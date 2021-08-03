Первая собственная квартира - реально. Только до конца лета рассрочка на студии в ЖК «Гранд Хаус» от $780 в месяц

До конца лета остался всего месяц - и начнется новый учебный год. Для родителей это один из волнительных моментов в жизни - осознавать, что ребенок становится взрослее, ответственнее и вступает в свой новый этап жизни. Застройщик ЖК «Гранд Хаус» поздравляет всех поступивших студентов и их родителей и напоминает о выгодных условиях приобретения квартир-студий 31 м кв. в рассрочку до декабря 2023 года. Спешите, количество квартир ограниченно, а АКЦИЯ действительна только до конца ЛЕТА.

Жилой комплекс «Гранд Хаус» - это монолитный дом, который находится в шаговой доступности от станции метро «Грушевка» и в 10 минутах езды от центра города. Хорошее месторасположение дает возможность максимально быстро добраться до любой точки города.

Сколько нужно будет платить каждый месяц

Покупка квартиры в рассрочку предполагает первоначальный взнос 30% или 50% и оплату остатка стоимости ежемесячно равными долями в срок до декабря 2023 года. При этом чем меньше период рассрочки, тем выгоднее стоимость квадратного метра. Срок сдачи дома - декабрь текущего года.

При этом самым выгодным вариантом будет оплата полной стоимости квартиры, где цена квадратного метра эквивалентна $1380. Рассмотрим примеры оплаты в рассрочку и размеры ежемесячного взноса:

1. При размере первого взноса 30% от стоимости и рассрочке до декабря 2023 года сумма первого платежа составит $13 824, ежемесячный платеж эквивалентен $1112. Стоимость квартиры в этом случае составит $46 081.

2. При размере первого взноса 50% от стоимости и рассрочке до декабря 2023 года сумма первоначального взноса эквивалентна $22 723, ежемесячный платеж эквивалентен $784. Стоимость квартиры - $45 445.

3. При оплате полной стоимости цена квартиры эквивалента $43 856.

Оплата производится на счет застройщика в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь. Для оформления рассрочки необходим только паспорт и ваше присутствие в отделе продаж, а сам процесс оформления займет не более 30 минут.

О квартире

Квартира такого формата отлично подходит как первое собственное жилье для студентов или молодых людей. Она сдается со свободной планировкой, выделенной зоной санузла и черновой отделкой.

В таких квартирах важно максимально рационально использовать пространство, выделяя при этом отдельные функциональные зоны. Один из вариантов зонирования - разделение зоны кухни и спального места с помощью раздвижной стеклянной перегородки. При этом в такой квартире обустраивается и полноценная кухня с обеденной группой, уголок для сна и отдыха, зона прихожей.

Преимущества жилого комплекса:

- Комплекс расположен в непосредственной близости от метро и имеет хорошее транспортное сообщение. До центра города можно добраться на метро или наземным общественным транспортом за 10 минут.

- На первых этажах комплекса размещены торговые объекты и предприятия сферы услуг - аптеки, кафе, туристические агентства, салоны красоты и иные.

- Завершающая стадия строительства и высокая готовность дома, ввод в эксплуатацию уже в этом году.

- Свободная планировка и черновая отделка позволяют сразу приступить к ремонту и зонировать помещения в зависимости от индивидуальных предпочтений.

- Высота потолков 2,7 метра, оконный профиль REHAU, импортные радиаторы отопления KERMI.

Для более детальной информации по условиям приобретения квартир и рассрочки обращайтесь в отдел продаж «Гранд Хаус» по тел. +375 (17) 336-73-88, +375 (29) 534-30-00 или на сайте.

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