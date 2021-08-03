Итоги 11 дня Олимпиады в Токио - 3 августа 2021 года: белорусы пока без медалей, спорный жест американки, обидная ошибка украинского стрелка и «Крик» от норвежца

Ольга Худенко и Марина Литвинчук заняли 6-ое место. Фото: НОК Беларуси

3 августа на летних Олимпийских играх в Токио прошел одиннадцатый медальный день. «Комсомолка» рассказывает о главных и актуальных новостях одиннадцатого медального дня летних Олимпийских игр-2020

БЕЛОРУССКИЕ СПОРТСМЕНЫ НА ОЛИМПИАДЕ

В стартовом поединке греко-римской борьбы белорусский спортсмен Кирилл Маскевич не сумел одолеть египетского соперника Мохаммеда Метвалли. В 1/8 финала в категории до 87 кг белорус уступил со счетом 1:9. Однако, у нашего борца есть шанс побороться за бронзовую медаль через утешительные схватки, если египтянин Мохаммед Метвалли окажется в финале.

Кирилл Маскевич (в красном) не сумел победить египтянина. Фото: НОК Беларуси

В олимпийских заездах байдарок-двоек на 500 м среди женщин Ольга Худенко и Марина Литвинчук добрались до 6-го места. Белоруски на дистанции 500 м продемонстрировали итоговый результат- 1 мин 37,647 сек.

Ранее белорусский байдарочник Олег Юреня не сумел пробиться в финальный заезд на дистанции 1000 м. В финале B, где разыгрывались 9-16 места, белорус занял 4-ое место с результатом - 3 мин 27,190 сек. В итоговом протоколе Олег Юреня оказался на 12-ой позиции. На этом его выступление не закончилось. 4 августа уроженец Гродненской области примет участие в квалификации в байдарке-двойке.

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Байдарочник Олег Юреня. Фото: НОК Беларуси

Неудачный старт получился у белорусской метательницы копья Татьяны Холодович. В лучшей попытке белоруска отправила снаряд на 60 м 78 см, хотя требовалось преодолеть рубеж в 63 м, чтобы оказаться в финале. Этот результат позволил уроженке Брестской области занять 13-ое место в итоговом протоколе.

Белорусский легкоатлет Виталий Парахонько в полуфинальном забеге на 110 метров с барьерами финишировал пятым. Его результат - 13,61 сек. В других предварительных забегах конкуренты показали лучшее время. В конечном итоге белорус потерял все шансы выйти в медальный финал.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ И ИТОГИ ОДИННАДЦАТОГО ДНЯ

По итогам игрового дня Китай сохранят единоличное лидерство в общем медальном зачету. На счету китайских спортсменов – 69 медалей (31 золото, 21 серебро, 16-бронза). У коллектива из США – 73 награды (24-28-21). Третье место занимают спортсмены из Японии – 36 медалей (19-6-11). Беларусь пока с двумя медалями располагается на 49-ом месте (1-0-1).

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз приняла участие в заключительном этапе по спортивной гимнастике. Гимнастка и лидер сборной США в упражнениях на бревне завоевала бронзу. Стоит отметить, при выходе Симоны к наряду зрители в зале аплодировали стоя. Ранее американка пропустила личное многоборье и финалы на трех снарядах.

Метательница молота Анита Влодарчик из Польши стала олимпийской чемпионкой. Лучшим результатом в попытках стал - 78,48 метра. Для польской спортсменки это третье золото на Олимпиадах. Ранее Анита Влодарчик была лучшей в Лондоне-2012 и Рио-2016 года. Также она является первой женщиной, которая метнула снаряд на более 80 метров. На сегодняшний день ей принадлежит мировой рекорд – 82,98 м.

Победитель олимпийского турнира 2016 года сборная Бразилии в серии пенальти обыграла представителей Мексики в рамках первого ½ финала по футболу. Во втором полуфинале Испания в непростом матче одолела Японию во время дополнительного времени (1:0). Финал состоится 7 августа, в борьбе за золото Бразилия сыграет с Испанией.

