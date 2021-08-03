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Общество3 августа 2021 1:44

Как смотрели Евро-2020 в Минске, гуляли на «Славянском базаре» в Витебске» и отдыхали в белорусском Тунисе: лучшие фото июля 2021 от фотокорреспондентов «Комсомолки»

Мы собрали снимки фотографов «Комсомолки» с самых разных событий
Источник:kp.by
Тысячи паломников посетили Будславский фест, чтобы помолиться и поклониться чудотворной иконе Божьей Матери Будславской. 2 июля, 2021 года. Будслав, Мядельский район, Минская область.

Тысячи паломников посетили Будславский фест, чтобы помолиться и поклониться чудотворной иконе Божьей Матери Будславской. 2 июля, 2021 года. Будслав, Мядельский район, Минская область.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Купалье. 6 июля 2021 года. Туров, Житковичский район, Гомельской области.

Купалье. 6 июля 2021 года. Туров, Житковичский район, Гомельской области.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фанаты сборной Италии празднуют победу в полуфинальном матче ЕВРО-2020 против сборной Испании. 6 июля 2021 года. Минск, улица Кульман.

Фанаты сборной Италии празднуют победу в полуфинальном матче ЕВРО-2020 против сборной Испании. 6 июля 2021 года. Минск, улица Кульман.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мужчина продает голубику. 10 июля 2021 года.. Минск, Комаровский рынок.

Мужчина продает голубику. 10 июля 2021 года.. Минск, Комаровский рынок.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Открытие улицы Гагарина после капитального ремонта. 16 июля 2021 года. Витебск.

Открытие улицы Гагарина после капитального ремонта. 16 июля 2021 года. Витебск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Предпремьерный показ оперы «Дзiкае паляванне караля Стаха». 10 июля 2021 года. Минск, Большой театр Беларуси.

Предпремьерный показ оперы «Дзiкае паляванне караля Стаха». 10 июля 2021 года. Минск, Большой театр Беларуси.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ребенок спит на плечах у мужчины. Фестиваль Vulitsa Ezha. 10 июля 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Ребенок спит на плечах у мужчины. Фестиваль Vulitsa Ezha. 10 июля 2021 года. Минск, Ботанический сад.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зрители в фан-зоне перед финальным матчем ЕВРО-2020. 11 июля 2021 года. Минск, стадион “Динамо”.

Зрители в фан-зоне перед финальным матчем ЕВРО-2020. 11 июля 2021 года. Минск, стадион “Динамо”.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уличный музыкант. 16 июля 2021 года. Витебск.

Уличный музыкант. 16 июля 2021 года. Витебск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. 16 июля 2021 года. Фестиваль “Славянский базар” в Витебске”.

Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. 16 июля 2021 года. Фестиваль “Славянский базар” в Витебске”.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбольный фристайл. 11 июля 2021 года. Минск, стадион “Динамо”.

Футбольный фристайл. 11 июля 2021 года. Минск, стадион “Динамо”.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мальчик катается на самокате. 15 июля 2021 года. Витебск.

Мальчик катается на самокате. 15 июля 2021 года. Витебск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Возложение цветов у вечного огня. 16 июля 2021 года. Витебск, площадь Победы.

Возложение цветов у вечного огня. 16 июля 2021 года. Витебск, площадь Победы.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

18 июля 2021 года. Озеро Дягили, Мядельский район, Минская область.

18 июля 2021 года. Озеро Дягили, Мядельский район, Минская область.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Композиция. 18 июля 2021 года. Витебск, Славянский базар.

Композиция. 18 июля 2021 года. Витебск, Славянский базар.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль «Наш Грюнвальд». 24 июля 2021 года. Музейном комплексе «Дудутки», Пуховичский район, Минская область.

Фестиваль «Наш Грюнвальд». 24 июля 2021 года. Музейном комплексе «Дудутки», Пуховичский район, Минская область.

Фото: Юлия Хвощ

Лестничный марш около Успенского собора. 19 июля 2021 года. Витебск.

Лестничный марш около Успенского собора. 19 июля 2021 года. Витебск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Озеро Каташи, Кобринский район, Брестская область. 25 июля 2021 года.

Озеро Каташи, Кобринский район, Брестская область. 25 июля 2021 года.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Футбол. Матч чемпионата Беларуси между ФК БАТЭ (Борисов) – ФК «Динамо» (Брест). 25 июля 2021 года. Борисов, Борисов-Арена.

Футбол. Матч чемпионата Беларуси между ФК БАТЭ (Борисов) – ФК «Динамо» (Брест). 25 июля 2021 года. Борисов, Борисов-Арена.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Река Неман около деревни Хартица Мостовского района. 27 июля 2021 года.

Река Неман около деревни Хартица Мостовского района. 27 июля 2021 года.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Футбол. Матч ФК БАТЭ (Борисов) – ФК «Динамо» (Батуми). Лига конференций 2021-2022. 2-ой квалификационный раунд. 29 июля 2021 года. Борисов, Борисов-Арена.

Футбол. Матч ФК БАТЭ (Борисов) – ФК «Динамо» (Батуми). Лига конференций 2021-2022. 2-ой квалификационный раунд. 29 июля 2021 года. Борисов, Борисов-Арена.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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