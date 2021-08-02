Разгромили соперников за 20 минут и стали первыми чемпионами Беларуси по World of Tanks Blitz

Команда Legends выиграла гранд-финал чемпионата по World of Tanks Blitz. Фото: Алексей МАТЮШКОВ

Решающая битва первого чемпионата Беларуси по World of Tanks Blitz - популярному танковому шутеру для мобильных устройств - прошла 31 июля в пространстве LIDBEER DVOR. До этого все матчи чемпионата проходили в онлайне, так что в гранд-финале киберспортсмены впервые увидели друг друга вживую.

Команда Legends впервые собралась в оффлайне. Фото: Алексей МАТЮШКОВ

В финальном поединке сошлись команды Legends и TwisterSquadBY. Удобно устроившись в креслах-мешках с планшетами и мобильными телефонами в руках, парни вывели свои танки на карты. Гости турнира наблюдали за сражениями на больших экранах, любители мобильного гейминга следили за ходом сражений в онлайне - сервис VOKA вел прямую трансляцию ивента.

Нынешние чемпионы играют в "танки" с детства. Фото: Алексей МАТЮШКОВ

Схема best-of-9 предполагала, что сражения будут вестись до 5 побед одной из команд. И на то, чтобы одержать эти 5 побед, организаторы чемпионата - Белорусская ассоциация компьютерного спорта при поддержке A1 и Wargaming - отвели больше двух часов. Однако уже в первые 10 минут стало понятно, что битва будет недолгой - команда Legends уверенно повела в счете, не оставляя шансов соперникам. И спустя 20 минут сделала победный выстрел, завершив гран-финал со счетом 5:0.

Команда Legends на первых же минутах сражения уверенно повела в счете. Фото: Алексей МАТЮШКОВ

- Обидно, конечно, было проиграть всухую, но ребята в Legends очень сильные, в несколько раз сильнее нас, - признали киберспортсмены из TwisterSquadBY. - Нам не хватило общего скилла, сыгранности. Но мы все равно довольны, все-таки дошли до финала.

Киберспортсмены из TwisterSquadBY оказались в разы слабее своих соперников. Фото: Алексей МАТЮШКОВ

Команда, занявшая второе место, получила приз в 1000 рублей и 15 тысяч золота. Фото: Алексей МАТЮШКОВ

За второе место ребята получили 1000 рублей и 15 тысяч золота на команду. Чемпионы же унесли с игры 2000 рублей и 25 тысяч золота на команду.

- Мы выиграли, потому что были лучше подготовлены, - не стали скромничать парни. - У нас был план, мы тренировались. Но до сегодняшнего дня ни разу не виделись в оффлайне. Мы из разных городов: Саша, Роман, Глеб и Максим - из Минска, Иван и Миша - из Витебска. Два человека из нашей команды играют в «танки» по 7 лет, с момента релиза мобильной версии. У нас есть игроки, которые входят в топ-5 сильнейших в СНГ.

Чемпионы получили в качестве приза 2000 рублей и 25 тысяч золота на команду. Фото: Алексей МАТЮШКОВ

После победы в чемпионате Беларуси по World of Tanks Blitz половине команды предстоит победить на другом фронте - поступить в вузы.

- Дайте угадаю: вы все - будущие программисты?

- Не угадали. Максим только в 11-й класс перешел, Глеб идет в архитектурно-строительный колледж. А остальные - да, идут в программисты.

Финалисты первого чемпионата по World of Tanks Blitz - команды Legends и TwisterSquadBY. Фото: Алексей МАТЮШКОВ

Пока чемпионы позировали фотографам и праздновали победу, у гостей была возможность поучаствовать в викторинах и квизах, погонять на автосимуляторах.

Чемпионат прошел в приятной атмосфере. Фото: Алексей МАТЮШКОВ

А финалом ивента стало выступление Lipnitsky Show Orchestra, который подготовил тематическую концертную программу - исполнил композиции из World of Tanks в собственной интерпретации.

На концерте Lipnitsky Show Orchestra финалистам чемпионата было отведено место в первом ряду. Фото: Алексей МАТЮШКОВ

Финалом чемпионата стало выступление Lipnitsky Show Orchestra. Фото: Алексей МАТЮШКОВ

Финалом чемпионата стал концерт с программой кавер-версий из саундтрека к World of Tanks от Lipnitsky Show Orchestra. Фото: Алексей МАТЮШКОВ

Lipnitsky Show Orchestra исполнил композиции из World of Tanks в собственной интерпретации. Фото: Алексей МАТЮШКОВ