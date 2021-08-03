Как смотрели Евро-2020 в Минске, гуляли на «Славянском базаре» в Витебске» и отдыхали в белорусском Тунисе: лучшие фото июля 2021 от фотокорреспондентов «Комсомолки»

Тысячи паломников посетили Будславский фест, чтобы помолиться и поклониться чудотворной иконе Божьей Матери Будславской. 2 июля, 2021 года. Будслав, Мядельский район, Минская область.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Купалье. 6 июля 2021 года. Туров, Житковичский район, Гомельской области.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фанаты сборной Италии празднуют победу в полуфинальном матче ЕВРО-2020 против сборной Испании. 6 июля 2021 года. Минск, улица Кульман.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Мужчина продает голубику. 10 июля 2021 года.. Минск, Комаровский рынок.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Открытие улицы Гагарина после капитального ремонта. 16 июля 2021 года. Витебск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Предпремьерный показ оперы «Дзiкае паляванне караля Стаха». 10 июля 2021 года. Минск, Большой театр Беларуси.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Ребенок спит на плечах у мужчины. Фестиваль Vulitsa Ezha. 10 июля 2021 года. Минск, Ботанический сад.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Зрители в фан-зоне перед финальным матчем ЕВРО-2020. 11 июля 2021 года. Минск, стадион “Динамо”.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Уличный музыкант. 16 июля 2021 года. Витебск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. 16 июля 2021 года. Фестиваль “Славянский базар” в Витебске”.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Футбольный фристайл. 11 июля 2021 года. Минск, стадион “Динамо”.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Мальчик катается на самокате. 15 июля 2021 года. Витебск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Возложение цветов у вечного огня. 16 июля 2021 года. Витебск, площадь Победы.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
18 июля 2021 года. Озеро Дягили, Мядельский район, Минская область.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Композиция. 18 июля 2021 года. Витебск, Славянский базар.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фестиваль «Наш Грюнвальд». 24 июля 2021 года. Музейном комплексе «Дудутки», Пуховичский район, Минская область.
Фото: Юлия Хвощ
Лестничный марш около Успенского собора. 19 июля 2021 года. Витебск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Озеро Каташи, Кобринский район, Брестская область. 25 июля 2021 года.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Футбол. Матч чемпионата Беларуси между ФК БАТЭ (Борисов) – ФК «Динамо» (Брест). 25 июля 2021 года. Борисов, Борисов-Арена.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Река Неман около деревни Хартица Мостовского района. 27 июля 2021 года.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Футбол. Матч ФК БАТЭ (Борисов) – ФК «Динамо» (Батуми). Лига конференций 2021-2022. 2-ой квалификационный раунд. 29 июля 2021 года. Борисов, Борисов-Арена.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