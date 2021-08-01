Коронавирус в Беларуси, последние новости на 1 августа 2021 года: перспективы белорусской вакцины, особенности штамма «дельта» и возможная новая мутация SARS-CoV-2

Собственная вакцина от COVID-19 в Беларуси будет широко использоваться в 2022 году. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала пандемии COVID-19 в Беларуси заразились коронавирусом уже 446 040 человек. За сутки в республике было выявлено 992 пациента с положительным тестом на COVID-19, свидетельствует свежая статистика Минздрава.

Кроме того, за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1038 человек. Всего в Беларуси на данный момент коронавирусной инфекцией переболели уже 440 200 пациентов.

Также в больницах скончались девять человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 3 454 пациента.

Когда начнут прививать белорусской вакциной от коронавируса?

Собственная вакцина от COVID-19 в Беларуси будет широко использоваться в 2022 году, такими планами поделился председатель президиума НАН республики Владимир Гусаков.

По его словам, препарат создан, его нужно проверить, провести доклинические и клинические испытания. Ученые рассчитывают начать широко применять ее уже в будущем году.

Сейчас прорабатывается возможность производства вакцины.

Коронавирус стал более заразным, также уменьшился его инкубационный период Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Ученые назвал особенности штамма «дельта»

Коронавирус стал более заразным, также уменьшился его инкубационный период. Об этом заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов.

Он также перечислил симптомы штамма «дельта».

– Это не другое заболевание, но мы ищем мелкие особенности, которые важны: вирус стал более контагиозен, помолодел контингент (встречается больше пациентов 40–50 лет, вполне трудоспособного возраста), укорачивается инкубационный период (2–9 суток, хотя обычно 4–6 суток), цикл заболевания становится более компактным, – пояснил эксперт, его слова приводит издание «Медицинский вестник».

Мутация SARS-CoV-2 со смертностью 35% «вполне реальна»

Ученые из Великобритании представили несколько возможных сценариев развития вариантов коронавируса. Согласно одному из них, новый потенциальный штамм может убивать около 35% заболевших.

Исследователи считают, что коронавирус не исчезнет, а будет продолжать мутировать.

«Вариант, который вызывает тяжелое заболевание в большей доле населения, чем происходило ранее. Например, с похожим уровнем заболеваемости/смертности, как у других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)», – говорится в опубликованных документах правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).

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Как отличить побочные эффекты после прививки от симптомов раннего коронавируса, рассказали ученые

Ученые добавили, что общие симптомы, возникающие как после прививки, так и при раннем COVID-19, – это утомляемость, головная и мышечная боль, лихорадка (подробности).

Инфекционист назвал особенности коронавируса у привитых

Также он объяснил, почему люди с COVID-19 не обращаются к врачам вовремя (подробности).

ВОЗ: штамм «дельта» не отличается повышенным уровнем смертности

Вариант «дельта» вызывает обеспокоенность только быстрым распространением (подробности).