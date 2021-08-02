Коронавирус в Беларуси, последние новости на 2 августа 2021 года: разработан назальный спрей от коронавируса, а врач рассказал, как восстановить интеллект после COVID-19

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 2 августа 2021 года Фото: Павел МАРТИНЧИК

По данным Минздрава Беларуси, на 1 августа в стране выявлено 958 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 10 пациентов, что говорит о небольшом снижении распространения коронавируса в стране по сравнению с предыдущими днями.

Из больниц выписали 1069 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, за последние сутки выполнено 18 181 тест.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 446 998 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 441 369 человек.

Темпы распространения COVID-19 в мире также пошли на спад. За последние сутки число зараженных выросло на 493 131человек ( 600 тысяч человек в среднем в предыдущие дни), зафиксировано 8 092 случая смерти (10 тысяч смертей в среднем в предыдущие дни). Больше всего от коронавируса за минувшие сутки умерло в Индонезии – 1604 человека, в Бразилии – 925 человек, в России – 789 человек.

Психотерапевт из России рассказал, как восстановить интеллект после ковида

Врач-психотерапевт института мозга при российской академии наук Денис Федоряк считает, что наиболее действенным способом для восстановления интеллекта после перенесенной коронавирусной инфекции является решение творческих задач и напомнил, что именно таким образом люди быстрее восстанавливаются после инсульта.

Кроме того, он предположил, что менее подвержены риску заболеть коронавирусной инфекцией те люди, кто имеет более высокое умственное развитие.

Ковид с нами уже восьмой год? Вот что думает о происхождении COVID-19 изобретатель антисептика

Швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте убежден, что вирус SARS-CoV-2 живет среди людей гораздо дольше, чем они думают – уже лет примерно восемь. По его мнению, для того, чтобы вызвать пандемию, вирус должен циркулировать в природе относительно продолжительный отрезок времени.

В подтверждение своей гипотезы Дидье Питте приводит пример того, как осенью 2019 года в районе Уханя на Военных Олимпийских играх некоторые спортсмены из разных команд заболели с симптомами, похожими на грипп и не смогли принять участие в соревнованиях.

В Эстонии создали уникальный спрей для носа – он защищает сразу от всех штаммов коронавируса

Эстонские ученые заявили, что разработали уникальный назальный спрей, который будет эффективен сразу от всех видов коронавируса. Специалисты отметили, что ведут активное наблюдение за всеми штаммами, даже за теми, которые еще не получили распространения.

Ученые утверждают, что их разработка эффективно борется не только с первоначальным вариантом коронавируса, но и с «дельтой».

В Словакии запустили денежную лотерею для прошедших вакцинацию граждан

В Словакии запустили денежную лотерею для прошедших вакцинацию граждан с призовым фондом в 2 миллиона евро. Цель лотереи – привлечь внимание граждан к вакцинации.

Также в Словакии власти начали выплачивать денежные вознаграждения тем гражданам, которые сумели убедить других в необходимости вакцинации.

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Эти деньги должны быть потрачены на борьбу с коронавирусом (подробности).

Пыльца растений может переносить коронавирус, считают ученые

В связи с этим медики настоятельно советуют не забывать носить защитные маски (подробности).