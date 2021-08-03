На первоклассника - от 270 до 800 рублей, на выпускника - от 350 до 980 рублей: во что обойдутся сборы в школу в 2021 году

Кюлоты – это модные часто укороченные и достаточно широкие брюки с завышенной талией. Такие модели для школьниц в нынешнем сезоне пошили несколько белорусских предприятий. Фото: guprminsk.by

Август для родителей школьников - это всегда дополнительные траты. Так сколько готовить? Одеть, обуть, купить рюкзак и все в рюкзак в 2021 году стоит для младшего школьника от 270 до 800 рублей, для старшеклассника - от 350 до 980 рублей.

- Максимальная торговая надбавка на школьный ассортимент - не более 30%, - уточнил начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Михаил Жигало. - Тогда как торговая надбавка на другую продукцию может колебаться в среднем от 10 до 60%. В 2021 году комплект одежды для школьника обойдется от 50 до 348 рублей.

97% одежды для школьников, 60% обуви и 70% тетрадей, которые продаются в наших торговых центрах, выпущены на отечественных предприятиях. Пик продаж обычно выпадает на вторую половину августа.

- А что с ассортиментом? - этот вопрос «Комсомолка» адресовала начальнику управления внутренней торговли и выставочной деятельности концерна «Беллегпром» Светлане Кахро.

- Коллекция одежды для школьников в 2021 году обновлена на 60%. Мы повторили базовые модели, но для того, чтобы подчеркнуть индивидуальность, использовали и новые материалы, и интересные дизайнерские решения. Впервые в этом году мы предложили девочкам кюлоты (укороченные широкие брюки длиной до колена или до щиколотки, которые прежде носили аристократы. - Ред.). Открою небольшой секрет: не совсем с нами согласилось Министерство образования, что это школьная одежда, но такие брюки для девочек приветствовали родители. Работая с дизайнерами, мы хотим предложить самый широкий ассортимент товаров для детей с учетом моды, трендов, которые на сегодняшний день складываются в мире.

Кстати, на сайте «Беллегпрома» можно посмотреть каталог одежды, обуви и рюкзаков для школьников на 2021/2022 учебный год - в нем около 400 моделей одежды и около 100 моделей обуви. Если модели, которая понравилась, нет в ближайшем торговом центре, ее можно купить или заказать в фирменном магазине или в интернет-магазине предприятия-производителя.

- Светлана Владимировна, комплекты школьной одежды для девочек разнообразные, выбор есть. Для мальчиков же все стабильно и по моделям и по цвету на протяжении многих лет…

- Три года назад мы послушали родителей и выпустили зеленые, красные брюки для мальчиков, но по факту, когда проанализировали продажи, то увидели, что были куплены обычные цвета. А весь цветной товар тогда остался на складе. Получается, что для мальчиков родители выбирают практичные цвета.

КСТАТИ

В минских торговых центрах, по информации специалистов государственного объединения «Столичная торговля и услуги», постоянная скидка в любой день для многодетных семей на весь ассортимент школьных товаров составляет 10%.

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