2020" совместно с Parimatch - это не только отличное средство снять стресс и вырваться из ежедневной рутины. Это возможность почувствовать себя экспертом и приобщиться к большому событию. Специально к Олимпийским играм компания Parimatch приготовила супер-предложение: бонус до 100 рублей на первый депозит.

Мария Мартынова заняла 17-ое место. Фото: НОК Беларуси

Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов не сумел побороться за медали в категории 96 кг. В общем протоколе белорус сумел поднять 173 кг в рывке, однако в толчке не зафиксировал вес 201 кг. На этом выступление Тихонцов завершил.

Дмитрий Аксенов в 1/8 финала по боксу (63 кг) уступил Вандерсану де Оливейре из Бразилии. Белорусский боксер неплохо начал поединок, однако судьи отдали предпочтение бразильцу – 3:2. На олимпийском ринге белорусские боксеры завершили свои выступления.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ И ИТОГИ ВОСЬМОГО ДНЯ

В общем медальном зачете по-прежнему лидерство удерживают спортсмены из Китая с 46 медалями (21-золото, 13-серебро, 12-бронза). Вторую строчку занимает Япония - 30 наград (17-5-8). На третьем месте расположились американские олимпийцы - 46 медалей (16-17-13). Сборная Беларуси на данный момент занимает 40-ое место.

По плаванию на дистанции 100 метров баттерфляем золото выиграл американец Калеб Дрессел. Победитель заплыва показал результат - 49,45 сек, что стало новым мировым рекордом.

В матче за бронзовую медаль олимпийского тенниса мужского разряда испанец Пабло Карреньо-Буста обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича из Сербии (6:4, 6:7, 6:3). Напомним, 1 августа в решающем поединке за золото сойдутся немец Александр Зверев и Карен Хачанов из России.

Золотую олимпийскую награду завоевал китаец Лю Сяоцзюнь в тяжелой атлетике. В категории до 81 кг тяжелоатлет установил три олимпийских рекорда - в рывке, толчке и по общей сумме выступления - 374 кг (170 + 204).

В медальном зачете по фехтованию сборная России досрочно стала победителем. На счету российских спортсменов 7 медалей (3-золото, 3-серебро, 1-бронза). Отметим, в финальном поединке российская саблистка Софья Великая принимала участие с травмой, но это не помешало выиграть золото в командном турнире.

Российские фехтовальщицы с золотыми наградами Олимпиады. Фото: REUTERS

Олимпийским чемпионом в тяжелой атлетике (96 кг) стал Фарис Ибрахим Саид Хассуна Эль-Бах из Катара. В сумме двоеборья он смог набрать олимпийский рекорд - 402 кг (177 кг в рывке, 225 кг в толчке).

Нигерийская бегунья на 100 м Блессинг Окагбаре попала в большой скандал на Олимпиаде. Пятого номера в мировом рейтинге сняли с полуфинальных забегов из-за допинга. Как оказалось, у претендентки на золото обнаружили положительный тест на гормон роста. Этот препарат применяют тысячи больных по назначению врачей. Однако, случайным образом это употребить невозможно. Гормон роста предназначен для увеличения мышечной массы и снижет процент жира, что позволяет снизить процент травматизма. На сегодняшний день этот препарат находится в списке запрещенных.

Нигерийская бегунья Блессинг Окагбаре. Фото: REUTERS

Отличный триумф получился во время забега на 100 метров. В финале весь пьедестал заняли спортсмены из Ямайки. Олимпийская чемпиона Элейн Томпсон показала результат - 10,61 сек. Это новый олимпийский рекорд.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз выразила отказ от участия в двух финалах (опорный прыжок и брусья). Американская гимнастка ранее уже отказалась от борьбы в многоборье. Главной причиной стала проблема ментального здоровья, другими словами психическое расстройство. Напомним, Симона Байлз имеет заболевание — синдром гиперактивности (СДВГ). Из-за этого американка принимает сильнодействующие наркотические препараты после одобрения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз. Фото: REUTERS

Во время Олимпиады японские спортсмены подверглись массовым нападкам в социальных сетях. Из-за роста кибербуллинга спортсмены часто страдают психическим здоровьем. Японский олимпийский комитет создал специальную группу, которая будет бороться с оскорблениями в интернете для защиты участников Игр в Токио.

Неожиданную акцию устроили шпажисты мужской сборной США. Три фехтовальщика вышли на командный поединок 1/8 финала в розовых масках. Как оказалось, спланированная акция была направлена против запасного спортсмена американской сборной Алена Хаджича. Именно он обвиняется в сексуальных домогательствах к трем женщинам. Вот такое отношение показали спортсмены к напарнику с помощью розового «женского» цвета.

В столице Японии Алессандра Перилли и Жан Марко Берти стали серебряными призерами в миксте в стендовой стрельбе. Представители Сан-Марино принесли медаль, которая стала второй за всю историю карликового государства на летних Олимпийских играх.

В мужском финале индивидуального первенства по стрельбе из лука золотую награду завоевал турецкий стрелок Мете Газоз. Золотая медаль стала первой для Турции на Олимпиаде в Токио.

В программу летних Олимпийских играх 2020 входят 33 вида спорта, где разыгрывается 339 комплектов медалей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сломал себе челюсть, любит пироги, а сачковать не давала мама-тренер. Кто такой Иван Литвинович, который выиграл Олимпиаду в прыжках на батуте

В белорусском спорте новая звезда – 20-летний Иван Литвинович (подробнее)