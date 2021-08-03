Недостроенная церковь под землей и усадьба за миллион долларов: топ-8 самых старых зданий Минска

Петропавловский собор. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Замковая церковь

Саму церковь вы не увидите. Ее фундамент и нижняя часть стен находятся под землей на глубине 1,5 метра. На берегу Свислочи около метро «Немига» символически выложены контуры храма. Но в реальности он находился немного в стороне, около современного спорткомплекса «Трудовые резервы».

Падмуркі храма. Фото: з фондаў НГМРБ

Основания храма обнаружили в 1949 году во время раскопок Минского замчища. Находка вызвала шок – ни в одном письменном источнике церковь не упоминалась! По одной из версии, ее строили между 1069 и 1085 годами, когда древний Менск входил в Полоцкое княжество. Но легендарный Всеслав Чародей потерпел поражение в одной из битв, и город на некоторое время перешел под власть Киева. Княживший там Изяслав Ярославич был женат на дочери польского короля, поэтому пригласил в Менск ее соотечественников. Они возвели стены храма до высоты одного метра, но почему-то прекратили строительство.

По другой версии, храм строился в начале XII века при правителе Менска Глебе. Когда этот князь, сын Всеслава Чародея, попал в плен, городом правил киевский наместник. Возможно, храм был разрушен, чтобы подчеркнуть потерю городом своего положения. Но храм так и не был достроен. Были возведены лишь его фундамент и часть стен, которые и дошли до наших дней.

Месца на Замчышчы, дзе ў ХІ ст. будавалі мураваную царкву.

Общая площадь церкви составляла 192 квадратных метра. Видимо, внутри стен было кладбище: археологи нашли 21 захоронение. В одном из них находилась девушка или подросток 14 - 17 лет - сохранились даже две ее косы.

Петропавловский собор

В начале XVII века минские православные иерархи перешли в униатство - объединение католиков и православных под властью папы римского. В ответ минчане решили построить новый православный храм. Деньги выделили 52 горожанина и шляхтича, землю подарила княжна Друцкая-Горская (их имена до сих имена хранятся в алтаре и поминаются во время богослужений).

Інтэр'ер Свята-Петра-Паўлаўскага сабора.

Строительство началось с 1612 года и завершилось в конце 1620-х - недавно собор отпраздновал свое 400-летие. До конца XVIII века церковь оставался единственным православным храмом Минска. Ко всему, она никогда не переходила к верующим других конфессий. Но постепенно храм пришел в упадок - в нем служило всего несколько человек. Лишь когда Беларусь оказалась в Российской империи, Екатерина ІІ пожертвовала большую сумму на восстановление церкви. Некоторое время она называлась Свято-Екатерининским собором.

Петропаловский собор.

Его перестраивали и при преемниках императрицы. А во второй половине XIX века в храме появились оригинальные фрески. Жизнь собора резко изменила революция. До войны в помещении находился склад пищевых продуктов, после войны - архив. Теперь же это действующий храм и старейшее здание Минска (улица Раковская, 4), которое вы можете увидеть своими глазами. За последние десятилетия собору вернули первоначальный внешний вид.

Комплекс базилиан и базилианок

На территории Беларуси действовали многие монашеские ордена. Большинство из них являлись католическими, но были и униатские. Речь об ордене базилиан и его женской разновидности - ордене базилианок.

В XVII веке базилиане построили в Минске комплекс, состоящий из церкви Святого Духа, а также двух монастырей - мужского и женского. Базилиане уделяли большое внимание школьному образованию, объединявшему православные и католические традиции. Практически при каждом монастыре или храме действовали учебные заведения для детей. Не был исключением и Минск. Кроме школы существовала и типография.

К началу ХІХ века базилианский комплекс занимал в Минске целый квартал, обнесенный оградой. Но вскоре монастырь закрыли - Беларусь как раз была присоединена к Российской империи.

Святодуховскую церковь перестроили и переименовали в Петропавловский кафедральный собор. Именно на его ступеньках революционер Пулихов в 1906-м попытался убить минского губернатора Курлова. Поводом стал расстрел мирной демонстрации на привокзальной площади за год до этого.

В 1930-х храм взорвали. На его месте разместили передвижной зверинец, после войны - овощной магазин и пивной ларек. Уже в независимой Беларуси здание отстроили - теперь тут концертный зал «Верхний город» (площадь Свободы, 23а).

В здании мужского монастыря какое-то время работала гимназия, затем - присутственные места (госучреждения). Теперь на площади Свободы, 23 работают самые разные заведения - от пиццерии до банка. А вот в стенах женского монастыря (улица Энгельса, 1) находится Детская музыкальная школа имени Глебова.

Свято-Духов кафедральный собор

Бернардинцы и бернардинки являлись одними из самых популярных монашеских орденов в Великом княжестве Литовском. Устав там был не очень строгим. Так что эти католические монахи резко отличались от другого духовенства своей демократичностью и отсутствием религиозного фанатизма.

Святодуховская церковь.

Современный собор Святого Духа, построенный в 1633 - 1642 годах в стиле виленского барокко, первоначально и являлся частью монастыря бернардинок. Петр Толстой, стольник российского царя Петра I, так в 1697-м описывал жизнь монахинь:

«Был я в кляшторе панен барнадынок, - отметил он, - девицы барнадынки ходят в черном… носят власяницы толстыя и подпоясаны веревками с узлами, ступают всегда босыми ногами в зиме и в лете, и на колодках, в костел ходят тайной лестницей, устроенной в стене, и стоят на хорах, смотря в костел малыми скважинами сквозь решетки, чтобы люди их не видели. Те барнадынки при мне играли на органах и пели зело предивно…».

