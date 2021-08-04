Коронавирус в Беларуси, последние данные на 4 августа 2021 года: сколько людей вакцинировалось в ЕС и сколько в Беларуси, назван симптом заражения «дельта»-штаммом

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки положительный тест на COVID-19 был выявлен у 581 человека. Всего, с начала пандемии коронавируса в Беларуси, было зарегистрировано уже 448 тысяч 335 человек с коронавирусной инфекций.

Скончались от COVID-19 за все время 3 483 пациента. Выздоровели – 442 тысячи 380 человек.

В Минздраве отметили, что продолжается проведение тестов в стране. Всего их уже было сделано 7 миллионов 330 тысяч 744.

В ведомстве также обратили внимание, что уже более 1,4 миллиона граждан Беларуси получили первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции, из них более 996,3 тысяч человек прошли полный курс вакцинации.

В Европе вакцинировали от ковида 60% взрослых.

В Евросоюзе cj.pt двумя дозами вакцины от коронавируса привили уже 60% населения. Об этом рассказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

- В Евросоюзе 60% взрослых уже полностью вакцинированы. Стоит напомнить о том, что полная вакцинация защищает от коронавируса, а также от новых его штаммов, - сказала Урсула фон дер Ляйен.

На данный момент в Европе достаточное количество вакцины против COVID-19, но граждане прививаются неохотно.

В Ухане начинается экстренное тестирование жителей на коронавирус.

Власти Китая заявили о том, что в Ухане начинается экстренное тестирование всех жителей на коронавирус. Это связано в тем, что несколько дней назад в Ухане впервые за долгое время были обнаружены случаи заражения COVID-19.

- На данный момент мы приступаем к экстренному тестированию всех жителей на коронавирус. Планируем его завершить в кратчайшие сроки, - отметили в администрации города.

По данным переписи населения Китая в 2021 году, в Ухани проживает более 12 миллионов человек.

В Сан-Марино сертификаты о вакцинации «Спутник V» приравняли к ковид-сертификатам ЕС.

Данное решение было принято Европейской комиссией. Теперь привитые российской вакциной «Спутник V» граждане Сан-Марино смогут использовать свои сертификаты о вакцинации на тех же условиях, что и обладатели сертификатов Евросоюза.

- На практике все это означает, что владельцы данных сертификатов смогут их использовать на тех же условиях, что и владельцы сертификатов Европейского союза, - говорится в документе Еврокомиссии.

Также уточняется, что Европейской комиссией были признаны электронные цифровые сертификаты о вакцинации Сан-Марино и Ватикана.

Ученые назвали самый распространенный симптом заражения «дельта»-штаммом COVID-19.

Специалисты уточнили, что в пятерку самых распространенных симптомов заражения коронавирусом среди тех, кто уже вакцинировался, входят насморк, чихание, головная боль, боль в горле и потеря обоняния. Отмечается, что самый частый признак «ковида» - головная боль.

К данному выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона, Гарвардского и Стэнфордского университетов, которые провели новое совместное исследование.

Ученые отметили, что общие симптомы заражения «дельта»-штаммом коронавируса, характерны как для привитых, так и для непривитых пациентов. Они чаще всего включают одышку, сухой кашель и температуру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Привитых вакциной Pfizer по приезде в Беларусь все равно на 10 дней отправляют на самоизоляцию.

Это ограничение не действует для тех, кто вакцинировался «Спутником». (подробности)

Вакцину «Спутник V» могут зарегистрировать в Европе осенью.

Российские разработчики вакцины ведут диалог с Европейским агентством лекарственных средств. (подробности)

В Бразилии найден новый штамм коронавируса уже с 18 мутациями.

Бразильские ученые сообщают о выявлении новой мутации. (подробности)