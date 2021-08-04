В Горках ищут 82 абитуриента-зоотехника, в Минске 27 человек на металлопроизводство и 16 физиков-информатиков: на какие специальности в вузах открыли допнабор

Очередь на ЦТ во время вступительной кампании Фото: Павел МАРТИНЧИК

Столичные вузы все еще ждут физиков и инженеров

Поступить в БГУ на дневное все еще могут 36 абитуриентов. На мехмате свободными остались 14 мест на специальности «Математика (направление – научно-педагогическая деятельность)» и «Математика (направление – научно-конструкторская деятельность)». Дополнительно будет набирать абитуриентов и физический факультет. Тут вакантны 11 мест. Такое же количество мест остались и в МГЭИ им. А.Д. Сахарова. Выбор есть между специальностями «Природоохранная деятельность», «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент», «Ядерная и радиационная безопасность».

В педагогическом заняты практически все бюджетные места. БГПУ имени Максима Танка объявил дополнительный набор только на специальность «Физика. Информатика». Осталось 16 вакантных мест, чтобы учиться на дневном за счет бюджета.

В БНТУ остались вакантными более 150 бюджетных мест на дневном. На специальности «Машины и технология литейного производства» есть 22 места, на «Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям)» примут на 27 вакантных бюджетных мест. По одному абитуриенту могут взять на специальности «Экологический менеджмент и аудит в промышленности», «Инновационная техника для строительного комплекса (управление подразделениями инженерных войск)», «Техническая эксплуатация автомобилей (военная автомобильная техника)».

В БГУИР недобор в этом году только на военном факультете. На специальности «Радиотехника (специальные системы радиолокации и навигации) в интересах Министерства обороны» свободны 14 мест. В последний вагон можно заскочить и на специальности «Инфокоммуникационные системы (стандартизация, сертификация и контроль параметров) в интересах Министерства обороны», где осталось одно место.

Документы на специальности допнабора абитуриенты могут подавать до 7 августа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Сельхозакадемия в Горках все еще ищет желающих занять бюджетные места на биологических специальностях. Абитуриенты могут подать документы на специальности «Зоотехния» - 82 вакантных места, «Агрономия» - 10, «Плодоовощеводство» — 14. Более популярными среди основного потока поступающих были специальности «Мелиорация и водное хозяйство», где допнабор только 2 человека, и «Агрохимия и почвоведение», где все еще пустуют 4 места.

В Гомельском госуниверситете имени Франциска Скорины приглашают попробовать поступить на бюджет только физиков и филологов. На специальность «Физика (научно-педагогическая деятельность)» есть 6 мест, а на специальность «Белорусский язык и литература. Иностранный язык (английский)» остались только 2 места.

О дополнительном наборе заявил и гомельский Белгосуниверситет транспорта. Тут самыми непопулярными среди абитуриентов остались места на специальностях «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте. Автоматика и телемеханика» с недобором на 20 мест, а также «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», где вакантны 16 мест. Еще 20 абитуриентов могут подать документы на другие специальности.

Мозырьский педуниверситет предлагает 7 бюджетных мест для математиков и информатиков, 15 – для биологов и химиков. Только одно место осталось на специальности «Дошкольное образование».

Витебский государственный технологический университет продолжает набор на 23 вакантных места. Все еще есть шансы поступить на специальности: «Производство одежды, обуви и кожгалантерейных изделий» – 8 мест, «Производство текстильных материалов (технология и менеджмент) – 11 мест, «Метрология, стандартизация и сертификация (легкая промышленность)» - 4 места.

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ?

Вузы, которые заявили о допнаборе, будут принимать документы от абитуриентов до 7 августа, а уже через день объявят о результатах. Условия поступления не меняются. Абитуриенты должны набрать пороговые баллы на ЦТ. Предоставить в приемную комиссию сертификаты, аттестат, иметь при себе паспорт и другие документы в зависимости от требований университетов.

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