Свято-Духов кафедральный собор.

В XIX веке царская администрация ликвидировала монастырь бернардинок. Храм передали Православной церкви, и он получил современное название.

В советское время храм чудом избежал сноса. Ходила легенда, что в 1938-м население согнали к его стенам на митинг. На трибуну поднялся оратор, который поклялся не сойти с места, если храм не будет разрушен. Но спускаясь с трибуны, он оступился и сломал две ноги. Большевики решили не рисковать, благодаря чему здание (ул. Кирилла и Мефодия 3) простояло до наших дней.

Главная святыня храма - чудотворная икона Минской Божьей Матери, которая, по преданию, в 1500 году приплыла вверх по течению из Киева в Минск. Именно ее можно увидеть на гербе столицы.

Костел Святого Иосифа

Рядом с бернардинками жили бернардинцы. Их монастырь за оградой включал в себя храм, братский корпус, трапезную, госпиталь, школу, пивоварню и конюшню.

Здание костела на улице Кирилла и Мефодия, 4 выполняло культовые задачи около 200 лет. В 1652-м его построили, в 1864-м забрали у верующих после подавления восстания Калиновского. Тогда же был упразднен и монастырь.

Костел святого Иосифа.

В царское время на территории комплекса находилась православная полковая церковь, казармы и помещения следственной комиссии. Теперь в здании костела работают архив научно-технической документации и архив-музей литературы и искусства. В последнем хранится наследие многих белорусских классиков - от Дунина-Марцинкевича до Короткевича. Католическая церковь годами боролась за возврат зданий комплекса. Но чиновники ответили, что архивы некуда перевести. А в помещениях бывшего монастыря после ремонта и реставрации в десятые годы открыли гостиничный комплекс «Монастырский» (ул. Кирилла и Мефодия, 6).

Иезуитский коллегиум, или Дом губернатора

Пожалуй, самым известным католическим монашеским орденом были иезуиты, которые боролись с Реформацией. Среди средств вернуть верующих в лоно церкви было и бесплатное образование. Благо иезуитская сеть учебных заведений считалась передовой в Европе. Православные и протестанты отдавали туда своих детей, а те становились искренними католиками.

Костел и коллегиум иезуитов.

В 1699 году иезуитский коллегиум появился и в Минске (площадь Свободы, 7). Первые 100 лет там вели занятия католики, после запрета ордена - светская школа. А в XIX веке бывший коллегиум стал резиденцией минских губернаторов.

После революции в здании разместился народный секретариат (правительство) Белорусской Народной Республики. А когда к власти пришли большевики, тут работали Совнарком (правительство) и Центральный исполнительный комитет. После Великой Отечественной войны здесь разместилась гимназия-колледж при Академии музыки. В августе 2020-го здание открылось после реставрации.

КСТАТИ

В здании останавливались российский царь Петр І, его противник Карл ХІІ, наполеоновский маршал Даву, а декабрист Никита Муравьев писал здесь свой вариант конституции России. Здесь работал Александр Червяков, самый влиятельный белорусский политик довоенного периода.

Костел Девы Марии

Рядом со зданием коллегиума иезуиты построили Архикафедральный костел Пресвятейшей Девы Марии (площадь Свободы, 9). Фундамент заложили в 1700-м, но строительство шло неспешно - мешал дом по соседству. После его приобретения работы пошли быстрее. В 1710-м костел освятил виленский епископ. Кстати, первая служба прошла в честь Игнацио Лойолы, основателя ордена иезуитов. Но достройка и отделка здания в стиле виленского барокко продолжалась долгие годы.

В 1773-м Ватикан ликвидировал орден. И хотя позже это решение отменили (а в Российской империи запрет не признали вовсе), храм иезуитам никто не вернул. Костел стал кафедральным, затем - после ликвидации Минской епархии - приходским.

Но главные сложности ждали храм в ХХ веке, когда советская власть превратила костел в Дом физкультурника. Тогда же снесли две его башни. В годы перестройки здесь занимались таэквондо. А рядом с храмом была уничтожена и башня-звонница.

В годы независимости здание снова у верующих. А после реставрации костел вернул себе первоначальный вид - теперь это главный католический храм Беларуси.

Усадьба графов Пшездецких

В нашей подборке это единственные светские здания. Самым известным представителем рода Пшездецких был Антоний Тадеуш - подканцлер литовский и правая рука могущественного магната Чарторыйского.

Духовное училище в южном флигеле усадьбы Пшездецких.

В 1775-м сын Антония Тадеуша, Михал, возвел себе усадьбу в центре Минска (нынешняя площадь Свободы, 15). Когда через 20 лет он решил продать ее, то оценил комплекс в 40 тысяч польских злотых (на современные деньги - около миллиона долларов).

Позднее усадьба не раз меняла владельцев. Ее хозяевами являлись владелец сети аптек Андрей Станкевич, меценат Юрий Кобылинский, основавший в городе личную кунсткамеру, городской глава Леопольд Дельпаце.

Усадьба состояла из основного дома (дворца), в котором имелось аж 20 голландских печей, и двух флигелей - северного и южного. Северный, скорее всего, был разрушен во время Первой мировой войны. В южном в разное время находились аптека, магазины (в том числе «парижской моды»).

Затем весь комплекс выкупило Минское духовное училище. В советское время в южном флигеле работали министерства, Инбелкульт - предшественник Академии наук. Теперь это административное здание, расположено по адресу Революционная, 2 на углу с площадью Свободы, 13. В здании дворца в советское время и до 2004 года работал военкомат. А в наше время здесь открылась галерея Михаила Савицкого (площадь Свободы, 15), которая является частью Музея истории города Минска.

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