Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков - бронзовый призер Олимпиады в Токио-2020

Максим Недосеков - бронзовый призер Олимпиады. Фото: noc.by

Турнир прыгунов начался 30 июля квалификацией. И там Максим Недосеков выступил не на уровне атлета, у которого в активе лучший результат сезона – 2 м 37 см.

Максим взял 2.25 – только с третьей попытки. То есть он был на грани непопадания в финал. 2.28 – рубеж для прохода в финал – он преодолел со второй попытки. Итог квалификации Максим прокомментировал в свойственном ему игривом стиле, заметив, что прыгал хорошо, но все-таки планировал без эмоций пройти квалификацию, но не получилось: «В финале, понятное дело, будет жарко. Но я, как всегда, постараюсь "подкинуть дров".

Но финал он начал не с подкидки дров, а с трудного розжига. Из 13 человек ему единственному потребовалась вторая попытка, чтобы взять начальную высоту 2.19 м.

Зато 2.24, 2.27 и 2.30 Недосекову покорились с первой попытки. А при равенстве результатов именно количество затраченных попыток влияет на расстановку мест.

На этой отметке турнира Максим занимал промежуточное 6-е место. Прыгуны из первой пятерки не ошиблись ни разу.

После высоты 2.30 отсеялись трое, в деле осталась десятка претендентов.

2.33 Недосеков взял с первой попытки и вышел на третье место, впереди были лишь суперзвезда в этом виде программы Мутаз Баршим из Катара и итальянец Джанмарко Тамбери, которые все высоты взяли с первой попытки. В борьбе за медали остались 7 атлетов.

Напомним, что на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года Максим остановился именно на высоте 2.33 и занял четвертое место. Такой же результат он показал на чемпионате Европы 2018-го, заняв 2-е место.

Следующая высота – 2.35. Ее с первой попытки взяли лидеры - Баршим и Тамбери, а также кореец Ву и австралиец Старк. Недосеков ошибся и был отброшен на 5 место.

И чтобы претендовать на медаль, Максим перенес вторую попытку на высоту 2.37. А это его лучший личный результат.

Баршим легко взял 2.37 и снова показал, что он – призер Олимпиад и чемпионатов мира - правит балом.

А за Баршимом в сектор вышел Недосеков и взял 2.37! Ну, вот, как Максим и обещал, он щедро подкинул дровишек.

И тут итальянец Тамбери взял 2.37 с первой попытки. И снова тройка приобрела прежний вид: 1-е место делили Баршим и Тамбери, а на 3-м - Недосеков.

Высота 2.39. Только на этом этапе Баршим допускает первую ошибку, не взял.

Следующий – Недосеков. В ожидании своей первой попытки на рекордной для него высоте 2.39, он расхаживает по сектору, примеряется к планке… Разбег… и неудача. Но пока третье место за ним.

Судьба медали зависит от корейца Ву, австралийца Старка и американца Харриса – они тоже штурмуют 2.39. Не возьмут и у них останется 2.33-2.35. И они не взяли.

Максим Недосеков – как минимум бронзовый призер Олимпиады в Токио-2020. Но у него еще оставалась одна попытка на 2.39, а это возможность побороться за победу. Но Максим сбил планку.

2.39 не взял ни один из атлетов. Таким образом, катарец Баршим и итальянец Тамбери – разделили первое место. Они оба получат золото. А Максим Недосеков – бронзовый призер.

Все трое взяли 2.37, но Максиму понадобилось на две попытки больше, поэтому он находится на третьем месте.

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