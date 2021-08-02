Белорусских строителей не пускают участвовать в возведении российского космодрома «Восточный», и вот почему

Белорусские строители возводят у себя, строят и у соседей - близких и далеких Фото: Павел МАРТИНЧИК

Много разговоров было о том, что белорусские строители будут возводить объекты нового российского космодрома «Восточный» и атомные электростанции в третьих странах. Какие перспективы?

- Вопрос о нашем участии в строительство космодрома в повестке стоит ни первый год, - подчеркнул министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович. - Еще в прошлом году мы пытались активно повзаимодействовать с нашими российскими коллегами по строительству этого объекта, но ситуация не разрешена. Разъясню: это объект закрытый, строится на закрытой территории и есть российское законодательство, которое сегодня остается неизменным: нерезиденты строить этот большой серьезный объект не могут. Но надо сказать, что этот вопрос сегодня повторно находится на рассмотрении в правительстве Российской Федерации. И если он будет все же решен положительно, то возможно мы и будем участвовать в возведении космодрома. Что касается АЭС в третьих странах, то пока этот вопрос поставлен на паузу по причине пандемии коронавируса.

Но в тоже время белорусские строители активны в России. Продолжается возведение тематического квартала в Калуге, планируется начать строительство объектов в Брянске, в Пскове.

- В России мы строим и будем строить не только жилье, но и сады, школы, - подчеркнул министр. – И Россией не ограничимся: планируется строительство белорусского и казахстанского кварталов соответственно в Казахстане и в Беларуси. В Казахстане общая площадь белорусского квартала составит 20-25 тыс. квадратных метров. 600 млн долларов – наш годовой показатель экспорта строительных услуг в нынешнем году.

- Руслан Викторович, в Беларуси так много строителей, которых можно отпустить на вольные хлеба? - такой вопрос на пресс-конференции был от «Комсомолки».

- Это все будет происходить не в виде привлечения рабочей силы в свободном режиме, а централизованно, через заключения соответствующих договоров. В первую очередь речь идет об узких специалистах. Например, на сегодняшний день практически завершены работы по «нефтянке», по Мозырю, по «Нафтану», и у нас появился профицит высококвалифицированных сварщиков, которые могут выполнять работы на особо ответственных конструкциях. Мы активно подыскиваем им работу в Чечне, в портах в Питере. Рабочие дефицитных специальностей востребованы всегда. Что касается рабочих общестроительных специальностей, то такие специалисты в основной своей массе останутся в Беларуси. Думаю, что дефицита кадров в стране в связи со строительством за рубежом мы не получим.

От 40 до 95% продукции предприятий, специализирующихся на выпуске стройматериалов, идет на экспорт.

- Хорошо продается цемент, щебень, стекло, керамическая плитка, стекловата. Ранее 90% экспорта строительных материалов приходилось на Россию, теперь только 60%, - подчеркнул министр. - Остальные 40% размещаются по периметру Беларуси, продаются в Польшу, в Украину, в Литву, Латвию. В перспективе – освоить рынок Венгрии, там много строится промышленных объектов, заводов автоконцернов, начата работа по строительству АЭС. Мы планируем привлечь в Венгрию и белорусских строителей, и белорусские материалы.

КСТАТИ

На электричестве будет каждый третий новый дом

В связи с введением в строй Белорусской АЭС в стране будет много электроэнергии. И поэтому к 2025 году каждый третий жилой дом, который будет построен в Беларуси, «подсядет на электричество». Электроплиты – это понятно, но и обогревать дома зимой и подогревать воду будут с помощью электроэнергии.

«Видна динамика. Если три года назад только 3% жилья, в том числе и коттеджного, можно было отнести к разряду электродомов, то теперь мы подбираемся к отметке 10%, - отметил министр. - Но не надо забывать, что для таких электродомов нужна особая инфраструктура».

ВАУ!

В Беларуси наблюдается рост цен на строительные материалы. Металл за первый квартал 2021 года подорожал на 80%, пиломатериалы по некоторым позициям - более чем на 200%.

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