Как за рубежом мотивируют учиться всю жизнь: Если потратил деньги на обучение - заплатишь меньше налогов, а на время курсов дают оплачиваемый отпуск

В прошлый раз мы рассказывали о том, как в Беларуси организовано дополнительное образование взрослых. Сегодня продолжаем тему в интервью c экспертом в сфере образования взрослых, главой Представительства Немецкой ассоциации народных университетов (DVV International) в Беларуси Галиной Веремейчик.

- Галина, как на сферу образования взрослых повлияла пандемия? Что изменилось из-за коронавируса за полтора года?

- Конечно, эпидемиологическая ситуация оказала свое влияние. Один из основных моментов в том, что учреждения образования (и государственные, и частные) были вынуждены внедрять онлайн-обучение. С одной стороны, это отлично, что новые инструменты вынуждают повышать уровень цифровых навыков, спустя год многие освоили новое. Однако есть ряд технологических проблем: онлайн-сфера сложно регулируется или не регулируется вовсе. Например, бесплатная версия программы Zoom позволяет провести урок на 45 минут, чтобы ограничения не было, нужно купить полную версию программы. Но возникают сложности, как провести оплату, бухгалтера организаций не хотят с этим связываться.

- В прошлом номере мы обсуждали, что портрет взрослого, который получает дополнительное образование, похож и в Беларуси, и в Германии. Чаще всего это люди с высшим образованием…

- Есть и другие сходства. Например, и в Беларуси, и во многих европейских странах в дополнительном образовании (особенно неформальном) более активны женщины. Еще в прошлой публикации мы говорили о проблеме территориального доступа, которая актуальна и для Беларуси, и для других стран. Но территориальный - не единственный фактор, «выбрасывающий» людей из системы.

Например, люди с инвалидностью или люди с низким уровнем дохода, люди, работающие в таких областях, в которых считается, что не обязательно повышение квалификации. Но если мы исходим из категории права на образование, то у каждого оно должно быть.

- Как с этим поступают в Германии?

- Чтобы людей уравнять в правах, в Германии используют различные инструменты. Например, тенденция последних лет - это виртуальные индивидуальные учебные счета, на которые каждый гражданин при определенных условиях имеет право получить ежегодно 500 евро для оплаты своего обучения. Он не получает эти деньги на руки, но может выбрать курс для обучения, который будет оплачен. Еще один пример социальной справедливости - право на налоговый вычет: если человек потратил деньги на свое обучение, то имеет право заплатить меньше налогов. Это касается и неформального образования. Кстати, в Германии есть и закон об учебном отпуске для образования взрослых. Это значит, что люди имеют право получить освобождение от работы с сохранением зарплаты от трех дней до недели для участия в образовательных мероприятиях. Но если у нас это только повышение квалификации, то в Германии можно получить освобождение от работы для участия в мероприятиях гражданского образования.

«Человеку нужно учиться часто и быстро, длинные курсы не очень привлекательны»

- Давайте поговорим об исследовании дополнительного образования взрослых. Один из выводов исследования звучит так: «В Беларуси в целом отсутствует единая стратегия развития дополнительного образования взрослых». Что это значит и в чем причина отсутствия стратегии?

- Дело в том, что основы обучения на протяжении всей жизни были заложены еще в советское время. В целом тогда было очень много сделано для ликвидации безграмотности и повышения образовательного уровня, но был сделан шаг, который имеет и не самые хорошие отголоски. В ХХ веке в образовании взрослых оформилось два направления: повышение квалификации и переподготовка, а также культурно-массовая работа.

Фактически взрослому человеку приписали жестко регламентированное обучение в виде повышения квалификации и переподготовки с заданными стандартами. Когда-то это было хорошо, но сейчас это очень сильно устарело. Сейчас, говоря простым языком, человеку нужно учиться часто и быстро, длинные курсы не очень добавляют привлекательности для участника. Но мы привыкли к этому и воспринимаем, что так и должно быть, нам не хватает экспертного взгляда со стороны на достижения прошлых лет и их переоценку, потому что многое устарело.

- Что можно исправить в этой ситуации?

- Нам нужны более гибкие, смешанные модели обучения, которые будут мобильны и удобны для участника в изменяющемся мире. Стимулирование развития таких систем - задача уровня государственной политики в образовании. К сожалению, сейчас эта задача не решается, хотя порой тему обсуждают.

- Где сегодня взрослый белорус может получить дополнительное образование?

- В учреждениях повышения квалификации, в частных коммерческих центрах и на онлайн-курсах, в IT-академиях… Для жителей удаленных территорий это сложнее, для тех, кто знает иностранные языки, - проще. И кроме этого, никто не отменял самообразование.

- Согласно исследованию, с 2012 по 2019 год количество работников, прошедших профессиональное обучение сократилось в 1,2 раза. С чем это может быть связано?

- Действительно есть такие статистические данные, но нет исследования причин. Поэтому я могу лишь выдвинуть гипотезу. По-моему мнению, на сокращение числа обученных могли повлиять снижение количества занятых в экономике в целом и уменьшение финансирования (как бюджетных средств, так и средств, выделяемых работодателями).

«Среди тенденций образования - умение критически фильтровать информацию и заботиться о здоровье»

- В Программе социально-экономического развития Беларуси поставлена цель до 2025 года повысить долю работников, прошедших профессиональное обучение по образовательным программам допообразования взрослых, до 10%. Это реально?

- Я сказала бы, что это похвально. Если мы этого достигнем, то приблизимся к уровню развитых европейских стран. В принципе, общий уровень образования в Беларуси тому благоприятствует. Но нужно сделать ряд стимулирующих шагов для участника и организаций. Для участника, например, создать дополнительную мотивацию - те же налоговые льготы. Для организаций упростить некоторые моменты. Но для этого нужно признать обучение общественно полезным. Насколько это реально, будет зависеть от предпринятых шагов. В целом, я считаю, что у белорусов очень большой потенциал. Кстати, один из немецких экспертов, который приезжал к нам, сказал, что по его ощущениям белорусы - это как немцы Восточной Европы: хорошо образованные, аккуратные, ответственные.

- О каких трендах в дополнительном образовании для взрослых в Беларуси и мире можно говорить сегодня?

- В каждой профессиональной области есть свои тренды, но я скажу об общих тенденциях. Один из мировых трендов заключается в том, что потребитель становится более требовательным и не готов использовать только то, что ему предлагают, а сам более активно формулирует запрос. Также есть тенденция в увеличении количества программ неформального образования: именно неформальное образование дает гибкость и быстро реагирует на потребности. Неформальное образование дает возможность дополнить квалификации, полученные формальным путем. Когда национальная система образования состоит из этих двух компонентов, она более полноценна. Еще один важный тренд - отклик на ковид-ситуацию - важным стало сохранение здоровья. Также сегодня важно развитие навыков критического мышления, всем становится жизненно важно уметь фильтровать ситуацию и перерабатывать информацию.