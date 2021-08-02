«Дочке всего 9 месяцев, и у неё рак»: малышке Валерии из Витебска нужны деньги, чтобы поехать на операцию

Испанские врачи готовы прооперировать Лерочку. Фото: из личного архива

Малышка Лера - четвёртый, младший ребёнок в многодетной семье. К несчастью, девочка в совсем маленьком возрасте серьезно заболела. И сейчас врачи делают все, чтобы спасти жизнь Лерочки.

- В полтора месяца Лера заболела пневмонией и попала в больницу. Затем дочку проверяли на такое заболевание, как муковисцидоз, но в итоге ей поставили другой диагноз, - рассказывает Юлия, мама Леры. - Невролог заметила, что голова у Лерочки больше в размерах, чем надо. Нас направили на УЗИ, где была видна и опухоль, и гидроцефалия на ее фоне.

Малышку направили в Минск, однако нейрохирурги не смогли удалить опухоль, так как она очень большая. Новым ударом для семьи Леры стал результат биопсии. Опухоль оказалась злокачественной и быстрорастущей. Диагноз Леры звучит так: атипичная тератоидно-рабдоидная опухоль левого бокового и 3 желудочка головного мозга.

Сейчас Лерочка вместе с мамой в детском онкоцентре.

- Мы решили обратиться в испанскую клинику «Текнон». К счастью, там нам готовы удалить опухоль, - говорит Юлия. - Белорусские лечащие врачи не против нашего отъезда. Они увидели, что опухоль не уменьшается и уже пошли метастазы в спинной мозг. Испанские же врачи сказали мне, что протокол лечения Лере подобран правильно, но химиотерапия не помогает, так как опухоль очень большая. После операции в Испании мы вернёмся домой и продолжим блоки химиотерапии.

Испанские специалисты ждут Леру в конце августа, в начале сентября. Малышка как раз пройдёт очередной блок химиотерапии.

На 31 июля из нужной суммы оставалось собрать 14 тысяч 746 евро.

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Транзитный счёт:

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Оформлено на тетю Леры: Тимофеева Наталья.

Контакты:

Юлия, мама: (+37533) 359-38-10

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