«У сына рак, а в Швейцарии ему обещают сохранить глаз»: открыт срочный сбор трехлетнему Богдану из Минска

Богдан прошел длительное лечение в Беларуси. Теперь за его здоровье будут бороться швейцарские врачи. Фото: из семейного архива

В семью Хомичей беда пришла осенью 2020 года: у семейной пары Юлии и Александра заболел младший сын Богдан.

- 31 октября мы заметили у Богдана свечение в глазике: его зрачок был как будто стеклянный. Мы испугались и поехали в офтальмологическую больницу. Врачу не понравился глазик сына и оттуда нас направили в детский онкоцентр в Боровлянах. Там нам поставили серьёзный диагноз - ретинобластома правого глаза. Это рак, - рассказывает Юлия, мама мальчика.

В этот момент жизнь семьи изменилась навсегда. Как говорят родители Богдаши, у них «начались мучительные будни».

Малыш лечился в Беларуси 8 месяцев.

- Сначала были 3 блока системной химии, после которой у Богдана выпали волосы. Затем интерартериальная химия, а потом брахитерапия - на 3 дня в глаз сыну подшили аппликатор с радиоактивным веществом. Лечение остановило рост опухоли. Но, к сожалению, опухоль не убита. В таком состоянии оставлять ребёнка нельзя.

Семья обратилась за помощью в швейцарскую клинику - к известному профессору Франсису Мунье, который является изобретателем современных методик лечения ретинобластомы.

- Белорусские врачи сделали все возможное, за что им спасибо. Но нам сказали, что мы можем упустить возможность сохранить глаз. А в Швейцарии же нам обещают сохранить не только глаз, но и зрение: с предыдущим осмотром увеличилось отслоение сетчатки... Сейчас у Богдана отрасли волосы и, если не знать его диагноза, может показаться, что он обычный, здоровый мальчишка.

- Богдан веселый, иногда капризный, потому что столько всего перетерпел. Людей немного побаивается, - говорит Юлия.

Сейчас все силы семьи направлены на то, чтобы закрыть срочный сбор на лечение, дополнительные расходы, а также чтобы оформить визы и как можно скорее вылететь в Швейцарию. Помогает семье социально-благотворительное учреждение "KinderVita". На данный момент от нужной суммы - 75200 евро - собрано 63 %.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в «Беларусбанке» в отделении 529/367 -

г.Минск, пр.Независимости, д.179 на имя Хомич Александра Викторовича. УНП: 100325912; БИК: AKBBBY2X

Транзитныи сче т: BY28AKBB38193821000170000000

Белорусские рубли: BY11AKBB31340000008580070000

Евро: BY02AKBB31342000004250070000

Российские рубли: BY80AKBB31343000003970070000

Доллары: BY71AKBB31341000004820070000

Cчета Kindervita в Беларусбанке:

ЦБУ 514 АСБ "Беларусбанк". БИК: AKBBBY2Х; УНП: 100325912

Расчетныи счет: BY71 AKBB 3015 0000 0344 2000 0000

Благотворительный счет: BY72 AKBB 3135 0000 2001 0000 0000.

Можно пополнить баланс номера МТС: +375 (29) 244-77-11 .

Система «Расчет» (ЕРИП): Платежи > Общественные объединения > Помощь детям, взрослым > КиндерВита (В графе ФИО напишите Богдан Хомич).

Карта "Беларусбанк" (оформлена на папу): 4255 1901 2230 9696. Срок действия: до 07/24.

Для клиентов Альфа-Банка путь зачисления через InSync:

Перевод/плате ж=> переводы=> юридическому лицу=> по УНП и номеру сче та => УНП: 193544063; сче т: BY37ALFA31352A10310020270000=> получатель: КиндерВита; назначение: для Богдана.

Для клиентов Приорбанка путь пополнения в приложении: Произвольныи плате ж=> вводятся данные по сче ту => БИК PJCBBY2X, получатель платежа: Учреждение КиндерВита, УНП 193544063, IBAN: BY35PJCB30150671741000000933, назначение: для Богдана.

PayPal: paypal.me/nadiahelp (на доверенное лицо)

Контакты:

Юлия, мама Богдана: (+37529) 174-10-63