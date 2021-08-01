Кто такая Кристина Тимановская, которую неожиданно сняли с Олимпиады в Токио-2020

Кристина Тимановская. Фото: Инстаграм

1 августа 2021 года в Национальном олимпийском комитете Беларуси сообщили о прекращении участия на Играх в Токио-2020 Кристины Тимановской: «По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по лёгкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м».

Напомним, что несколько дней назад Кристина возмутилась тем, что ее включили в заявку в эстафету 4х400 м. А она спринтер на 100 и 200 м. В эстафете образовались вакансии после того, как две спортсменки не были допущены к Олимпиаде из-за того, что не успели вовремя сдать допинг-тесты.

Чуть позже Тимановская в Инстаграм написала, что каждый «готовится к своему виду и вкладывает все силы в подготовку, которая направлена только на то, чтобы бежать / прыгать / метать только свою дистанцию, свой вид».

Свое негодование она, в частности, объяснила так: «Я бы никогда в жизни не стала так резко реагировать, если бы заранее ко мне подошли, объяснили всю ситуацию и узнали могу ли я пробежать 400 м и готова ли я ?».

2 августа Тимановская готовилась к дистанции 200 м, а эстафета должна была состояться 5 августа. В Токио-2020 она участвовала в предварительном забеге на 100 м, но в полуфинал не вышла.

Кристина Тимановская родилась 19 ноября 1996 года в городе Климовичи (Могилевская область), ей 24 года. Она сильнейший спринтер Беларуси среди женщин.

Однако на чемпионатах мира и Европы Тмановская в финалах не участвовала. На Евро-2018 она остановилась на стадии полуфиналов на дистанциях 100 и 200 м.

В 2019-м году бегунья выиграла Универсиаду (студенческие соревнования) на дистанции 200 м.

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