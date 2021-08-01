Ситуация с легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио: что известно на данный момент

Агентство Reuters выложило фото белоруски в аэропорту Токио. Фото: Reuters.

Эта скандальная история началась 30 июля, когда Кристина Тимановская на своей странице в Инстаграм резко высказалась о том, что ей придется выступать на Олимпиаде в трех дисциплинах вместо двух, как предполагалось. Спортсменка была возмущена неожиданным для нее решением и назвала это «беспределом». Как оказалось, белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая заявлена на Олимпийских играх на дистанции 100 и 200 метров, сообщила, что ей придется выступать и в третьей дисциплине – 4 по 400 метров.

"Оказывается, что наше руководство все за нас решило. Но почему мы должны отвечать за эти косяки? Почему я должна эти проблемы решать? При этом я пишу начальнику команды, а он мне не отвечает", - сказала Тимановская. Спортсменка добавила, что руководство «накосячило с девчонками, у которых не хватает достаточного количества тестов, чтобы прилететь на первую Олимпиаду». "Вы у девочек отняли мечту. Они ведь готовились к Олимпиаде. Кто понесет ответственность за это? Это же беспредел", - заявили Тимановская.

Спортсменка чуть позже удалила публикацию в сториз в Инстаграм. Чуть позже написала, что каждый «готовится к своему виду и вкладывает все силы в подготовку, которая направлена только на то, чтобы бежать / прыгать / метать только свою дистанцию, свой вид».

Свое негодование она объяснила так: «Я бы никогда в жизни не стала так резко реагировать, если бы заранее ко мне подошли, объяснили всю ситуацию и узнали могу ли я пробежать 400 м и готова ли я?».

1 августа в соцсетях появились сообщения о том, что Кристина Тимановская находится в аэропорту Токио с вещами, ожидая вылета в Беларусь, ее сопровождают представитель НОК и психолог.

Ситуацию прокомментировал Национальный олимпийский комитет Беларуси. В заявлении сказано, что причина отстранения Тимановской – ее эмоционально-психологическое состояние: "По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по лёгкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 метров", - говорится в заявлении.

Сама Тимановская опровергла информацию о заключении врачей. По ее словам, врачи к ней не приходили.

Также 1 августа Тимановская записала видео-обращение к Международному олимпийскому комитету. Она призвала МОК вмешаться в ситуацию, когда белорусская делегация давит на нее и пытается «вывезти» из Токио.

Диаспора белорусов в Японии сообщила, что глава европейских Олимпийских комитетов Спирос Капралос обратился к главе МОК и потребовал немедленного вмешательства в инцидент Тимановской.

Рейс Токио-Стамбул, на котором должны были депортировать Кристину Тимановскую, вылетел из аэропорта Ханеда без Тимановской, сообщает ТАССС. Тем временем сообщается, что к Тимановской выехали представители МИДа Японии. А в терминале, где находится Тимановская, собрались журналисты, фотографы и операторы различных СМИ.

По последним данным Кристину Тимановскую перевозят в безопасное место, она намерена подавать прошение об убежище, сообщает ТАСС со ссылкой на спортивное издание «Споцу Хоти». По информации газеты Tokyo Sports, спортсменка намерена просить убежища в Австрии.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек заявил, что Чехия готова помочь Кристине Тимановской. Он также предложил спортсменке визу для въезда в страну, чтобы она могла подать заявку на международную защиту.

- Наше посольство в Токио готово помочь, — написал он.

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Кто такая Кристина Тимановская

Кристина Тимановская родилась 19 ноября 1996 года в городе Климовичи (Могилевская область), ей 24 года. Она сильнейший спринтер Беларуси среди женщин.

Однако на чемпионатах мира и Европы Тмановская в финалах не участвовала. На Евро-2018 она остановилась на стадии полуфиналов на дистанциях 100 и 200 м.

В 2019-м году бегунья выиграла Универсиаду (студенческие соревнования) на дистанции 200 м.