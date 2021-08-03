Коронавирус в Беларуси, последние новости на 3 августа 2021 года: источник риска, ограничения для непривитых в Украине и признаки COVID-19 у пациентов разных возрастов

С начала пандемии в Беларуси коронавирусом заразились уже 447 тысяч 754 пациента. Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала пандемии в Беларуси коронавирусом заразились уже 447 тысяч 754 пациента. Таковы свежие данные Минздрава республики. Тем временем за сутки «ковид» подтвердился еще у 756 человек.

Кроме того, за сутки из больниц были выписаны 592 пациента, а за всю пандемию в Беларуси уже 441 тысяча 961 пациент выздоровели от COVID-19.

На прежнем уровне остается статистика летальных исходов. Так. Минздрав вновь сообщил о восьми умерших.

– За весь период пандемии в Беларуси умерли 3 тысячи 472 человека с выявленным коронавирусом, – прокомментировали в ведомстве.

Страны без вакцин – источник риска

Быстрое распространение коронавируса в странах без вакцин значительно повышает риск появления новых более опасных вариантов штаммов, что, в свою очередь, приведет к снижению эффективности уже существующих препаратов. Поэтому государства с большими запасами вакцин от COVID должны делиться ими с другими странами, говорится в статье спецпосланников гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Спецпосланники ВОЗ также призывают к тому, чтобы первостепенной задачей мировых сообществ стала вакцинация наиболее уязвимых групп населения - медиков, пожилых, лиц с сопутствующими патологиями.

Для непривитых правила въезда в Украину станут жестче

Власти Украины намерены ввести ограничения для невакцинированных граждан и иностранцев. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья Михаила Радуцкого.

Депутат фракции «Слуги народа» в Раде также заявил о том, что украинские власти намерены ужесточить правила пересечения госграницы уже в начале августа.

– Правительство на этой неделе ужесточит правила пересечения границы для граждан и иностранцев, которые еще не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса, - сообщил Радуцкий.

В первые дни заражения коронавирусом у молодых и пожилых пациентов наблюдаются различные симптомы. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Симптомы коронавируса у пациентов разных возрастов

В первые дни заражения коронавирусом у молодых и пожилых пациентов наблюдаются различные симптомы. Такой вывод сделали ученые из Королевского колледжа Лондона в ходе недавнего исследования, результаты которого опубликованы в журнале The Lancet.

К примеру, у заразившихся, чей возраст старше 60 и особенно 80 лет, потеря обоняния распространена не сильно. У них самый частый симптом коронавируса – боли в мышцах и груди, одышка и диарея.

Кроме того, исследователи перечислили отличия признаков COVID-19 у мужчин и женщин. По их данным, представители обоих полов жалуются на потерю обоняния и боль в груди или животе. При этом у мужчин одышка, упадок сил и озноб возникают чаще.

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