Впервые в своей карьере на пьедестал попала американская толкательница ядра Равен Сондерс, завоевав серебряную медаль. Во время церемонии награждения на Олимпийских играх в Токио американка подняла руки и скрестила в виде Х. Позже Рейвен Сондерс сообщила, что «Это перекресток, где встречаются все угнетенные». Отметим, легкоатлетка из США является чернокожей лесбиянкой. Как она пояснила в Инстаграм, жест поддерживает всех тех, кто является чернокожим, или представителем ЛГБТ-сообщества или имеет проблемы с психическим здоровьем. МОК заявил, что изучит этот жест толкательницы ядра.

Американка Равен Сондерс и ее жест. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курьезный случай произошел во время борьбы за медали в стрельбе из винтовки с трех положений (50 м). Украинский стрелок Сергей Кулиш уверенно боролся за награду. При стрельбе стоя украинец допустил глупую ошибку. После выстрела его мишень не погасла. Как оказалось, Кулиш сделал выстрел в мишень соперника-соседа, причем в «десятку». В итоге украинский стрелок набрал ноль очков за этот выстрел и занял последнее место.

Сборная Греции не сможет выступить в командном турнире по синхронному плаванию. В результате тестирования на коронавирус у трех девушек обнаружили три случая заражения. Было принято решение поместить всю команду по синхронному плаванию на карантин.

Золотую награду завоевал китайский спортсмен Се Сыи в прыжках воду с трехметрового трамплина с результатом – 558,75 балла. Эта вторая его золотая медаль на Олимпиаде в Токио. Ранее он стал олимпийским чемпионов в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

На Играх-2020 в Токио в командном преследовании по велотреку произошел необычный инцидент. Велосипедистки из Великобритании установили мировой рекорд. После финиша предварительного заезда британские девушки праздновали успех, но столкнулись лбами. Все обошлось без тяжелых травм. Но спустя несколько минут новый рекорд совершила немецкая команда, которая стала обладателем золотой медали.

Во время празднования британские спортсменки столкнулись лбами.

В финальном заплыве в мужской двойке на дистанции 1000 м чемпионами стали экипаж из Кубы с результатом – 3:24,995. Золотая медаль стала для сборной Кубы третьей на летних токийских играх.

В греко-римской борьбе в категории 97 кг золото выиграл борец из России Муса Евлоев. В финале он оказался сильнее армянского борца Артура Алексаняна и победил со счетом – 5:1. А в весовой категории 77 кг олимпийским чемпионом стал опытный и призер ОИ Тамаш Лоринц из Венгрии, который победил кыргызского спортсмена Акжола Махмудова.

Завершились выступления в беге на 400 метров с барьерами. Легкоатлет из Норвегии Карстен Вархольм завоевал высшую олимпийскую награду с результатом 45,94 сек – новый мировой рекорд. После финиша норвежец начал рвать майку на груди и эмоционально кричать. Фотографы различных СМИ подловили любопытный кадр и сравнили с картиной «Крик».

Фото Карстена Вархольма сравнили с картиной «Крик». Фото: twitter / olympic games

Ямайская бегунья Элайн Томпсон завоевала высшую награду на дистанции 200 метров. В финальном забеге чемпионка показала результат - 21,53. Это национальный рекорд. Второй результат показала бегунья из Намбии. Серебряный призер 18-летняя Кристин Мбома показала лучший результат мира до 20 лет - 21,81.

Как сообщил МОК, от соревнований отстранен легкоатлет Беник Абрамян из Грузии положительного результата. В допинг-пробе найдены вещества, которые находятся в списке запрещенных.

Олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров стала американка Атинг Му. В финальном забеге представительница США показала время - 1.55,21, это национальный рекорд.

В среду, 4 августа, на летних Олимпийских играх в Токио будет разыграно 17 комплектов медалей.

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